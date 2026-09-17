Трамп подпишет важный закон, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров — СМИ

В США могут использовать документ в качестве рычага влияния на Путина в целях проведения мирных переговоров.

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В США могут ввести более жесткие санкции против России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

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Трамп планирует подписать закон о "адских санкциях" против РФ

Принятие документа может повлиять на Россию еще до начала массированных обстрелов Украины

Санкции США могут заставить Путина сесть за стол переговоров

Официальный представитель Белого дома подтвердил, что Дональд Трамп планирует подписать документ о санкциях против покупателей нефти и газа страны-агрессора России, за который сегодня проголосовала Палата представителей США.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Принятый документ дает президенту США право вводить пошлины до 100% против любых государств, импортирующих российское ископаемое топливо. Параллельно закон продлевает действие ограничений против Ирана до 2031 года.

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Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Отдельный блок норм касается оборонно-промышленного комплекса России. Речь идет о санкционном давлении на технологические предприятия, работающие на нужды армии.

Инициатор голосования, конгрессмен Майкл Макколл, считает, что принятие документа перед наступлением холодов позволит оказать давление на Кремль ещё до того, как российская армия начнёт массированные обстрелы гражданской инфраструктуры.

"Это ударит по ним там, где действительно больно, и даст рычаг влияния, необходимый для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Это также окажет давление на Китай, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, поскольку они тоже пострадают от этих пошлин", - заявил конгрессмен.

Когда санкции против России могут дать экономический эффект

Главред писал, что, по словам директора программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, скорость проявления санкционного эффекта не соответствует скорости принятия политических решений.

Результат будет зависеть от того, насколько жесткими будут окончательные механизмы в отношении российского экспорта. Особое значение он придает энергетическому сектору, поскольку именно экспорт энергоносителей остается одним из ключевых каналов получения Россией внешних доходов.

Санкции США против РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 сентября Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект о санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против - 159.

Ранее сообщалось, что этот документ предусматривает санкции против высших российских чиновников, а также предоставляет Дональду Трампу право устанавливать пошлины в размере до 100% для основных покупателей российской нефти и газа - в этот список входят Китай и Индия. Цель - перекрыть потоки поступлений в бюджет Москвы.

Накануне в США демократы Палаты представителей выступили против законопроекта о "адских санкциях" против России и Ирана, поставив под угрозу его продвижение накануне голосования. Но в итоге документ все же был поддержан.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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