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В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили

Мария Николишин
17 октября 2026, 19:21
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Российское командование сообщает о поражении подстанции на западе Украины и сухогруза в 40 километрах от Одессы.
В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили
Минобороны РФ цинично "похвасталось" ударами по Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Минобороны РФ отчитались об ударах по Украине
  • Россияне назвали цели в Луцке и Тернополе

Военное командование страны-агрессора России 17 октября цинично отчиталось об ударах по Украине. В частности, оккупанты заявили о поражении объектов на западе и юге Украины.

В Минобороны РФ заявили, что под прицелом беспилотников якобы оказались производственные мощности, электроподстанция и морской транспорт.

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"Сегодня днем Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ", - цинично заявляют оккупанты.

В частности, в Луцке целью стало предприятие Kromberg&Schubert, которое российское командование решило назвать "базой для восстановления автотехники в интересах ВСУ".

Еще одной мишенью оккупантов стал населенный пункт в Тернопольской области. По версии россиян, там зафиксировали попадание по электрической подстанции, которая обеспечивает работу "предприятий военной промышленности".

Кроме того, вражеское ведомство заявило о поражении морского сухогруза в акватории Черного моря. Россияне утверждают, что атаковали судно во время перехода в 40 километрах к югу от одесского порта, обвинив его в транспортировке "грузов военного и двойного назначения".

РФ хочет усилить удары по западным областям Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия размещает ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать новый коридор для дронов. Также у оккупантов есть планы по размещению на территории союзнической страны других видов вооружения, в частности баллистического.

По его словам, если РФ разместит на территории Беларуси баллистическое вооружение, это будет угрожать, прежде всего, западным областям Украины.

"Уверен, что такие мысли у Путина есть. И это прямое втягивание Беларуси в войну, и, на мой взгляд, оно очень опасно и для Беларуси также", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед"
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 17 октября Винница осталась без электроэнергии в результате очередной российской атаки. Куда именно попали российские средства поражения, власти не уточняют.

16 октября Россия атаковала Волынь ударными беспилотниками типа "Шахед", в частности реактивными. В Ковеле под ударом оказался местный таможенный терминал, а в результате атаки загорелись около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами, есть один пострадавший.

Мониторинговые каналы предупреждали, что в ближайшие дни сохраняется угроза новых российских атак по Украине. Россияне готовят баллистический удар по объектам в Киевской области, а также новую волну атак дронов по западным регионам.

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Об источнике: Министерство обороны России

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