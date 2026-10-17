В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили

Кратко:
- В Минобороны РФ отчитались об ударах по Украине
- Россияне назвали цели в Луцке и Тернополе
Военное командование страны-агрессора России 17 октября цинично отчиталось об ударах по Украине. В частности, оккупанты заявили о поражении объектов на западе и юге Украины.
В Минобороны РФ заявили, что под прицелом беспилотников якобы оказались производственные мощности, электроподстанция и морской транспорт.
"Сегодня днем Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ", - цинично заявляют оккупанты.
В частности, в Луцке целью стало предприятие Kromberg&Schubert, которое российское командование решило назвать "базой для восстановления автотехники в интересах ВСУ".
Еще одной мишенью оккупантов стал населенный пункт в Тернопольской области. По версии россиян, там зафиксировали попадание по электрической подстанции, которая обеспечивает работу "предприятий военной промышленности".
Кроме того, вражеское ведомство заявило о поражении морского сухогруза в акватории Черного моря. Россияне утверждают, что атаковали судно во время перехода в 40 километрах к югу от одесского порта, обвинив его в транспортировке "грузов военного и двойного назначения".
РФ хочет усилить удары по западным областям Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия размещает ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать новый коридор для дронов. Также у оккупантов есть планы по размещению на территории союзнической страны других видов вооружения, в частности баллистического.
По его словам, если РФ разместит на территории Беларуси баллистическое вооружение, это будет угрожать, прежде всего, западным областям Украины.
"Уверен, что такие мысли у Путина есть. И это прямое втягивание Беларуси в войну, и, на мой взгляд, оно очень опасно и для Беларуси также", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 17 октября Винница осталась без электроэнергии в результате очередной российской атаки. Куда именно попали российские средства поражения, власти не уточняют.
16 октября Россия атаковала Волынь ударными беспилотниками типа "Шахед", в частности реактивными. В Ковеле под ударом оказался местный таможенный терминал, а в результате атаки загорелись около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами, есть один пострадавший.
Мониторинговые каналы предупреждали, что в ближайшие дни сохраняется угроза новых российских атак по Украине. Россияне готовят баллистический удар по объектам в Киевской области, а также новую волну атак дронов по западным регионам.
Читайте также:
- Под удар РФ попали все ТЭЦ Киева, есть погибшие и раненые: новые подробности атаки
- Разведка США пригрозила прекратить обмен данными из-за ударов по НПЗ РФ - WP
- Удар дронов по Волыни: блэкаут в Луцке, пострадали два предприятия, есть раненые
Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по разработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере обороны, а также руководству Вооружёнными Силами РФ.
Министр обороны РФ - Андрей Ремович Белоусов (с мая 2024 года).
Верховный главнокомандующий - президент РФ.
Штаб-квартира: г. Москва, ул. Знаменка, д. 19 (Главный штаб / Национальный центр управления обороной РФ - Фрунзенская наб., д. 22/2).
Официальный сайт: mil.ru
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред