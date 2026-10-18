РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенок

Кратко:
- Россияне ночью дважды нанесли удары по Запорожью
- Погибла 27-летняя женщина, двое человек ранены
- Среди пострадавших - шестилетняя девочка
В ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. Повреждены дома, есть погибшая. Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
По его словам, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.
"Коммунальные службы работают на местах ударов, убирают обломки и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее устранить последствия ночной атаки", - подчеркнул он.
Семикин также сообщил, что, к сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины. Еще два человека ранены - 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.
"Мои соболезнования родным и близким", - сказал в.и.о. главы Запорожской ОВА.
Сколько дней РФ способна поддерживать массированные атаки
Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что особый риск представляют комбинированные удары, во время которых российские войска применяют баллистические ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед" и "Герань".
По его словам, имеющихся у противника ресурсов недостаточно, чтобы проводить такие атаки ежедневно в течение длительного времени.
"Поддерживать такой высокий темп они не смогут. Если говорить о массированных комбинированных ударах - с применением баллистических ракет, "Шахедов" и "Гераней" - то у врага сейчас нет возможности наносить их день за днем. Россияне могут устроить террор в крупном городе лишь на сутки-две", - считает военный.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, силы украинской ПВО в течение субботы, 17 октября, сбили или подавили 140 из 157 российских ударных дронов. Также были уничтожены все шесть ракет S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т".
Утром 16 октября российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. Трое человек получили ранения. Удар повредил крышу и фасад здания, однако пожара не возникло.
В ночь на 16 октября около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь. Без электроснабжения остались 370 тысяч абонентов. В Маневичах удар пришелся на частное предприятие. Двое человек получили травмы.
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О персоне: Михаил Семикин
Михаил Александрович Семикин - временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации с 8 сентября 2026 года, заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации (2024–2026). Депутат Мелитопольского городского совета Запорожской области VIII созыва.
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