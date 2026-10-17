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Винница погрузилась в блэкаут, после атаки РФ есть тяжелые раненые

Анна Ярославская
17 октября 2026, 09:30
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Накануне российский удар по городу ранил шестерых человек.
Энергетика, спасатель
Блэкаут в Виннице - город без света после новой атаки россиян / Коллаж: Главред, фото: vn.dsns.gov.ua, УНИАН,

Кратко:

  • Винница осталась без света после российской атаки
  • Электротранспорт остановили, на маршруты выйдет больше автобусов
  • Накануне удар по городу ранил шестерых человек

Винница осталась без электроэнергии в результате очередной российской атаки. Масштаб повреждений сейчас выясняют специалисты, сообщает мэр Винницы Сергей Моргунов в Telegram.

"Критическая инфраструктура работает на резервном питании", - подчеркнул Моргунов.

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Из-за отсутствия тока троллейбусы и трамваи на линию не выйдут. Чтобы компенсировать их отсутствие, город увеличит количество автобусов и маршруток на улицах.

Городские власти позаботились и о запасном канале связи с винничанами на случай, если вслед за энергосистемой откажут мобильные сети.

"Если исчезнет интернет, для получения информации включайте радио "Місто над Бугом" на частоте 101,8 FM", - советует городской голова.

Блэкаут случился наутро после предыдущего удара. В пятницу, 16 октября, российская атака повредила гражданские объекты в Виннице. Сначала Моргунов сообщил о четырех пострадавших, а по состоянию на 18:20 в больницу доставили еще двоих - всего шестеро раненых.

Уже в первом сообщении мэр предупредил, что травмы одного из пострадавших угрожают его жизни.

"Один человек находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь", - отметил Моргунов.

Позже областные власти уточнили данные. По информации первой заместительницы начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной, у пятерых человек ранения легкой и средней степени, а 25-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.

Куда именно попали российские средства поражения, власти не уточняют. Известно, что место попадания и прилегающую территорию проверили саперы ГСЧС в поисках взрывоопасных предметов.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, российская армия утром в субботу, 17 октября, нанесла авиаудары по Херсону. Погиб 64-летний водитель скорой помощи, среди пострадавших есть дети.

16 октября российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. По предварительным данным, три человека получили ранения. Удар повредил кровлю и фасад здания, однако пожара не возникло.

Сумы стали не единственным городом, где под вражеский удар попала торговая инфраструктура. Еще одной целью атаки стало Ровно. Там пострадали сразу два объекта. Это ТРЦ "Экватор", один из крупнейших в городе, и строительный супермаркет "Демакс".

В ночь на 16 октября страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. В Умани в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме, также горели торговые склады.

Около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь в ночь на 16 октября. По состоянию на 08:00 без электроснабжения оставались 370 тысяч абонентов. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет потребителям.

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О персоне: Сергей Моргунов

Сергей Моргунов - мэр Винницы. Родился 9 июля 1968, пишет Википедия.

С июня 1987 года по апрель 1989 проходил срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил СССР.

В 1992 окончил Черновицкий государственный университет по квалификации "преподаватель истории", в 2010 – Национальную академию государственного управления при Президенте по специальностям "управление общественным развитием" и "управление на региональном и местном уровне".

С 1998 по 2006 работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

С августа 1992 по сентябрь 1997 года работал преподавателем истории и обществоведения в Винницком техникуме мясной и молочной промышленности.

В марте 2002 года избран депутатом Винницкого городского совета 4-го созыва.

На выборах 26 марта 2006 года избран депутатом 5-го созыва в Винницкий городской совет, а на первой сессии городского совета 5-го созыва был избран секретарем Винницкого городского совета.

На выборах 31 октября 2010 года избран депутатом 6-го созыва в Винницкий городской совет. На первом заседании сессии городского совета 6-го созыва был переизбран секретарем городского совета на второй срок.

В 2014 году после ухода Владимира Гройсмана в Кабинет Министров стал и.о. мэра.

С 17 ноября 2015 года городской голова Винницы. Стал мэром по результатам второго тура выборов мэра Винницы, которые прошли 15 ноября 2015 года.

На выборах 25 октября 2020 года Сергея Моргунова переизбрали городским головой. Он победил уже в первом туре с большим перевесом, получив 65,93% голосов избирателей.

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