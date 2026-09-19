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РФ атаковала Одессу: повреждены дома, авто и админздание, без света 178 тысяч семей

Анна Ярославская
19 сентября 2026, 09:32
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Данных о погибших и пострадавших нет.
Последствия атаки на Одессу ​
Последствия атаки на Одессу ​- что известно о ночной атаке РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA

Кратко:

  • Войска РФ ночью массированно атаковали инфраструктуру Одессы
  • Повторным ударом повреждено административное здание в городе
  • Разрушены дома и учебное заведение, погибших и раненых нет

В результате атаки РФ в Одессе повреждена инфраструктура и админздание. Информации о раненых и погибших нет. Об этом 19 сентября сообщили в городской военной администрации.

"Ночью враг снова терроризировал Одессу. Повреждена инфраструктура и админздание. Информация о пострадавших не поступала", - написал глава ГВА Сергей Лысак.

видео дня

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также сообщил, что ночью враг массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области.

"Один из ударов снова пришелся по админзданию, которое было атаковано вчера. На верхних этажах возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали", - сообщил чиновник.

По другим адресам повреждены крыши, фасад, остекление двух жилых домов, легковой автомобиль и микроавтобус. Также повреждено двухэтажное здание образовательного учреждения.

"На данный момент информация о погибших и пострадавших не поступала", - добавил Кипер.

Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу / Фото: t.me/odeskaODA

Часть Одесской области осталась без света

В ДТЭК сообщили, что из-за обстрелов произошли аварийные отключения в части Одесского района, в частности, в Пересыпском и Приморском районах Одессы.

По состоянию на утро энергетикам уже удалось вернуть свет более 60 тысяч семей.

Без электроэнергии пока остаются 178,7 тысяч семей. Возможны перебои в работе критической инфраструктуры и электротранспорта.

"Энергетики работают на местах и ​​делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в сообщении.

Отметим, на протяжении ночи в Одессе и районах области объявляли воздушную тревогу из-за угроз дронов и ракет. Около 3:48 взрыв произошел в Одессе, около 4:11 - в Одесском районе.

С 3:36 до 4:15 воздушная тревога из-за ракетной опасности действовала по всей области. Воздушные силы предупреждали о баражирующих боеприпасах "Бандероль" в направлении Черноморского, Троицкого, Арциза и управляемых авиационных бомбах - в направлении Черноморска/Лиманки.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 19 сентября оккупанты атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными БпЛА, сообщили в ВС ВСУ.

Основные направления удара – Одесская и Киевская области.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбита/подавлена 141 цель:

  • 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 138 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксированы "прилеты" на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях. Вражеские ракеты целей не достигли, информация о месте падения уточняется.

Отчет ВС ВСУ
Отчет ВС ВСУ / t.me/kpszsu/

Последствия атаки на Киевщину

Как сообщили в Киевской ОВА, РФ атаковала Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток.

За это время повреждено 9 гражданских объектов в четырех районах области: в Обуховском – 3, в Вышгородском – 1, в Бориспольском – 2 и в Бучанском – 3.

Повреждены пять складских помещений, производственное и гаражное помещение, транспортные средства и многоквартирный дом, сообщили в ОВА.

"Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре, складам, производственным объектам и жилью людей. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Во время опасности находитесь в укрытиях или в других безопасных местах", - добавил глава ОВА Тимур Ткаченко.

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, два человека погибли, еще восемь - получили ранения в результате удара управляемой авиабомбы по девятиэтажному жилому дому в Сумах вечером 18 сентября. Погибшими оказались сотрудники Сумского городского совета Алла Корниенко и Роман Трепалин, а среди травмированных - дети 7 и 13 лет.

Поздно вечером 17 сентября Россия нанесла удар по торговому комплексу "Амстор" в Запорожье. Спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади более 10 тыс. кв. м. После атаки торговый центр практически уничтожен.

Пять человек пострадали в результате утренней атаки 18 сентября вражеских дронов на Фастовский район Киевской области. Все раненые - члены одной семьи, четверо из них (в том числе трое детей) находятся в больнице.

В ночь на 18 сентября российская оккупационная атаковала Конотоп Сумской области. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской и критической инфраструктуры. Пострадали два человека.

Российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате разрушены 10 квартир на 14-16 этажах, повреждены 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали семь человек, в том числе дети 4 и 13 лет.

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О персоне: Сергей Лысак

Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

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