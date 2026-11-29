О чём вы узнаете:
- Почему забивается слив в душе
- Как прочистить слив с помощью средства для мытья посуды
- Как часто нужно чистить слив в душе
Слив в душе - одно из самых проблемных мест в ванной комнате. В нем регулярно скапливаются различные загрязнения, из-за которых вода начинает медленнее стекать и появляется неприятный запах. Главред расскажет подробнее.
Как пишет Chillizet.pl, для очистки слива не обязательно покупать дорогие и агрессивные химические средства. В некоторых случаях с загрязнениями может справиться обычное средство для мытья посуды.
Почему забивается слив в душе
Во время принятия душа в сливе постепенно скапливаются:
- волосы;
- остатки мыла и шампуня;
- косметические средства;
- жирные отложения;
- известковый налет.
Со временем эти загрязнения препятствуют нормальному отводу воды. Простое промывание решетки душевой лейкой не всегда помогает, поскольку значительная часть грязи скапливается в труднодоступных местах.
Зачем наливать средство для мытья посуды в слив
Средство для мытья посуды содержит поверхностно-активные вещества, которые помогают удалять жирные загрязнения. Оно также может облегчить очистку слива от остатков шампуней и косметики.
Однако эффективность этого метода зависит от характера засорения. Средство для мытья посуды не растворяет волосы, поэтому перед процедурой их необходимо удалить механически.
Видео о том, как прочистить слив в душевой кабине, можно посмотреть здесь:
Как прочистить слив в душе с помощью средства для мытья посуды
Для очистки слива нужно выполнить несколько простых действий:
- Удалить волосы и видимые загрязнения с решетки.
- Налить небольшое количество средства для мытья посуды в слив.
- Добавить тёплую воду, но не кипяток.
- Оставить средство действовать примерно на 10 минут.
- Промыть слив большим количеством теплой воды.
Если результат неудовлетворительный, процедуру можно повторить. Такой способ лучше всего подходит для профилактической очистки и устранения незначительных загрязнений.
Как часто нужно чистить слив в душе
Чтобы предотвратить серьезные засоры и появление неприятного запаха, рекомендуется очищать слив не реже одного раза в неделю.
Также стоит регулярно убирать волосы с решетки после принятия душа. Это поможет уменьшить количество загрязнений, попадающих в трубы.
Если даже после очистки вода продолжает застаиваться, может потребоваться механическая прочистка труб.
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