Школы до 27 ноября переходят на дистанционное обучение, а вместо остановленных трамваев и троллейбусов пустили автобусы.

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Без света, воды и тепла - что происходит в Одессе после ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Что известно:

Атаки РФ повредили магистральные электросети Одессы

Электротранспорт стоит, часть города осталась без воды

Школы с 23 по 27 ноября учатся дистанционно

Одесса и пригороды остаются без света, воды и тепла после атак армии страны-агрессора РФ, ситуация резко ухудшилась с 21 ноября. Город и область более суток находились под ударами по энергетической инфраструктуре, из-за чего остановлен электротранспорт, а школы переходят на дистанционное обучение.

Ситуацию с электроснабжением города и прилегающих районов назвали крайне сложной в НЭК Укрэнерго в Telegram. Энергетики работали над восстановлением весь день 21 ноября и ночью, однако ремонтникам мешают постоянные угрозы новых атак и воздушные тревоги.

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В компании объяснили, что проблема не только в нехватке мощности.

"Враг нанес серьезные повреждения магистральным электросетям. Из-за значительных разрушений в настоящее время физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии. Речь идет не просто о дефиците мощности, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение города и окружающих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Утром 22 ноября энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Параллельно прорабатываются резервные схемы питания, чтобы постепенно вернуть свет остальным потребителям.

Быстрого восстановления в Укрэнерго при этом не обещают.

"Масштаб повреждений значителен, поэтому полное восстановление электроснабжения требует времени", - подчеркнули в компании.

Как работает транспорт в Одессе?

Из-за отсутствия электроэнергии временно остановлена работа трамваев и троллейбусов, сообщил департамент транспорта Одесского горсовета в Telegram. На части маршрутов вместо них курсируют автобусы в режиме маршрутного такси:

троллейбус №9 (ул. Инглези - ул. Ришельевская) - автобус с интервалом 30-40 минут;

трамвай №5 (Аркадия - железнодорожный вокзал) - автобус с интервалом 1 час;

вместо трамвая №20 - маршрутка №20т раз в час;

вместо троллейбуса №3 - автобус №233 каждые 30-40 минут.

Проезд в таких автобусах стоит 25 гривен, льготники перевозятся согласно действующему законодательству.

Какие районы Одессы остались без воды?

Часть объектов Инфоксводоканала, работу которых невозможно обеспечить генераторами, остается без электроснабжения, сообщает УНИАН. Из-за этого без воды остаются Киевский район, части Хаджибейского и Пересыпского районов, а также ряд населенных пунктов Одесского района.

Для обеспечения жителей водой работают бюветные комплексы и подвоз автоцистерн, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Как будут учиться школьники Одессы?

О переходе школ на дистанционное обучение сообщил департамент образования и науки Одесского горсовета в Telegram.

"С 23 по 27 ноября включительно школы Одессы будут учиться дистанционно. Причина - значительные перебои с теплом, светом и водой", - говорится в сообщении.

Если дети не смогут подключиться к урокам онлайн, учителя подготовили видеоуроки. В детских садах в эти дни будут работать только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры.

Где в Одессе согреться и зарядить телефон?

По словам Кипера, в области работают 464 пункта несокрушимости, из них 278 - в Одессе: 161 коммунальный и 117 от бизнеса. За минувшие сутки ими воспользовались 372 человека, из них 325 - в Одессе.

Адреса ближайших пунктов можно найти на официальном сайте пунктов несокрушимости.

Глава ОВА поблагодарил энергетиков, спасателей и коммунальщиков, которые работают круглосуточно.

"Благодарю всех, кто сохраняет выдержку. Наши энергетики, спасатели, коммунальные службы и все задействованные специалисты работают без остановок", - написал Кипер.

Как приготовить еду без света / Инфографика: Главред

Почему Россия бьет по энергетике Одессы?

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отмечал, что одна из целей РФ - отрезать от энергосистемы крупные города без достаточной собственной генерации.

"Первая - попытки отрезать от энергосистемы большие энергодефицитные города, которые не имеют достаточной собственной генерации. Это Киев и Одесса", - подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, Одесса может оказаться следующей целью после столицы.

"Можно предположить, если в их понимании они "справятся" с Киевом, то переключатся на другие города - Одессу, Чернигов, Сумы или Харьков", - пояснил Прокип.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина обратил внимание, что ключевой фактор сейчас не зависит от энергетиков.

"Основной фактор сейчас не зависит от энергетиков. То, что они могут, то они все делают. А основной фактор, который влияет на состояние энергетики, - это военный", - сказал он.

Удары по Одессе - новости

Как сообщал Главред, в середине октября The New York Times писала, что РФ планирует за месяц оставить Киев, Харьков и Одессу без света, тепла и воды. Издание объясняло, почему России стало проще атаковать украинскую энергетику. Речь шла о плане ударов по крупнейшим городам страны.

В сентябре город уже пережил массированную атаку. Тогда войска РФ ночью атаковали инфраструктуру Одессы, повторным ударом повредив административное здание. Без света тогда остались 178 тысяч семей.

Под массированным ударом Одесса была и в конце августа. В городе гремели взрывы и пропадал свет после прилетов. Удары по энергетике региона продолжаются всю осень.

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