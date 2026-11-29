Читайте в материале:
- Планируют ли уволить Роберта Бровди с поста командующего СБС
- Что в ОП заявили о возможной замене Мадяра
- О чём говорили Зеленский и Палиса во время встречи
Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", продолжает возглавлять Силы беспилотных систем ВСУ. Информация о якобы возможной замене командующего, которая распространилась в Telegram-каналах, не соответствует действительности. Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Дмитрий Литвин.
Слухи о кадровых изменениях появились после встречи президента Украины Владимира Зеленского с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой, состоявшейся 28 ноября. В сети утверждали, что во время совещания поднимался вопрос о замене главы Сил беспилотных систем.
Советник президента опроверг эти сообщения, назвав их выдумкой.
"О Мадяре на встрече даже не упоминали", - подчеркнул Литвин.
По словам советника президента, сообщения о якобы обсуждении замены командующего Силами беспилотных систем не соответствуют действительности.
В то же время во время встречи Зеленского и Палисы действительно обсуждали будущие кадровые решения в военной сфере, однако конкретных фамилий или должностей не называли.
Кадровые назначения в армии – новости по теме
Напомним, 28 ноября президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой отдельные кадровые вопросы в военной сфере и анонсировал новые назначения. Их проведут совместно с министром обороны Украины и главнокомандующим ВСУ.
Ранее Главред писал, что летом в оборонном ведомстве и армии состоялась масштабная кадровая ротация. 15 июля Михаил Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги своей работы. Он возглавлял Минобороны с января 2026 года.
Уже через несколько дней правительство определилось с временным руководителем ведомства. 20 июля Кабмин одобрил назначение Евгения Хмары временно исполняющим обязанности министра обороны. До этого Хмара исполнял обязанности главы СБУ.
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