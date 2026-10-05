5 вещей, которые можно взять из гардероба мужа: советы дизайнера

Андре Тан показал вещи, которые нужно взять из гардероба мужа и прекрасно их стилизовать.

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Андре Тан поделился стильными мужскими вещами / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Какие вещи стоит взять

Как их правильно стилизовать

Популярный украинский дизайнер Андре Тан не устает удивлять своими модными советами.

На этот раз он назвал вещи, которые можно "украсть" из гардероба вашего мужчины. Об этом он рассказал в Instagram.

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"В этой части разбираем вещи, которые многие недооценивают, но именно они могут сделать образ более интересным, более дорогим и более стильным!" - говорит он.

Белая мужская рубашка

Первое, на что дизайнер просит обратить внимание, это белая мужская рубашка. Он советует ее носить с джинсами, леггинсами или мини-юбками.

Объемный жакет

Очень объемный жакет можно носить с поясом и выглядеть в стиле Ив Сен Лоран.

Вещи, которые можно одолжить из гардероба мужа / Скриншот

Мужской ремень

Мужской ремень отлично работает вместе с широкими джинсами, с широкими брюками и поверх жакета.

Вещи, которые можно одолжить из гардероба мужа / Скриншот

Классический свитер

В таком образе стоит подкатать рукава и добавить украшение. И он тогда выглядит намного круче.

Вещи, которые можно одолжить из гардероба мужа / Скриншот

Мужская футболка

Плотная мужская футболка, свободный крой и нормальная длина, часто будут выглядеть дороже, чем женская.

Вещи, которые можно одолжить из гардероба мужа / Скриншот

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О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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