Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дроны РФ атаковали Киевщину: пострадала целая семья из пяти человек

Анна Ярославская
18 сентября 2026, 08:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
В результате вражеского удара на Фастовщине разрушен дом. Отца и троих детей госпитализировали.
Последствия атаки на Фастовщину
Последствия атаки на Фастовщину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

  • 5 пострадавших на Фастовщине, среди них трое детей
  • Разрушен один дом, еще один - поврежден
  • Мужчина получил ожоги и осколочное ранение
  • У детей акубаротравма и острые реакции на стресс

Пять человек пострадали в результате утренней атаки вражеских дронов на Фастовский район Киевской области. Все раненые - члены одной семьи, четверо из них находятся в больнице.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале, тяжелые последствия взрывной волны медики зафиксировали именно у несовершеннолетних.

видео дня

"У детей зафиксированы акубаротравма и острые реакции на стресс. Все трое госпитализированы в больницу", - сообщил Ткаченко.

Состояние взрослых членов семьи разное. Женщина получила острую реакцию на стресс, тогда как мужчина перенес термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также доставили в медицинское учреждение, где пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Разрушения и пожары

Удар беспилотников пришелся на жилой сектор. Один частный дом разрушен, еще одно строение, расположенное рядом, получило повреждения, как и припаркованный автомобиль.

На месте попадания вспыхнули возгорания, с которыми работали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает ГСЧС Украины.

"Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

Аварийные бригады и профильные службы остаются на локации. Они документируют объем разрушений и завершают обследование прилегающей территории после утреннего удара.

  • Дроны ударили по Фастовщине - под Киевом последствия
    Дроны ударили по Фастовщине - под Киевом последствия Фото: ГСЧС
  • Дроны ударили по Фастовщине - под Киевом последствия
    Дроны ударили по Фастовщине - под Киевом последствия Фото: ГСЧС
  • Дроны ударили по Фастовщине - под Киевом последствия
    Дроны ударили по Фастовщине - под Киевом последствия Фото: ГСЧС
  • Дроны ударили по Фастовщине - под Киевом последствия
    Дроны ударили по Фастовщине - под Киевом последствия Фото: ГСЧС
  • Дроны ударили по Фастовщине - под Киевом последствия
    Дроны ударили по Фастовщине - под Киевом последствия Фото: ГСЧС

Что говорят в Воздушных силах

Прошлой ночью оккупанты атаковали Украину 93 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т".

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА, сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы "прилеты" на 13 локациях, а также падение обломков на 3 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь на 18 сентября российская оккупационная атаковала Конотоп Сумской области. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской и критической инфраструктуры. Пострадали два человека.

Российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате разрушены 10 квартир на 14-16 этажах, повреждены 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали семь человек, в том числе дети 4 и 13 лет.

Не менее 16 человек пострадали в результате комбинированной атаки на Киев в ночь на 17 сентября 2026 года - среди потерпевших двое детей: 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Российские войска применили по столице ударные БпЛА и ракеты. Последствия зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах.

В ночь на 15 сентября Киеве и некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. В столице есть попадание в складские помещения и АЗС. Пострадали люди.

В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия атаковала КАБами Изюм в Харьковской области. Воздушные Силы сообщали незадолго до этого об опасности авиабомб в Харьковской области. В результате удара КАБами в Изюме пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.

Другие новости:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Киевская область новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны РФ атаковали Киевщину: пострадала целая семья из пяти человек

Дроны РФ атаковали Киевщину: пострадала целая семья из пяти человек

08:27Война
Санкции и тайные переговоры: как Трамп зажимает Кремль и ищет с ним сделки - СМИ

Санкции и тайные переговоры: как Трамп зажимает Кремль и ищет с ним сделки - СМИ

07:49Мир
РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

06:54Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Последние новости

08:48

Неприятный запах из кроссовок исчезнет через час: что нужно засыпать в обувь

08:30

"Автострада" приостанавливает работы — Минфин приостановил финансирование всех капитальных расходов

08:27

Дроны РФ атаковали Киевщину: пострадала целая семья из пяти человекФото

07:49

Санкции и тайные переговоры: как Трамп зажимает Кремль и ищет с ним сделки - СМИ

06:54

РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
05:50

Конец длительной полосы неудач: четыре знака зодиака окажутся в центре событий

05:07

Что делать с землей после помидоров: огородник раскрыл секрет борьбы с фитофторойВидео

04:10

Выбрасывать больше не придется: как спасти увядшую зелень за одну ночь

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Реклама
03:31

Как сажать хризантемы осенью: одна ошибка на клумбе приводит к ржавчинеВидео

03:03

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

02:10

Под землёй скрывалось нечто невероятное: древний клад ошеломил археологов

00:59

Есть раненый, на месте прилета бушует пожар: РФ ударила по Киеву и Запорожью

17 сентября, четверг
23:58

Секрет бывалых дачников: один цветок весной "взорвет" сад буйством красокВидео

23:15

Мухи будут обходить дом стороной: какое растение стоит поставить на подоконникВидео

23:07

Резкий взлет цен на АЗС: появился прогноз нового подорожания

23:01

Денисенко объяснил: закон Грема нужен Трампу для игры с Китаем, а не ради Украинымнение

22:44

Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

22:12

Духовка снова будет блестеть: простой секрет от самого стойкого нагараВидео

21:47

Турция предложила Украине и России соглашение касательно атак в Чёрном море — СМИ

Реклама
21:40

ВСУ отбросили врага: появились подробности зачистки, раскрыто направление

21:25

"Настоящий ад" до октября: что ждет Киев из-за ударов РФ - The Economist

21:10

Осенью пауки массово проникают в дома: что положить на подоконник, чтобы их отпугнутьВидео

20:51

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

20:34

Обычный белый унитаз уже не в моде: что пришло ему на смену

20:13

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

20:06

Сыну российского актера Ефремова поставили неизлечимый диагноз

19:55

"Они прорываются в города": украинцев предупредили о новой серьезной опасности зимой

19:54

Как использовать непарный носок — полезный секрет опытных хозяек

19:51

Украину накроет волна холода: синоптик сказал, будут ли заморозки

19:50

Как высушить белье за час без батарей и лишних трат: раскрыт хитрый лайфхакВидео

19:43

Гороскоп на завтра, 18 сентября: Львам — успех, Скорпионам — знакомство

19:31

Какие виды деревьев категорически нельзя сажать возле дома: предупреждение лесникаВидео

19:25

Зачем замораживать половинку лимона: скрытая польза домашнего трюка

19:11

Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

19:05

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Стрельцам - остановиться, Весам - тишина

18:56

Москва идет ва-банк: Клочок раскрыл, чем Кремль будет торговаться с Европой

18:44

Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

18:29

Бананы перестанут быстро портиться: раскрыт секрет длительного храненияВидео

18:21

Минус 10% за неделю: в Украине подешевел популярный овощ, какие сейчас цены

Реклама
18:05

"Подбросили с улицы": на Львовщине прогремел взрыв возле РТЦК и СП, ранен военный

18:01

Неожиданный эффект для паркета — зачем мыть деревянный пол чаем

17:42

Не к добру: почему исчезновение или появление мышей в доме предвещает беду

17:35

Кабмин отложил подготовку энергетики к зиме — что произошло и когда она возобновится

17:34

Чтобы черника обильно плодоносила: чем нужно удобрить кусты осеньюВидео

17:07

Киев и область включены в зоны повышенного риска: что изменится для населения

17:03

Три знака зодиака вступят в новую эру: перемены начнутся уже 18 сентября

17:01

"Прижали к стеночке": Ротару унизили из-за предательницы Повалий

16:58

РФ сделает ставку на истощение: раскрыт сценарий ударов по Украине зимой

16:45

"Адские санкции" США приняты: как отреагировали Китай и Индия на удар по России

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять