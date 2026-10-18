РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенок

Под ударом оказались два многоквартирных дома и 18 автомобилей.

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Последствия удара по Запорожью / коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Кратко:

Россияне ночью дважды нанесли удары по Запорожью

Погибла 27-летняя женщина, двое человек ранены

Среди пострадавших - шестилетняя девочка

В ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. Повреждены дома, есть погибшая. Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

По его словам, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.

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"Коммунальные службы работают на местах ударов, убирают обломки и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее устранить последствия ночной атаки", - подчеркнул он.

Семикин также сообщил, что, к сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины. Еще два человека ранены - 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.

"Мои соболезнования родным и близким", - сказал в.и.о. главы Запорожской ОВА.

Сколько дней РФ способна поддерживать массированные атаки

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что особый риск представляют комбинированные удары, во время которых российские войска применяют баллистические ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед" и "Герань".

По его словам, имеющихся у противника ресурсов недостаточно, чтобы проводить такие атаки ежедневно в течение длительного времени.

"Поддерживать такой высокий темп они не смогут. Если говорить о массированных комбинированных ударах - с применением баллистических ракет, "Шахедов" и "Гераней" - то у врага сейчас нет возможности наносить их день за днем. Россияне могут устроить террор в крупном городе лишь на сутки-две", - считает военный.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, силы украинской ПВО в течение субботы, 17 октября, сбили или подавили 140 из 157 российских ударных дронов. Также были уничтожены все шесть ракет S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Утром 16 октября российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. Трое человек получили ранения. Удар повредил крышу и фасад здания, однако пожара не возникло.

В ночь на 16 октября около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь. Без электроснабжения остались 370 тысяч абонентов. В Маневичах удар пришелся на частное предприятие. Двое человек получили травмы.

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О персоне: Михаил Семикин Михаил Александрович Семикин - временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации с 8 сентября 2026 года, заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации (2024–2026). Депутат Мелитопольского городского совета Запорожской области VIII созыва.

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