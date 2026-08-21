Простой рецепт котлет из четырех ингредиентов – получатся очень сочные и вкусные

Рецепт котлет, которые никогда не получатся сухими.

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Лучший способ приготовления сочных котлет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Котлеты - универсальное блюдо, которое можно приготовить практически к любому гарниру. Однако часто мясные котлеты получаются сухими. Как этого избежать, рассказал украинский кулинарный блогер.

Главред узнал, что Алексей Крючков в TikTok поделился секретным способом приготовления очень сочных котлет.

Сочные котлеты - рецепт

Ингредиенты:

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Фарш 1 кг

Лук 400 г

Хлеб 100 г

Соль 10 г

Лук очищаем, нарезаем на небольшие кусочки и измельчаем в блендере до состояния пюре. Добавляем в чашу блендера хлеб и измельчаем вместе с луком до однородности.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Смешиваем хлебно-луковое пюре с мясом и солью и оставляем фарш на 20 минут под полотенцем. Затем формируем котлеты и обжариваем на сковороде по 2–3 минуты с обеих сторон.

После обжарки отправляем котлеты в разогретую до 180 градусов духовку на 10–12 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Алексей Крючков Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

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