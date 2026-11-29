Балкон может помочь быстрее охладить готовые блюда, однако использовать его вместо холодильника не рекомендуется.

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Хранение продуктов на балконе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

При какой температуре можно хранить готовую еду

Можно ли оставлять суп на балконе на ночь

Как освободить место в холодильнике

С наступлением холодов многие люди используют балкон для хранения готовых блюд. Особенно актуальным это становится в преддверии зимних праздников, когда в холодильнике не хватает свободного места. Однако такой способ сопряжен с определенными рисками. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Meglepetes.hu, балкон может помочь быстрее охладить еду, однако не способен полноценно заменить холодильник. Согласно рекомендациям Венгерского национального управления по безопасности пищевой цепи (Nébih), оптимальная температура в холодильнике составляет от 0 до +5 °C, тогда как на балконе она может значительно колебаться в течение суток.

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Почему нельзя хранить еду на балконе зимой

Даже если вечером температура воздуха составляет +3 °C, ночью она может опуститься ниже нуля, а днём подняться до +10–12 °C.

Особенно заметны температурные колебания на застекленных балконах и тех, что выходят на солнечную сторону. Даже зимой солнечные лучи могут нагревать контейнеры с продуктами.

Кроме того, дополнительную опасность представляют пыль, осадки, птицы и другие животные. Именно поэтому балкон лучше использовать только для кратковременного охлаждения блюд, а не для длительного хранения.

Как приготовить еду без света / Инфографика: Главред

Можно ли ставить горячий суп на балкон

Большая кастрюля супа или бульона остывает довольно медленно даже при низкой температуре воздуха.

Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США (USDA) рекомендует разделить готовую пищу на небольшие порции и использовать неглубокие контейнеры.

Это поможет быстрее охладить блюдо и сэкономить место в холодильнике. Не стоит ждать, пока еда полностью остынет, прежде чем поставить её в холодильник.

Видео о том, как правильно хранить еду, можно посмотреть здесь:

Как правильно охлаждать еду на балконе

Чтобы снизить риск загрязнения и порчи продуктов, следует соблюдать простые правила:

разделять еду на небольшие порции;

использовать чистые контейнеры с крышками;

выбирать затененное и защищенное место;

контролировать температуру с помощью термометра;

не оставлять готовые блюда надолго.

Также не стоит выносить горячую стеклянную посуду на мороз, поскольку из-за резкого перепада температуры она может треснуть.

Можно ли хранить готовую еду в кладовой

Прохладная кладовая может служить альтернативой холодильнику только при условии, что температура в ней стабильно держится в пределах от 0 до +5 °C.

Если температура составляет +8–12 °C, такое помещение не подходит для длительного хранения супов, мясных и других скоропортящихся блюд.

Не стоит ориентироваться только на собственное ощущение прохлады. Лучше установить в кладовой термометр, который позволит контролировать фактическую температуру.

Как освободить место в холодильнике

Вместо того чтобы выносить готовые блюда на балкон, лучше убрать из холодильника продукты, не требующие охлаждения. Это могут быть неоткрытые напитки, консервы и другие продукты, которые, согласно информации на упаковке, можно хранить при комнатной температуре.

Также можно заменить большие кастрюли компактными прямоугольными контейнерами. При этом не стоит чрезмерно заполнять полки, поскольку это препятствует нормальной циркуляции холодного воздуха.

Еще одним временным решением может стать сумка-холодильник с аккумуляторами холода, если она обеспечивает безопасную температуру хранения продуктов.

Сколько можно хранить готовую еду в холодильнике

Согласно рекомендациям USDA, большинство готовых блюд можно хранить в холодильнике в течение 3–4 дней. Если еду не планируют употреблять в ближайшее время, её лучше заморозить.

Таким образом, даже зимой балкон не может полноценно заменить холодильник. Неконтролируемые колебания температуры повышают риск порчи продуктов, поэтому для длительного хранения готовых блюд лучше использовать холодильник или морозильную камеру.

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