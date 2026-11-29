Простой домашний способ поможет избавиться от жировых отложений и остатков косметики, а также предотвратить появление неприятного запаха.

https://glavred.info/dim/zliv-u-dushi-stane-chistishim-za-10-hvilin-dopomozhe-zvichayniy-kuhonniy-zasib-10816559.html Ссылка скопирована

Как прочистить слив в ванной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему забивается слив в душе

Как прочистить слив с помощью средства для мытья посуды

Как часто нужно чистить слив в душе

Слив в душе - одно из самых проблемных мест в ванной комнате. В нем регулярно скапливаются различные загрязнения, из-за которых вода начинает медленнее стекать и появляется неприятный запах. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Chillizet.pl, для очистки слива не обязательно покупать дорогие и агрессивные химические средства. В некоторых случаях с загрязнениями может справиться обычное средство для мытья посуды.

видео дня

Почему забивается слив в душе

Во время принятия душа в сливе постепенно скапливаются:

волосы;

остатки мыла и шампуня;

косметические средства;

жирные отложения;

известковый налет.

Со временем эти загрязнения препятствуют нормальному отводу воды. Простое промывание решетки душевой лейкой не всегда помогает, поскольку значительная часть грязи скапливается в труднодоступных местах.

Зачем наливать средство для мытья посуды в слив

Средство для мытья посуды содержит поверхностно-активные вещества, которые помогают удалять жирные загрязнения. Оно также может облегчить очистку слива от остатков шампуней и косметики.

Однако эффективность этого метода зависит от характера засорения. Средство для мытья посуды не растворяет волосы, поэтому перед процедурой их необходимо удалить механически.

Видео о том, как прочистить слив в душевой кабине, можно посмотреть здесь:

Как прочистить слив в душе с помощью средства для мытья посуды

Для очистки слива нужно выполнить несколько простых действий:

Удалить волосы и видимые загрязнения с решетки.

Налить небольшое количество средства для мытья посуды в слив.

Добавить тёплую воду, но не кипяток.

Оставить средство действовать примерно на 10 минут.

Промыть слив большим количеством теплой воды.

Если результат неудовлетворительный, процедуру можно повторить. Такой способ лучше всего подходит для профилактической очистки и устранения незначительных загрязнений.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как часто нужно чистить слив в душе

Чтобы предотвратить серьезные засоры и появление неприятного запаха, рекомендуется очищать слив не реже одного раза в неделю.

Также стоит регулярно убирать волосы с решетки после принятия душа. Это поможет уменьшить количество загрязнений, попадающих в трубы.

Если даже после очистки вода продолжает застаиваться, может потребоваться механическая прочистка труб.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред