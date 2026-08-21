Простой рецепт котлет из четырех ингредиентов – получатся очень сочные и вкусные

Котлеты - универсальное блюдо, которое можно приготовить практически к любому гарниру. Однако часто мясные котлеты получаются сухими. Как этого избежать, рассказал украинский кулинарный блогер.
Главред узнал, что Алексей Крючков в TikTok поделился секретным способом приготовления очень сочных котлет.
Сочные котлеты - рецепт
Ингредиенты:
- Фарш 1 кг
- Лук 400 г
- Хлеб 100 г
- Соль 10 г
Лук очищаем, нарезаем на небольшие кусочки и измельчаем в блендере до состояния пюре. Добавляем в чашу блендера хлеб и измельчаем вместе с луком до однородности.
Смешиваем хлебно-луковое пюре с мясом и солью и оставляем фарш на 20 минут под полотенцем. Затем формируем котлеты и обжариваем на сковороде по 2–3 минуты с обеих сторон.
После обжарки отправляем котлеты в разогретую до 180 градусов духовку на 10–12 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@kruchkov_ ДСК - очень сочные котлеты? ⠀ Ничего не спрашивайте, просто попробуйте! ⠀ - 1 кг фарша - 400 лука - 100 хлеба (хлеба можно 200, если у вас нет дефицита) ⠀ В духовку при 180С на 10-12 минут после обжарки. ⠀ Всё. Приятного аппетита. #рецепты#рецептынаукраинском#простыерецепты♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food
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О персоне: Алексей Крючков
Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.
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