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Духовка снова будет блестеть: простой секрет от самого стойкого нагара

Алексей Тесля
17 сентября 2026, 22:12
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Для обычной уборки во многих случаях достаточно воды, пищевой соды и небольшого количества уксуса.
духовка
Как отмыть духовку / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Сода поможет размягчить старый налет
  • Для сложных пятен пригодится уксус
  • Что делать, если есть режим самоочистки

Чистка духовки редко входит в список любимых домашних дел. На ее стенках постепенно образуется слой из жира, остатков еды и соусов, который после нескольких нагреваний превращается в плотный нагар.

Если долго не заниматься уборкой, загрязнения становятся только устойчивее. Об этом идет речь в материале Meglepetes.

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Есть и другая проблема: старые остатки пищи продолжают нагреваться во время приготовления. Из-за этого внутри может появляться дым, а на кухне - неприятный запах. Кроме того, сильные загрязнения способны мешать нормальной работе прибора. Поэтому небольшая уборка после нескольких использований обычно значительно проще, чем попытка отмыть духовку после нескольких месяцев.

Сода поможет размягчить старый налет

Для домашней чистки необязательно сразу покупать сильнодействующую химию. Обычная пищевая сода может стать основой простого очищающего состава.

Смешайте ее с небольшим количеством воды, чтобы получилась плотная кашица. Распределите смесь по загрязненным участкам внутри холодной духовки и оставьте на несколько часов. При сильном нагаре средство можно оставить до утра. После этого размягчившиеся загрязнения будет проще убрать влажной губкой или салфеткой.

Эксперт по уборке Мэри Марлоу Леверетт из The Spruce рекомендует пищевую соду как доступное и достаточно мягкое средство. Помимо очистки, она помогает нейтрализовать неприятные запахи и облегчает удаление засохшей грязи.

Для сложных пятен пригодится уксус

Уксус можно использовать дополнительно. Если нанести его на высохшую содовую пасту, начнется характерная реакция с образованием пены. Она помогает воздействовать на въевшийся жир и загрязнения.

Такой прием особенно удобен при уборке стекла дверцы и труднодоступных участков, где со временем скапливается плотный слой налета.

Еще один вариант - устроить духовке своеобразную паровую обработку.

Налейте воду в жаропрочную емкость, добавьте примерно стакан уксуса и поставьте ее внутрь прибора. Затем включите духовку примерно на 180 градусов на 15 минут.

После нагревания пар воздействует на засохшие остатки пищи и жир, благодаря чему они становятся мягче. Когда процедура закончится, выключите духовку и дождитесь, пока она немного остынет. Затем пройдитесь по стенкам и дну влажной губкой или тряпкой.

В результате не придется долго соскребать загрязнения щеткой - большая их часть должна удаляться значительно легче.

Не забудьте про решетки

Даже если стенки духовки выглядят чистыми, решетки могут оставаться покрытыми жиром и пригоревшими остатками пищи.

Снимите их и поместите в теплую воду с мылом. После замачивания загрязнения можно аккуратно удалить мягкой щеткой. Такой способ позволяет размягчить налет, не прибегая к чрезмерному трению.

Как отмыть плиту на кухне инфографика
/ Главред

Что делать, если есть режим самоочистки

Некоторые электрические духовки оснащены специальной функцией самоочистки. При ее включении температура внутри прибора поднимается до очень высокого уровня, из-за чего органические остатки практически превращаются в пепел.

После завершения цикла и полного остывания духовки останется удалить образовавшуюся пыль и золу.

Профессиональная уборщица Эшли Матуска, основательница Dashing Maids, отмечает, что для электрических духовок можно выбирать между подобной функцией и более щадящим вариантом с пищевой содой, если хочется обойтись без агрессивных чистящих составов.

При использовании режима самоочистки помещение желательно хорошо проветривать: во время нагревания могут появляться резкие запахи.

Чего лучше избегать

Чтобы не повредить духовку во время уборки, придерживайтесь нескольких простых правил:

  • не трите стекло металлическими губками;
  • не пытайтесь соскребать эмаль ножом или другими острыми предметами;
  • не соединяйте между собой разные чистящие средства;
  • не наносите содовую пасту и другие составы непосредственно на электрические нагревательные элементы.

Для обычной уборки во многих случаях достаточно воды, пищевой соды и небольшого количества уксуса. А если не допускать образования толстого слоя нагара, следующая чистка пройдет намного быстрее.

Смотрите видео - секреты уборки:

В ролике показан простой домашний лайфхак для уборки, который позволяет обойтись без дорогой бытовой химии. Для приготовления средства понадобятся самые обычные продукты - их, как правило, несложно найти практически на любой кухне.

По словам автора видео, получившаяся смесь эффективно справляется с различными загрязнениями. При этом итог уборки, судя по продемонстрированному результату, способен приятно удивить даже тех, кто привык использовать профессиональные чистящие средства.

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

Также стало известно о том, что нужно сделать, чтобы чайник заблестел как новый. Домашний способ очистки набирает популярность в соцсетях. Накипь исчезает без лишних усилий, а прибор снова становится чистым.

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Об источнике: Meglepetes

Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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