РФ пытается открыть путь к Запорожью: военный рассказал об угрозе

Рубеж на подступах к городу обороняют 7-й корпус ДШВ и приданные ему подразделения.

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Россияне пытаются прорваться в Запорожье / коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное из заявления военного:

Оккупация Запорожской области - стратегическая цель России

РФ стремится выполнить эту задачу любой ценой

Путь к окраинам Запорожья пролегает через позиции 7-го корпуса ДШВ

Российские оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении Запорожья. Для этого им необходимо прорвать украинскую оборону на участке фронта Гуляйполе - Запорожье, где удерживают позиции подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск. Об этом заявил начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой в эфире Киев24.

По его словам, оккупация Запорожской области остается стратегической целью России.

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Военный подчеркнул, что РФ закрепила претензии на украинский регион в своих официальных документах и пытается реализовать эти планы военным путем.

"Оккупация Запорожской области - это фактически стратегическая цель россиян. Они закрепили Запорожье как часть Российской Федерации в своей Конституции и сейчас пытаются любой ценой выполнить эту задачу", - сказал Полевой.

Он подчеркнул, что для приближения к областному центру российским войскам необходимо выйти на его окраины. Для этого им предстоит преодолеть украинские оборонительные рубежи на направлении от Гуляйполя до Запорожья.

"Чтобы выйти на окраины Запорожья, им как раз нужно прорвать линию нашей обороны по направлению от Гуляйполя к Запорожью. Это как раз зона ответственности и зона обороны 7-го корпуса ДШВ и приданных ему подразделений", - пояснил военный.

Полевой также рассказал, что в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ протекают две реки - Верхняя Терса и Гайчур. Особенности местности вдоль них влияют на то, как российские войска пытаются продвигаться в направлении Запорожья.

"Если посмотреть на рельеф, который находится в нашей зоне ответственности, то там есть две реки - Верхняя Терса и Гайчур. И, собственно, по бассейнам этих рек с притоками, по этим оврагам и зеленым насаждениям, а также по населенным пунктам, которые расположены вдоль этих рек, собственно, и враги пытаются продвигаться в сторону Запорожья", - подытожил военный.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Могут ли оккупанты захватить Запорожье

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что российским войскам не удастся легко войти в Запорожье.

По его словам, в худшем случае войска РФ захватят Степногорск и Приморск, а фронт будет пролегать вдоль реки Конки.

"В любом случае, проникновение пехотных групп противника в Запорожье и их закрепление в городе просто нереально. Да, Запорожье - это прифронтовый город, но концентрация наших войск там просто не позволит россиянам закрепиться в этом областном центре. Противнику понадобится примерно батальон, чтобы закрепиться в Запорожье и продержаться хотя бы несколько часов в полном окружении и при отсутствии логистики", - подчеркнул он.

Запорожье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев заявил, что с начала осени Силы обороны освободили больше территорий, чем удалось оккупировать врагу. Российская армия не имеет весомых успехов на поле боя.

Аналитики Института изучения войны заявляли, что украинские силы остановили продвижение российских войск на севере Донецкой области в районе реки Жеребец, где продолжалась операция "Вивальди". Оккупанты пытались прорваться на Лиманском направлении, однако удержать завоеванные рубежи не смогли.

Бригадный генерал Андрей Белецкий сообщил, что украинские военные завершили четвертый этап операции "Вивальди", в ходе которого вернули под контроль еще 101 кв. км территории и освободили три населенных пункта. Общие потери российских войск за время операции составили примерно 8 тысяч военнослужащих.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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