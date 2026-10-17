РФ ударила по Херсону: погиб водитель скорой, пострадала семья с младенцем

Под повторный удар попала также женщина-парамедик, а число пострадавших за утро выросло до 12.

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Херсон под авиаударами РФ: погиб водитель скорой, ранены 12 человек / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россияне нанесли авиаудары по Херсону в субботу утром

Погиб 64-летний водитель скорой помощи

Число пострадавших выросло до 12, среди них дети

Российская армия утром в субботу, 17 октября, нанесла авиаудары по Херсону. Погиб 64-летний водитель скорой помощи, среди пострадавших есть дети, сообщает Херсонская городская военная администрация.

По уточненным данным, число пострадавших от утренних ударов достигло 12 человек. Подробности о последствиях атаки обнародовал начальник ГВА Ярослав Шанько.

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"В течение суток враг дважды поднимал тактическую авиацию на пусковые рубежи и нанес удар управляемыми авиабомбами по Корабельному району города", - сообщил он.

Повторный удар и раненые дети

Первые сообщения поступили из Корабельного района. Там в результате повторного авиаудара пострадала женщина-парамедик. Вскоре число раненых выросло до четырех, а позже в администрации сообщили еще об одной пострадавшей, 73-летней женщине.

Шанько также сообщил, что от утреннего удара пострадала семья, в которой есть месячный младенец. Травмы получила и 11-летняя девочка.

Позднее глава администрации сообщил о смерти одного из раненых.

"Очередной жертвой российских террористов стал 64-летний мужчина - водитель скорой помощи. Он получил травмы, несовместимые с жизнью", - написал Шанько.

Сутки под огнем

В суточной сводке, опубликованной после 7 утра, Шанько отметил, что город в течение минувших суток обстреливали из авиации и артиллерии, а также атаковали дронами. Повреждены частные и многоэтажные дома, объекты социальной инфраструктуры, административное здание, а также гражданский и грузовой транспорт.

Отдельно Шанько привел общие данные о потерях среди жителей общины за этот период.

"В результате вражеских атак в Херсонской общине 1 человек погиб, еще 13 – получили ранения, из них двое – дети", - подчеркнул он.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, 16 октября российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. По предварительным данным, три человека получили ранения. Удар повредил кровлю и фасад здания, однако пожара не возникло.

Сумы стали не единственным городом, где под вражеский удар попала торговая инфраструктура. Еще одной целью атаки стало Ровно. Там пострадали сразу два объекта. Это ТРЦ "Экватор", один из крупнейших в городе, и строительный супермаркет "Демакс".

В ночь на 16 октября страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. В Умани в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме, также горели торговые склады.

Около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь в ночь на 16 октября. По состоянию на 08:00 без электроснабжения оставались 370 тысяч абонентов. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет потребителям.

В Маневичах удар пришелся по частному предприятию. Два человека травмированы, а информации о судьбе еще пятерых пока нет.

В Луцке также пострадало предприятие с иностранными инвестициями. Люди там не травмированы.

Позже Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк сообщил, что в поселке Маневичи на одном из предприятий возникла угроза аварийной ситуации, которая может сопровождаться выбросом аммиака. Местных жителей призвали сохранять бдительность и быть готовыми действовать по правилам химической безопасности.

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О персоне: Ярослав Шанько Ярослав Шанько - украинский государственный служащий, руководитель и бывший сотрудник правоохранительных органов, начальник Херсонской городской военной администрации. Родился 12 июня 1990 года в городе Херсон, передает Википедия. В 2011 году окончил Херсонский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел (ХНУВС). Начал работать в милиции с 2012 года. С 2015 года занимал должность старшего инспектора отдела ювенальной превенции. В 2019 году возглавил отдел ювенальной превенции ГУНП в Херсонской области. С 2020 года был заместителем начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Херсонской области, а с 2021 по 2023 год работал заместителем начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины. 23 мая 2023 года был согласован на должность заместителя начальника Херсонской областной военной администрации. 3 июня 2025 года указом Президента Украины назначен начальником Херсонской городской военной администрации.

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