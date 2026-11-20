Ограничения на электроснабжение будут введены из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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Отключение света 21 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Где 21 ноября будут действовать графики отключения света

Сколько очередей почасовых отключений будет введено

В субботу, 21 ноября, в части регионов Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей также введут ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".

По информации энергетиков, для бытовых и других категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей.

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Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной введения ограничений стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

В "Укрэнерго" отмечают, что время и объем отключений могут различаться в зависимости от региона.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - отмечают в компании.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Можно ли защитить энергосистему от ударов РФ

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что тактика россиян не нова - подобные удары по энергосистеме уже были осенью 2022 года.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - подчеркнул специалист.

В то же время он признал, что абсолютной защиты энергообъектов не существует, однако это не означает, что от обороны можно отказаться.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам остается делать? Защищаться", - пояснил Гончар.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Главред писал, что из-за новых ударов РФ по энергетике в Одессе и прилегающих районах произошло масштабное отключение электроэнергии, а часть потребителей осталась без света в Киеве и еще десяти областях. В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, утром 20 ноября аварийные отключения ввели во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Из-за ночной массированной атаки РФ без света остались Кривой Рог и часть Киева. В пяти районах столицы часть жителей осталась без электроэнергии.

Также 20 ноября в части областей отключения действуют круглосуточно. В "Укрэнерго" уточнили, что ограничения касаются как бытовых потребителей, так и бизнеса. Для промышленности введены ограничения мощности.

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