В Офисе президента отреагировали на сообщения о возможной замене Роберта Бровди, появившиеся после встречи Владимира Зеленского с Павлом Палисой.

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Слухи о замене Мадяра оказались фейком / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Birds of the Magyar 414OB

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Что в ОП заявили о возможной замене Мадяра

О чём говорили Зеленский и Палиса во время встречи

Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", продолжает возглавлять Силы беспилотных систем ВСУ. Информация о якобы возможной замене командующего, которая распространилась в Telegram-каналах, не соответствует действительности. Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Дмитрий Литвин.

Слухи о кадровых изменениях появились после встречи президента Украины Владимира Зеленского с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой, состоявшейся 28 ноября. В сети утверждали, что во время совещания поднимался вопрос о замене главы Сил беспилотных систем.

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Советник президента опроверг эти сообщения, назвав их выдумкой.

"О Мадяре на встрече даже не упоминали", - подчеркнул Литвин.

По словам советника президента, сообщения о якобы обсуждении замены командующего Силами беспилотных систем не соответствуют действительности.

В то же время во время встречи Зеленского и Палисы действительно обсуждали будущие кадровые решения в военной сфере, однако конкретных фамилий или должностей не называли.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Кадровые назначения в армии – новости по теме

Напомним, 28 ноября президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой отдельные кадровые вопросы в военной сфере и анонсировал новые назначения. Их проведут совместно с министром обороны Украины и главнокомандующим ВСУ.

Ранее Главред писал, что летом в оборонном ведомстве и армии состоялась масштабная кадровая ротация. 15 июля Михаил Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги своей работы. Он возглавлял Минобороны с января 2026 года.

Уже через несколько дней правительство определилось с временным руководителем ведомства. 20 июля Кабмин одобрил назначение Евгения Хмары временно исполняющим обязанности министра обороны. До этого Хмара исполнял обязанности главы СБУ.

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