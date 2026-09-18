Дроны РФ атаковали Киевщину: пострадала целая семья из пяти человек

В результате вражеского удара на Фастовщине разрушен дом. Отца и троих детей госпитализировали.

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Последствия атаки на Фастовщину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

5 пострадавших на Фастовщине, среди них трое детей

Разрушен один дом, еще один - поврежден

Мужчина получил ожоги и осколочное ранение

У детей акубаротравма и острые реакции на стресс

Пять человек пострадали в результате утренней атаки вражеских дронов на Фастовский район Киевской области. Все раненые - члены одной семьи, четверо из них находятся в больнице.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале, тяжелые последствия взрывной волны медики зафиксировали именно у несовершеннолетних.

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"У детей зафиксированы акубаротравма и острые реакции на стресс. Все трое госпитализированы в больницу", - сообщил Ткаченко.

Состояние взрослых членов семьи разное. Женщина получила острую реакцию на стресс, тогда как мужчина перенес термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также доставили в медицинское учреждение, где пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Разрушения и пожары

Удар беспилотников пришелся на жилой сектор. Один частный дом разрушен, еще одно строение, расположенное рядом, получило повреждения, как и припаркованный автомобиль.

На месте попадания вспыхнули возгорания, с которыми работали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает ГСЧС Украины.

"Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

Аварийные бригады и профильные службы остаются на локации. Они документируют объем разрушений и завершают обследование прилегающей территории после утреннего удара.

Что говорят в Воздушных силах

Прошлой ночью оккупанты атаковали Украину 93 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т".

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА, сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы "прилеты" на 13 локациях, а также падение обломков на 3 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь на 18 сентября российская оккупационная атаковала Конотоп Сумской области. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской и критической инфраструктуры. Пострадали два человека.

Российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате разрушены 10 квартир на 14-16 этажах, повреждены 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали семь человек, в том числе дети 4 и 13 лет.

Не менее 16 человек пострадали в результате комбинированной атаки на Киев в ночь на 17 сентября 2026 года - среди потерпевших двое детей: 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Российские войска применили по столице ударные БпЛА и ракеты. Последствия зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах.

В ночь на 15 сентября Киеве и некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. В столице есть попадание в складские помещения и АЗС. Пострадали люди.

В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия атаковала КАБами Изюм в Харьковской области. Воздушные Силы сообщали незадолго до этого об опасности авиабомб в Харьковской области. В результате удара КАБами в Изюме пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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