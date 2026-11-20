Читайте в материале:
- Где 21 ноября будут действовать графики отключения света
- Сколько очередей почасовых отключений будет введено
В субботу, 21 ноября, в части регионов Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей также введут ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".
По информации энергетиков, для бытовых и других категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей.
Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
Причиной введения ограничений стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.
В "Укрэнерго" отмечают, что время и объем отключений могут различаться в зависимости от региона.
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - отмечают в компании.
Можно ли защитить энергосистему от ударов РФ
Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что тактика россиян не нова - подобные удары по энергосистеме уже были осенью 2022 года.
"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - подчеркнул специалист.
В то же время он признал, что абсолютной защиты энергообъектов не существует, однако это не означает, что от обороны можно отказаться.
"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам остается делать? Защищаться", - пояснил Гончар.
Отключение света - последние новости
Главред писал, что из-за новых ударов РФ по энергетике в Одессе и прилегающих районах произошло масштабное отключение электроэнергии, а часть потребителей осталась без света в Киеве и еще десяти областях. В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии.
Напомним, утром 20 ноября аварийные отключения ввели во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Из-за ночной массированной атаки РФ без света остались Кривой Рог и часть Киева. В пяти районах столицы часть жителей осталась без электроэнергии.
Также 20 ноября в части областей отключения действуют круглосуточно. В "Укрэнерго" уточнили, что ограничения касаются как бытовых потребителей, так и бизнеса. Для промышленности введены ограничения мощности.
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