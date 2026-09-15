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В США резко изменили позицию насчет "адских санкций" против РФ - в чём причина

Юрий Берендий
15 сентября 2026, 18:47
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Санкции против РФ раскололи демократов в Палате представителей США: часть выступила против закона, но другие готовы поддержать документ на этой неделе.

В США резко изменили позицию насчет
Санкции против РФ - почему демократы США вдруг выступили против / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Office of the President of the United States

Ключевые тезисы:

  • Демократы Палаты представителей выступили против санкций
  • Часть демократов готова поддержать законопроект
  • Голосование по санкциям ожидается на этой неделе

В США демократы Палаты представителей выступили против законопроекта о "адских санкциях" против страны-агрессора России и Ирана, поставив под угрозу его продвижение накануне голосования на этой неделе. В то же время часть демократов не поддержала позицию партийного руководства и допускает голосование за документ. Об этом сообщает издание Axios.

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Причина раскола связана не только с поддержкой Украины, но и с опасениями по поводу расширения полномочий президента США Дональда Трампа в области торговой политики. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривает возможность введения пошлин до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти.

Ведущие демократы Палаты представителей Грег Микс, Дон Бейер и Ричард Нил на прошлой неделе совместно выступили против законопроекта. Они подчеркнули, что партия по-прежнему поддерживает Украину, однако считает предложенный механизм опасным из-за новых полномочий, предоставляемых Белому дому.

"Демократы в Палате представителей непоколебимо поддерживают Украину, но Закон Линдси О. Грэм о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы. Этот законопроект резко расширит полномочия президента по введению пошлин, при этом не предусматривая обязательных санкций против России, и то, и другое неприемлемо", - заявили Микс, Бейер и Нил.

Однако позиция руководства не стала общей для всех демократов. Конгрессмен Джаред Голден, который часто занимает позицию, отличающуюся от партийной линии, заявил о готовности поддержать документ.

"Я считаю, что санкции [полезны, - ред.], но я также в целом поддерживаю пошлины", - сказал Голден.

Некоторые демократы пока не определились с окончательным голосованием. Сопредседатель двухпартийной конгрессской группы по вопросам Украины Марси Каптур заявила, что внимательно изучает документ и согласовывает позицию с коллегами.

"Я считаю, что важно послать России сигнал о том, что ей следует отступить", - добавила Каптур.

Другой сопредседатель украинского кокуса от Демократической партии Майк Квигли также оставил возможность для поддержки законопроекта. По его словам, решение будет зависеть от окончательной формулировки документа.

В то же время попытка изменить законопроект перед голосованием не дала результата. Грег Микс и бывший лидер большинства Палаты представителей Стэни Хойер пытались внести поправки, которые должны были сделать положения о торговле более приемлемыми для демократов.

Контролируемый республиканцами Комитет по регламенту Палаты представителей отклонил предложенные изменения и направил документ на процедурное голосование в Палате представителей.

В Сенате законопроект уже получил мощную двухпартийную поддержку: в прошлом месяце его приняли 86 голосами против 11. Документ также пользуется поддержкой Белого дома, однако именно в Палате представителей его продвижение пока замедлилось.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ
Законопроект Линдси Грэма об ужесточении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Когда США примут законопроект об ужесточении санкций против РФ - комментарий сенатора

Палата представителей США может принять законопроект о масштабном ужесточении санкций против России уже в сентябре. Документ предусматривает новые ограничения в отношении российских чиновников, а также возможность введения пошлин до 100% для крупных покупателей российских энергоносителей. Об этом сообщил сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь в комментарии Reuters.

По словам законодателя, в Палате представителей документ пользуется значительной поддержкой среди республиканцев. Ранее законопроект уже получил убедительную поддержку при голосовании в Сенате - 86 голосов против 11.

Блюменталь считает, что Вашингтон должен действовать быстро, поскольку именно экономическое давление может повлиять на способность Кремля продолжать войну против Украины.

"Путин понимает только силу. И законопроект о санкциях против России - это кувалда, обладающая именно той силой, которую Путин понимает", - сказал Блюменталь.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Сенат США одобрил законопроект о масштабных санкциях против России и Ирана в 2026 году, инициированный сенатором Линдси Грэмом. В документе предусмотрены полномочия президента вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. За принятие в Сенате проголосовали 68 сенаторов против 9.

Палата представителей в нижней палате столкнулась с задержкой продвижения законопроекта из-за разногласий среди законодателей и вопроса о включении его в повестку дня. По данным издания, инициатива застряла в Конгрессе из-за сомнений относительно расширения полномочий президента в области торговой политики.

Bloomberg сообщил, что законопроект могут вынести на голосование в рамках обычной процедуры. В публикации отмечается, что документ дает президенту право вводить 100-процентную пошлину в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и что потенциально под действие санкций могут попасть Китай, Индия и Турция.

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Об источнике: Axios

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - объемом менее 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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