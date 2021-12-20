5 полезных советов ветеринара на Новый год: как обезопасить любимца от неприятных сюрпризов в праздник

Ветеринарный врач Иван Панченко объяснил, почему опасно подкармливать домашнего любимца с новогоднего стола "человеческой" едой

Если для нас Новый год – это веселый и шумный праздник, то для наших домашних любимцев праздничные дни создают не только массу поводов для стресса, но и существенные риски для здоровья и жизни. Звуки фейерверков, новогодняя елка и даже вкусные блюда с новогоднего стола – все это для кошек и собак легко может стать источником опасностей.

Как оказалось, ветеринары называют новогодние праздники совсем не празднично – "панкреатическим сезоном" – и знают топ-"врага" домашних животных, от которого они страдают на Новый год.

Главред пообщался с ветеринарным врачом клиники SuperVet Иваном Панченко чтобы узнать, как не испортить праздник себе и своему четвероногому другу, в частности, как минимизировать стресс животных из-за громких салютов и стрельбу петард в новогоднюю ночь, можно ли угощать собак и кошек "человеческой" едой с праздничного стола, чем именно опасна новогодняя елка для домашних любимцев, а также почему не стоит дарить кому-то котят и щенков на Новый год или любой другой праздник.

Как уменьшить стресс домашнего любимца, когда начинаются праздничные фейерверки и салюты? Как на Новый год меняются правила выгула домашних животных, чтобы они не пугались стрельбы петард или салютов и не терялись?

Чтобы уменьшить стресс домашнего любимца от шума фейерверков и петард в период новогодних праздников, самое простое, что может сделать его владелец – плотно закрыть окна, чтобы животное меньше пугалась громких звуков. Тем более, мы наверняка знаем, когда именно будет больше всего звуков салютов, например, ночью 31 декабря и 1 января фейерверки будут запускаться чаще всего. Поэтому в это время обязательно закройте окна, чтобы приглушить эти звуки для животного.

Выводить на прогулку собак в праздничные дни нужно, обязательно беря на поводок, чтобы они не убежали, услышав громкие звуки. Кроме того, не стоит выходить на улицу с животным в критические часы, то есть в разгар запуска фейерверков – ближе к полуночи 31 декабря гулять будет очень опасно.

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Особенно эти предостережения актуальны для собак охотничьих и гончих пород, а также пород с холерическим типом темперамента: такс, спаниелей, хаски и тому подобных. Лично знаю немало примеров, когда во время салютов собаки пугались и убегали, владельцы их потом долго не могли найти, а кто-то таким образом потерял животное навсегда.

Собаки-холерики любую стрессовую ситуацию очень глубоко переживают. Гончие, в частности, сложно переносят эти периоды фейерверков, потому что они нередко имеют неустойчивую психику. Поскольку собаки этих пород содержатся в домашних условиях, хозяева часто ими особо не занимаются – не учат животных элементарным командам и не работают с кинологом.

С котами немножко легче, ведь в основном они домашние, без выгула на улице. Однако бывают и коты, привыкшие гулять на поводке – таких однозначно лучше не выводить на улицу в дни, когда больше всего фейерверков, даже на поводке. В лучшем случае кот, услышав салют, с перепугу залезет на дерево вместе с поводком, а в худшем – будут более серьезные проблемы.

Если опыт предыдущих лет показал, что животное очень пугается фейерверков и стрессует, владелец может облегчить ему этот период громкой стрельбы. В таком случае пригодятся:

ошейники с феромонами, которые успокаивают животное: такой ошейник действует месяц, поэтому его можно надеть на животное 25 декабря, и он будет действовать как раз до завершения новогодних праздников;

спреи с феромонами: такой спрей просто нужно поставить дома, и он периодически будет пшикать, распыляя феромоны, что будет способствовать успокоению животного;

препараты на основе альфа-казозепинів, которые уменьшают стресс животного: это обычные таблетки, которые можно давать животному длительными курсами, на протяжении двух-трех недель; такие таблетки нужно начать давать домашнему любимцу хотя бы за три-четыре дня до 31 декабря.

Эти три средства можно применять без вреда для здоровья животного. Существуют и другие успокоительные средства, но они применяются лишь по назначению ветеринарного врача.

Ветеринар Иван Панченко объяснил, почему в период новогодних праздников нельзя выгуливать собак без поводка, особенно собак охотничьих и гончих пород / Личный архив Ивана Панченко

Чем для домашних котов и собак может быть опасной новогодняя елка и ее украшения? Как избежать неприятностей с ней, в частности, не допустить, чтобы животное наелось мишуры или "дождика"? Какая может быть оказана первая помощь?

Новогодняя елка опасна для домашних животных именно "дождиками" и ниточками, за которые вешаются украшения. Дождики – в топе новогодних опасностей для домашних любимцев.

Елку нужно установить в таком месте вашего дома или квартиры, где животное вообще не будет с ней контактировать. Впрочем, это трудно сделать владельцам котов, потому что кот все равно пролезет в любой уголок – куда ни поставь елку, он все равно ее найдет. Поэтому я бы советовал владельцам котов вообще не украшать елку "дождиками". Тем более если вы знаете точно, что ваш кот интересуется такими вещами.

Как правило, "дождик" не оставляет равнодушными котят, которые любят с ним играть, а также котов бенгальской и абиссинской пород, которые являются очень любознательными по своей натуре. Если у вас дома именно такой домашний любимец, полностью откажитесь от таких украшений.

Читайте такжеСвязано ли жестокое обращение с животными и проблемы с психикой-ответ психологаВ период новогодних праздников нам очень часто приходится оперировать животных, которые наедаются "дождика", и доставать его хирургическим путем. Такая операция наносит большой урон кишечнику животного, а порой и создает существенный риск для жизни. Ведь когда "дождик" попадает в кишечник, он начинает накручивать на себя весь кишечник, стягивая его в "гармошку" или разрезая его. Все это крайне опасно для животного.

Владельцам следует быть максимально внимательными к животным в период новогодних праздников.

В случае, если вы увидите "дождик" или ниточку, которая будет висеть из заднего прохода кота или собаки, ни в коем случае самостоятельно ее не дергайте и не пытайтесь вытащить. Такое животное нужно как можно скорее отвести к ветеринарному врачу, который окажет профессиональную помощь.

"Дождик" опасен тем, что очень часто он наматывается на экскременты. Кишечник животных сам по себе не является большим, но в нем есть еще и тонкий отдел, где вообще все очень маленькое и тоненькое. Поэтому "дождика" с каловыми массами достаточно, чтобы образовалась непроходимость.

Если животное проглотило длинный "дождик", часть его вполне может выйти, но остальное останется в кишечнике, и животное не сможет избавиться от него естественным путем (дефекацией). Просто потянув за кончик "дождика", владелец не сможет достать его – наоборот, он сделает только хуже, потому что лишь намотает кишечник, что существенно увеличит опасность для жизни животного.

Если у животного вдруг начинается рвота новогодними украшениями и "дождиком", давать противорвотные препараты не нужно. Наоборот, следует дать животному вырвать тем "дождиком", чтобы он вышел из желудка и не попал в кишечник. Более того, в некоторых случаях даже нужно спровоцировать рвоту.

Бывают ситуации, когда владельцы не могут сразу отвезти животное в ветлечебницу, тогда следует оказать некоторую первую помощь:

если есть рвота, повторяюсь, ее ни в коем случае не нужно останавливать;

если заметен "дождик" из заднего прохода, его можно аккуратно подрезать ножницами, чтобы животное при ходьбе не наматывало его на лапы и не выдергивало из кишечника;

кроме того, стоит дать слабительное средство животному, например, вазелиновое масло – масло смажет кишечник, и "дождику" будет проще выйти из организма.

Но в любом случае животное обязательно нужно показать врачу.

Стоит отметить, что раз уж мы заводим дома животное, нам нужно жертвовать некоторыми своими желаниями и не подвергать животное опасности. Отказ от "дождика" – не такая уж большая жертва, согласитесь. Тем более, учитывая, насколько он опасен для домашних любимцев, особенно для кошек. Поэтому лучше не рисковать и отказаться от этого новогоднего украшения вообще.

Ветеринарный врач Иван Панченко объяснил, почему не стоит кому-то дарить кошек и собак на Новый год / Личный архив Ивана Панченко

Какой "праздничный стол" можно устроить домашнему любимцу, чтобы новогодние вкусности не навредили ему? Можно ли угощать "человеческой" едой со стола?

Обычно животные, которых 31 декабря с новогоднего стола подкармливают салатиками, 1-3 января уже лежат в ветклинике в стационаре на капельнице с обострениями панкреатита, гастрита и тому подобное. Ветеринары называют период новогодних праздников "панкреатическим сезоном".

Когда на Новый год владельцы животных начинают подкармливать их той пищей, которую едят сами, начинаются проблемы со здоровьем домашнего любимца.

Конечно, одно дело, если организм животного привык к такой пище, потому что его постоянно так кормят. Ведь кое-кто все время кормит домашнее животное тем, что ест сам. Такие животные не будут остро реагировать на "человеческую" еду с новогоднего стола.

Совсем другое дело –животные, которые питаются исключительно кормом или придерживаются строгой диеты (ничего жареного, соленого, никаких специй и зажарок). Такие собаки и коты, лишь раз попробовав что-то с новогоднего стола своих владельцев, почти сразу получат неприятные последствия. Таких животных часто приходится госпитализировать с "острым животом", приступами острой рвоты и диареей.

Читайте также10 советов диетолога относительно новогоднего стола: как вкусно и без вреда для здоровья встретить 2022-ый годИтак, на Новый год животное следует кормить обычным рационом – тем кормом, которым вы кормите каждый день. То есть если животное питается кормом, рекомендовано постоянно, независимо от праздников или особых для вас дат, давать ему привычный для него корм.

Если вам очень хочется приготовить что-то праздничное не только для себя, но и для своего любимца, можно порадовать его качественным влажным кормом. К счастью, сейчас достаточный выбор хороших влажных вкусных кормов. Это должен быть специализированный, промышленно изготовленный корм для определенного вида животных.

Если ваше животное питается натуральными продуктами, вы можете приготовить для него что-то необычное. Но – с соблюдением тех требований, которым должна соответствовать пища для животных. Существует немало рецептов блюд для животных, которые придерживаются натурального питания, в частности, мясных "тортиков".

И ко всему следует подходить со здравым смыслом: если в этом рецепте есть компоненты, которые ваше животное употребляет постоянно, по нему можно готовить, если нет – экспериментировать с едой не стоит.

Вообще, мы должны помнить, что Новый год – это праздник для людей, и животное очеловечивать не стоит. Для животного Новый год – это обычный день, такой же, как и все остальные. Для него праздничным является каждый день жизни.

Если вы хотите создать праздник для вашего любимца, лучше подарите ему новую игрушку, мячик, дольше почешите его, поиграйте с ним. Для животного это будет гораздо более ценным.

Кроме того, не стоит перекармливать животное по случаю праздника – оно должно соблюдать свой режим питания. Если у него трехразовое питание, не стоит в новогоднюю ночь кормить его чаще, чтобы не испортить ни себе, ни вашему котику или собаке праздник.

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К тому же, есть животные-аллергики или те, которые имеют хроническое воспаление кишечника – для таких даже небольшие эксперименты и отклонения от нормы питания заканчиваются визитом к ветеринару и курсом лечения. Например, вы дадите маленький кусочек сыра или рыбы – и все, у животного ухудшается самочувствие, начинается диарея.

Конечно, случаются ситуации, когда кот или собака, не спрашивая о разрешении, "угощается" с новогоднего стола самостоятельно, то есть ворует кусок еды со стола. Если так случилось, не нужно паниковать. Самое главное – внимательно наблюдать за поведением и самочувствием животного. Если оно начинает нервничать или, наоборот, становится вялым, начинает отказываться от пищи, появляется рвота или расстройства пищеварения, следует принять определенные меры и показать его ветеринару. В частности, если начинается диарея, можно самостоятельно дать животному сорбенты: энтеросгель, альмагель и тому подобное, правильно рассчитав дозировку.

Как сделать новогодние дни менее стрессовыми для домашнего любимца, если владелец планирует уехать на день-два: оставить животное дома в привычной обстановке, отдать друзьям или оставить в отеле для животных?

В этом вопросе подходы к собаке и к коту должны быть разными.

Кошек лучше оставлять дома, в привычном для них месте и условиях жизни. Если кошек несколько, это лучше, потому что они не будут так скучать, когда останутся одни, своей стаей. Если вы планируете уехать буквально на пару дней, не стоит кошек оставлять в отеле для животных – для них это будет избыточный стресс.

Лучшим вариантом будет попросить кого-то из знакомых навещать котов, кормить их дома в привычных условиях, менять им воду на свежую и менять кошачий туалет. Это – наиболее оптимальный вариант.

Также следует помнить, что сейчас существуют электронные туалеты и кормушки. Если у вас такие вещи есть, это будет вообще супер. Но все равно стоит, чтобы кто-то наведывался к животным и приглядывал за ними. Потому что оставить кошек на несколько дней вообще без ухода довольно рискованно. Хотя многие поступают именно так...

Отели для кошек также у нас существуют, и они довольно хороши. Но есть одно "но": большинство таких отелей у нас не могут разделить содержание собак и кошек. Поэтому, если вы решили оставить своего кота в отеле, потратьте время и подыщите такой, где коты и собаки будут находиться в разных помещениях. Потому что если они будут оставаться вместе в течение длительного периода, это очень стрессово для них. Кот всегда чует собаку, чувствует запах, даже если не видит пса – и будет нервничать.

По словам ветеринарного врача Ивана Панченко, новогодние дни ветеринары называют "панкреатическим сезоном" / Личный архив Ивана Панченко

Принимая решение о собаке, следует учитывать ее темперамент. Если это достаточно самостоятельная и самодостаточная собака, она комфортно себя будет чувствовать, даже оставшись на определенное время одна, без хозяина. Единственное – нужно, чтобы ее кто-то выгуливал. Но все-таки собаку лучше отдавать друзьям или знакомым на передержку.

Если же речь идет о маленьком песике, который не слезает с рук хозяина, надо искать альтернативу. Таких собак можно отдать в отель. Потому что часто гостиницы имеют выгульные площадки, там есть и другие собаки, и они вместе будут играть. В таких условиях собакам, привыкшим к компании, будет веселее.

Другой вариант – найти способ взять собаку с собой. Ведь люди, которые завели собаку, должны понимать свою ответственность и не могут уехать на неделю, оставив животное сидеть в клетке все это время.

О чем стоит побеспокоиться владельцу кота или собаки уже в начале года (например, ежегодная прививка, профилактический осмотр у ветеринара, профилактика паразитов или что-то другое)?

Календарный год нечасто совпадает с планом мероприятий для домашних любимцев – они проводятся по своему графику. Так что прямо с нового года ничего не меняется. Конечно, нужно позаботиться о том, чтобы питомцу были вовремя проведены ежегодные прививки: если прививка делалась в ноябре, следующий раз будет тоже в ноябре через год, а не в январе.

Противопаразитарные обработки, обработки против блох, профилактические осмотры у ветеринарных врачей – все это тоже обязательно должно быть, но эти мероприятия происходят не по календарю, а по графику обработок, отсчитывая от даты, когда та или иная процедура была проведена в последний раз.

Если у вас стареющее животное, которому более семи лет, рекомендуется проходить осмотры у ветеринара раз в год. Если у вас молодое животное, то осмотры – в зависимости от ситуации.

То есть никаких особых процедур, привязанных именно к началу года, нет.

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Отдельный вопрос – "живые подарки". Является ли хорошей идеей делать кому-то сюрприз и дарить кота или собаку на Новый год? О чем следует побеспокоиться тому, кто собирается сделать такой подарок?

Это – больной вопрос: слишком часто встречаются "последствия" таких "подарков". Я ни в коем случае не советовал бы дарить кому-то животное.

Единственное исключение – когда вы точно знаете, что человек давно мечтает о животном и готовится его завести, знаете, какое именно животное он хочет, какого возраста, какой породы. В таком случае, возможно, подобный подарок будет целесообразным. Но обязательно нужно быть уверенным, что человек этого хочет и планирует такой шаг.

Если же кто-то вдруг решает, например, подарить папе собаку, потому что папе скучно, такого ни в коем случае нельзя делать. Как правило, такой подарок приносит удовольствие только в течение первых нескольких дней.

Животное – это большая ответственность. Домашние любимцы болеют, им нужны соответствующие условия содержания, им нужно регулярное питание и постоянная забота и внимание. С котами немножко легче, потому что они более самодостаточны. А вот с собаками сложно, потому что они требуют гораздо большего внимания и заботы человека. Люди, которые были не готовы к такой ответственности, в итоге отказываются от животного.

Ветеринар Иван Панченко рассказал, какими сладостями можно угостить домашнего любимца на Новый год / Личный архив Ивана Панченко

Другая ситуация, если ребенок мечтает о домашнем животном, например, о собаке. Здесь сработает один замечательный метод. Возьмите у знакомых собаку на несколько дней, чтобы она пожила у вас, рядом с ребенком. Как правило, через один-два дня ребенок сам отказывается от этой идеи, потому что утром приходится пораньше встать и выгулять собаку, потом помыть ей лапы, покормить, позже снова гулять. Один раз, возможно, ребенок выгуляет собаку, но потом энтузиазм исчезает.

Конечно, при этом важно учитывать определенные моменты:

насколько ребенок осознает, что такое животное, и что его нельзя хватать и делать ему больно. Если ребенок еще совсем маленький или не понимает этого, тогда ни в коем случае не нужно брать собаку, даже на один-два дня;

насколько готов к такому опыту пес, какой он по характеру и темпераменту. Если это компанейская собака, то она спокойно перенесет пребывание в гостях. В других случаях все это может вызвать стресс у животного.

Я, например, "одалживал" племяннице на пару дней свою собаку, потому что ребенок очень хотел песика. А мой пес отлично переносит общение с другими людьми и временное отсутствие хозяев – ему хорошо везде, где покормят и где комфортно. И через два дня ребенок сказал, что больше собачку не хочет.

Поэтому помните, что животное – не игрушка и отнюдь не легкомысленный новогодний подарок. Иметь четвероногого друга – это большая ответственность.