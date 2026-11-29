Видео с хитростью для трёх питомцев собрало положительные отзывы, а другие владельцы поделились своими методами.

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Как защитить елку от кошек - женщина придумала необычную уловку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Хозяйка поставила пылесос перед ёлкой

На телевизоре включила запись шума пылесоса

Пока неизвестно, сработал ли план

Хозяйка трёх кошек придумала необычный способ защитить рождественскую ёлку от домашних питомцев. Женщина поставила перед праздничным деревом пылесос и включила на телевизоре запись его шума. История привлекла внимание пользователей TikTok. Об этом сообщает Index.hr.

Удалось ли хозяйке уберечь праздничные украшения от любопытных кошек и какие еще способы защиты елки придумывают владельцы домашних животных, выяснял Главред.

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Джуэлия Несбитт (Jewelia Nesbitt) рассказала, что её кошки любят рождественскую ёлку так же, как и она сама. Однако хозяйка опасается, что без присмотра животные начнут играть с украшениями и трогать праздничный декор.

Как защитить елку от кошек с помощью пылесоса

Для своей затеи Джуэлия использовала страх домашних питомцев перед бытовой техникой. Она рассчитывала, что знакомый звук заставит кошек держаться подальше от рождественской елки.

Женщина поставила пылесос перед ёлкой, а на телевизоре запустила запись его работы. При этом само устройство не работало - шум воспроизводился именно с экрана.

Видео с необычной идеей опубликовали в TikTok. Пост быстро привлек внимание пользователей, однако пока неизвестно, удалось ли хозяйке уберечь елку от кошек.

/ Скриншот

Смотрите видео о том, как отпугнуть кошек от елки, по ссылке.

Что писали в комментариях под видео с кошками и ёлкой

Идея вызвала восторг даже у большого тематического сообщества, посвященного животным.

"Блестяще сделано, без шуток!" - написали в Nat Geo Animals.

Подруга Джуэлии (ник @Cay) пошутила, что только надеется, что телевизор не выключится сам до того, как они вернутся домой. Джуэлия уточнила, что шум доносился из телевизора, потому что некоторые подумали, что пылесос действительно работает.

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Как другие владельцы отпугивают кошек от елки

@Heather обвесила елку колокольчиками, чтобы слышать, если кто-то в ней копается, и назвала это "ловушкой для кошек". @Megan LeAnn держит в доме воздуходувку для листьев, и она стала неотъемлемой частью её рождественского декора.

@Jess Duda говорит, что её кот, который постоянно трогает ёлку, боится мусорных пакетов, поэтому в прошлом году она разложила их на полу вокруг ёлки. Если найдётся время, она планирует сделать из них подставку для ёлки. @Hammy Girl2020 предложила более простое решение - Bluetooth-колонку.

Комментарии показывают, насколько изобретательными становятся владельцы кошек в праздничный период. В то же время, выбирая метод, не стоит подвергать животных излишнему страху и стрессу.

Какие продукты нельзя давать кошкам / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, какие еще есть способы эффективно защитить елку от кошки:

Напомним, как ранее сообщал Главред, ученые объясняли, почему домашняя кошка ночью превращается в маленького хищника и как это связано с анатомией глаза и поведением животного в темноте.

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