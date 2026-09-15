Одна ошибка делает котлеты сухими: какие два ингредиента нельзя добавлять в фарш

Даже хороший фарш легко испортить, если добавить слишком много хлеба или яиц.

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Как приготовить сочные котлеты / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему котлеты получаются сухими

Почему хлеб может пересушить фарш

Что добавить в фарш для сочных котлет

Домашние котлеты часто кажутся простым блюдом, но даже из качественного мяса они могут получиться сухими. Причина нередко кроется не в самом мясе, а в дополнительных ингредиентах, которые мы привыкли добавлять в фарш.

Хлеб и яйца, которые традиционно считаются "обязательными" для котлет, на самом деле могут сделать их плотными и лишить сочности, если использовать их неправильно, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

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Почему хлеб может пересушить фарш

Хлеб добавляют в котлеты уже много десятилетий, и сам по себе он не вредит. Наоборот, размоченная мякоть удерживает влагу и делает текстуру более нежной. Проблема возникает тогда, когда хлеба становится слишком много или его добавляют в сухом виде. Сухая мякоть активно впитывает жидкость из мяса, и фарш превращается в густую массу, которая после жарки дает сухой результат.

Чтобы этого избежать, хлеб нужно предварительно замочить в воде или молоке, размять до однородности и только тогда добавлять к мясу. Важно помнить: хлеб - это вспомогательный ингредиент, а не основа. На 1 кг фарша достаточно примерно 150 г мякоти без корочки.

Почему яйца могут сделать котлеты более сухими

Яйцо часто добавляют в фарш, чтобы котлеты лучше держали форму. Но белок при нагревании сворачивается и уплотняет структуру. Если добавить несколько яиц на небольшое количество мяса, котлеты становятся упругими, жесткими и менее сочными. Именно поэтому во многих рецептах яйцо либо вовсе не используют, либо добавляют только одно - и то лишь тогда, когда фарш получается слишком рыхлым.

Особенно легко пересушить котлеты, если одновременно использовать много яиц, сухой хлеб и постный фарш. Такая комбинация почти гарантированно даёт плотное и сухое блюдо.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Как сделать котлеты сочными

Секрет нежной текстуры - в правильном балансе. Фарш должен содержать достаточно жира, так как котлеты из постного мяса быстро теряют влагу. Хлеб рекомендуем брать только мякиш, замоченный и хорошо размятый. Яйцо добавляется только по необходимости - одно на большую порцию фарша.

Не менее важный этап - приготовление. Котлеты нельзя пережаривать, ведь длительное нагревание заставляет белки сжиматься и выталкивать воду. Даже правильно замешанный фарш в таком случае превратится в сухое блюдо.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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