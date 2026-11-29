Президент считает несправедливым требование к Киеву отказаться от своих земель или согласиться на другие односторонние уступки.

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Владимир Зеленский сделал заявление по поводу переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявлений Зеленского:

Украина не будет признавать захваченные врагом территории за РФ

Официальное признание оккупации стало бы серьёзной уступкой Москве

Украина на переговорах не собирается признавать захваченные российскими войсками территории российскими ни на политическом, ни на юридическом уровне. Киев также не рассматривает отказ от собственных земель как допустимую цену за прекращение боевых действий.

Речь идёт не просто о границах на карте, а о населённых пунктах, домах и людях, которые являются частью Украины. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera, сообщает Clash Report.

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Глава государства дал понять, что официальное признание оккупации стало бы серьёзной уступкой Москве и фактически означало бы передачу России того, чего она не смогла добиться исключительно военным путём.

"Мы не готовы юридически и официально признавать временно оккупированные территории. Мы не готовы сделать Путину такой подарок", - заявил президент.

По словам Зеленского, за каждым захваченным регионом стоят украинские города и сёла, судьбы их жителей и разрушенные российскими обстрелами дома. Поэтому вопрос территорий нельзя рассматривать исключительно как предмет политических переговоров.

Президент также обратил внимание на масштабы российских территориальных притязаний. Он напомнил, что площадь РФ превышает 17 миллионов квадратных километров, однако Москва продолжает претендовать ещё примерно на 6 тысяч квадратных километров украинской земли.

"Кто может поверить этим словам? Никто", - так прокомментировал Зеленский территориальные претензии России.

Украинский лидер считает несправедливым требование к Киеву отказаться от своих земель или согласиться на другие односторонние уступки ради прекращения войны. По его мнению, подобный сценарий стал бы ошибочным решением не только для Украины, но и для её международных союзников, включая США.

В качестве примера Зеленский привёл события 2014 года, когда Россия установила контроль над Крымом. Он считает, что тогда международное сообщество, в частности Вашингтон, должно было добиваться немедленного вывода российских войск с полуострова.

Отдельно президент высказался о намерениях российского руководства завершить полномасштабную войну. По его оценке, действия Владимира Путина не свидетельствуют о реальном стремлении остановить конфликт.

"Если ты не знаешь, как закончить войну, которую сам же и начал, это означает, что ты не хочешь её заканчивать", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы не стремятся к захвату чужих земель и хотят самостоятельно распоряжаться судьбой своей страны. Он напомнил, что на протяжении истории народ Украины неоднократно сталкивался с оккупацией, однако продолжает отстаивать право на независимость и собственное государство.

"Это наша страна. Это наши люди. Нам не нужна Россия. Они нам не нужны", - подытожил Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Зеленский о возможном расширении российских угроз в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потенциальные планы Москвы могут затрагивать не только Украину, но и другие европейские страны. В числе государств, которые, по его оценке, могут столкнуться с рисками, он назвал Финляндию, Швецию, Венгрию, а также страны Балтии.

Кроме того, украинский лидер затронул вопрос дальнейшего присутствия американских войск в Европе. По его словам, во время контактов с представителями США обсуждались варианты обеспечения безопасности европейских государств после окончания войны и возможные изменения в существующей системе обороны континента.

Зеленский также отметил, что действия Кремля, по его мнению, направлены на изменение сложившегося геополитического устройства Европы. Речь идёт о пересмотре границ, изменении военного баланса и перераспределении влияния между государствами.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

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