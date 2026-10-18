Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенок

Мария Николишин
18 октября 2026, 08:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Под ударом оказались два многоквартирных дома и 18 автомобилей.
РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенок
Последствия удара по Запорожью / коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Кратко:

  • Россияне ночью дважды нанесли удары по Запорожью
  • Погибла 27-летняя женщина, двое человек ранены
  • Среди пострадавших - шестилетняя девочка

В ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. Повреждены дома, есть погибшая. Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

По его словам, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.

видео дня

"Коммунальные службы работают на местах ударов, убирают обломки и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее устранить последствия ночной атаки", - подчеркнул он.

Семикин также сообщил, что, к сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины. Еще два человека ранены - 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.

"Мои соболезнования родным и близким", - сказал в.и.о. главы Запорожской ОВА.

  • Последствия удара по Запорожью 18 октября
    Последствия удара по Запорожью 18 октября фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия удара по Запорожью 18 октября
    Последствия удара по Запорожью 18 октября фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия удара по Запорожью 18 октября
    Последствия удара по Запорожью 18 октября фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия удара по Запорожью 18 октября
    Последствия удара по Запорожью 18 октября фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия удара по Запорожью 18 октября
    Последствия удара по Запорожью 18 октября фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия удара по Запорожью 18 октября
    Последствия удара по Запорожью 18 октября фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия удара по Запорожью 18 октября
    Последствия удара по Запорожью 18 октября фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия удара по Запорожью 18 октября
    Последствия удара по Запорожью 18 октября фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия удара по Запорожью 18 октября
    Последствия удара по Запорожью 18 октября фото: t.me/zoda_gov_ua

Сколько дней РФ способна поддерживать массированные атаки

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что особый риск представляют комбинированные удары, во время которых российские войска применяют баллистические ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед" и "Герань".

По его словам, имеющихся у противника ресурсов недостаточно, чтобы проводить такие атаки ежедневно в течение длительного времени.

"Поддерживать такой высокий темп они не смогут. Если говорить о массированных комбинированных ударах - с применением баллистических ракет, "Шахедов" и "Гераней" - то у врага сейчас нет возможности наносить их день за днем. Россияне могут устроить террор в крупном городе лишь на сутки-две", - считает военный.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, силы украинской ПВО в течение субботы, 17 октября, сбили или подавили 140 из 157 российских ударных дронов. Также были уничтожены все шесть ракет S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Утром 16 октября российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. Трое человек получили ранения. Удар повредил крышу и фасад здания, однако пожара не возникло.

В ночь на 16 октября около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь. Без электроснабжения остались 370 тысяч абонентов. В Маневичах удар пришелся на частное предприятие. Двое человек получили травмы.

Читайте также:

О персоне: Михаил Семикин

Михаил Александрович Семикин - временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации с 8 сентября 2026 года, заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации (2024–2026). Депутат Мелитопольского городского совета Запорожской области VIII созыва.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Запорожья новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

11:01Мир
РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

10:57Украина
"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

10:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Последние новости

11:09

Брата Макса Чмерковского отстранили от "Танцев со звездами": что он сделал

11:08

Любовный гороскоп на неделю 19-25 октября: Овнам — время, а Скорпионам — доверие

11:01

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

10:57

РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

10:43

Как правильно хранить сушеные грибы: какая тара защитит от плесени и моли

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
10:18

Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство

10:03

"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

09:30

Кремль хочет сорвать поставки помощи Украине: в ISW назвали новую угрозу

09:19

Путинистка Шукшина оказалась в больнице в тяжелом состоянии

Реклама
08:42

РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенокФото

08:41

"Это очень хорошее решение": Трамп и Рубио прокомментировали отмену санкций против РФ

08:10

Тышкевич раскрыл план Трампа: почему Украине грозит еще полгода войнымнение

07:44

Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожарВидео

05:50

Вселенная приготовила сюрприз: какие знаки зодиака уже на пороге важных перемен

05:05

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

04:22

Как стирать носки, чтобы они не терялись: хитрое правило сохранит все пары

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

03:45

Гороскоп для Тельцов на ноябрь 2026: когда ждать деньги, а когда - важные сделкиВидео

03:03

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

01:10

Ученые на пороге сенсации: раскрыт метод обнаружения внеземных цивилизаций

Реклама
17 октября, суббота
23:33

РФ ударила по Украине сотнями дронов и ракет: в ВС раскрыли, сколько сбили

22:32

Движение дронов и ракет РФ в одном приложении: украинцам раскрыли детали

22:13

Ограничения Starshield ударили по ВСУ: "Флеш" рассказал о переговорах с США

22:10

Зачем подстилают обычную газету под коврик: убережет от капитального ремонта

21:39

Готовы простить всё: какие 4 месяца рождения обречены на страдания в любви

21:33

"Мы назвали ее Вероникой": Ирина Федишин заговорила о потере ребенка

21:32

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборкиВидео

21:18

Чего нельзя делать на кладбище: 7 народных примет и древних запретов

20:48

Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября

20:38

Зачем добавляют лавровый лист при стирке: простой трюк вместо химии

20:29

РФ готовится бить по Украине новыми дронами: эксперт объяснил, в чем опасность

20:21

Какие деревья категорически запрещено сажать возле дома: приметы или наука

20:06

Зачем регулярно опрыскивать матрас уксусом: секрет опытных хозяекВидео

19:56

Обильный урожай грибов в лесу: действительно ли зима будет очень холодной

19:28

Окна будут сухими даже зимой: простой трюк поможет забыть о конденсате и потёкахВидео

19:21

В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили

19:10

Не все 147 миллионов: Эйдман объяснил, каких россиян нельзя уважатьмнение

19:05

Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе: кого ждут перемены

18:29

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

18:27

Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

Реклама
18:23

"Обнуляйте сразу": россияне расстреляли пленных украинских бойцов на юге

17:55

"Убит горем": Брэд Питт получил сокрушительный удар от собственных детей

17:53

Напор воды в душе снова станет сильным: поможет обычный пакетВидео

17:41

Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

17:25

Осенний уход за розами: простой прием для пышного цветения и крепких кустовВидео

17:08

Цены уже поднялись до 75 гривен: в Украине резко подорожал один овощ

17:08

"Больно и физически, и морально": Артур Логай сделал признание

16:43

Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала - детали

16:35

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

16:24

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять