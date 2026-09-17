'Подбросили с улицы': на Львовщине прогремел взрыв возле РТЦК и СП, ранен военный

Ключевые тезисы:
- Взрыв произошел возле Стрыйского РТЦК в Николаеве
- Раненого военнослужащего госпитализировали
Возле здания Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Николаеве Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента ранен военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Инцидент произошел 17 сентября около 16:30 у входа в здание РТЦК. По предварительным данным, неизвестное устройство могли подбросить с улицы неустановленные лица.
"В результате взрыва ранение получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Его госпитализировали в Николаевскую ЦРБ, состояние раненого - средней тяжести", - сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.
В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия. Следственно-оперативная группа проводит первоочередные процессуальные действия и устанавливает все обстоятельства взрыва.
В ТЦК призвали граждан сохранять спокойствие и получать информацию об инциденте только из официальных источников.
Нападения на военнослужащих ТЦК и СП - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в нападении на военнослужащих ТЦК во Львове.
До этого полиция сообщала о перестрелке в Одессе во время мероприятий по мобилизации, в результате которой были ранены сотрудники ТЦК и СП. По данным правоохранителей, в результате инцидента ранения получили четверо военнослужащих. Предварительно больше всего пострадал 25-летний военнослужащий с ранением в области легких, ещё трое обратились за медицинской помощью, и у них диагностировали огнестрельные ранения.
Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил о случае смертельного ранения военнослужащего во время проверки документов во Львове. Пострадавший 55-летний военнослужащий скончался в машине скорой помощи, нападавший получил ранение в ногу после двух выстрелов полицейского и был госпитализирован.
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Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, ведущий воинский учет и осуществляющий мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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