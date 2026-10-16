На Волыни предупредили об угрозе утечки аммиака: что известно

Кратко:
- В Маневичах возможна авария с выбросом аммиака
- Объект, где возникла угроза, не назван
- Жителям дали инструкции на случай утечки
В поселке Маневичи Волынской области на одном из предприятий возникла угроза аварийной ситуации, которая может сопровождаться выбросом аммиака. Местных жителей призвали сохранять бдительность и быть готовыми действовать по правилам химической безопасности. Об этом сообщил Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк в Facebook.
О каком именно предприятии идет речь и получило ли оно повреждения, в обращении не уточняется.
Волынское издание VSN связывает предупреждение Гаврилюка с ночной атакой на регион. В ночь на 16 октября на область было направлено около 20 вражеских целей, повреждена гражданская и критическая инфраструктура, сотни тысяч потребителей остались без света, есть пострадавшие.
Паники местные власти призывают избегать.
"Просим жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности", - обратился к жителям Гаврилюк.
Отдельно в обращении описано, как этот газ влияет на организм человека.
"Аммиак - опасное химическое вещество с резким запахом, которое может вызвать раздражение глаз, органов дыхания и отравление", - подчеркнул поселковый голова.
Как действовать при утечке токсичного газа
Если выброс произойдет, нужно немедленно укрыться в ближайшем помещении и плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия. Кондиционеры и системы вентиляции, подающие воздух с улицы, следует отключить.
Безопаснее находиться на нижних этажах зданий, поскольку газообразный аммиак легче воздуха. Органы дыхания советуют защищать противогазом, а если его нет, то влажной тканевой повязкой.
Без крайней необходимости выходить на улицу не рекомендуют. В случае эвакуации двигаться следует по определенному маршруту и по указаниям спасателей. Тем, кто покидает зону загрязнения самостоятельно, стоит идти перпендикулярно направлению ветра.
Особое внимание власти просят уделить детям, пожилым людям и людям с инвалидностью.
Признаки отравления и куда звонить
Сигналом опасности являются резкий запах аммиака, кашель, слезотечение или затрудненное дыхание. При таких симптомах следует как можно быстрее покинуть опасную зону, если это можно сделать без риска, и обратиться за медицинской помощью.
Актуальную информацию жителям советуют получать из официальных сообщений Маневичского поселкового совета и ГСЧС.
Для экстренных вызовов работают номера 101 (ГСЧС), 103 (скорая медицинская помощь) и 112 (единая система экстренной помощи).
Удар дронов по Волыни
Как писал Главред, около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь в ночь на 16 октября. По состоянию на 08:00 без электроснабжения оставались 370 тысяч абонентов. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет потребителям.
В Маневичах удар пришелся по частному предприятию. Два человека травмированы, а информации о судьбе еще пятерых пока нет.
В Луцке также пострадало предприятие с иностранными инвестициями. Люди там не травмированы.
Атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, в ночь на 16 октября страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. В Умани в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме, также горели торговые склады.
Страна-агрессор Россия в ночь на 14 октября нанесла массированный баллистический удар по энергосистеме Украины: в Киеве атакованы все три городские ТЭЦ, а также объекты энергетики в Харькове и области. Под ударом оказались и критически важные объекты в Киевской области, питающие столицу и центральные регионы.
Вечером 13 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Перед ударом воздушная тревога не была объявлена заблаговременно.
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О персоне: Александр Гаврилюк
Александр Гаврилюк - Маневичский поселковый голова.
Окончил Луцкий государственный педагогический институт им. Леси Украинки (1990 год) по специальности "География", квалификация - учитель, говорится на сайте сельрады.
Начинал профессиональный путь в сфере образования - работал учителем, затем директором школ. В 2014–2015 годах возглавлял отдел образования Маневичской районной государственной администрации.
Впервые избран главой поселкового совета в октябре 2015 года, шел на выборы как беспартийный. Впоследствии был переизбран на эту должность.
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