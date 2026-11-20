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- Какая будет погода в Украине на выходных
- Когда ожидается снег и гололед
Погода в Украине в ближайшие дни будет постепенно меняться в соответствии с новыми синоптическими условиями. Уже в воскресенье начнёт холодать, а в понедельник днём столбики термометров опустятся до нуля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Какая будет погода в Украине на выходных
В субботу, 21 ноября, дожди ожидаются в западных и северных областях Украины, а вечером осадки возможны в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. В Карпатах возможен мокрый снег, а на остальной территории осадков не ожидается.
Завтра в течение дня температура воздуха составит +4…+7 градусов, в центре +5…+10, а на юге +10…+15 градусов.
"Температура воздуха будет сдерживать наступление холодной воздушной массы, но недолго. Всему свое время", - подчеркнула синоптик.
По её словам, уже в воскресенье в Украине начнёт холодать.
Какая будет погода в Киеве
В Киеве 21 ноября прогнозируются периодические дожди, однако 22 ноября существенных осадков не ожидается.
В субботу днем температура воздуха достигнет +6 градусов, в воскресенье - +3 градуса.
"Уже в понедельник, 23 ноября, в столице около нуля, вероятен мокрый снег, на дорогах гололедица", - предупредила Диденко.
Когда придет похолодание со снегом
Синоптик добавила, что на следующей неделе в Украине будет преобладать новая воздушная масса, приносящая похолодание и снег. Только на юге традиционно будет немного теплее.
"В понедельник столбики термометров опустятся даже в дневные часы до нуля, ночью - до незначительных минусов. Осложнения погоды: мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед на дорогах", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в пятницу, 20 ноября, территория Украины будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов. В большинстве областей будет облачно, пройдут дожди, а порывы сильного ветра могут затруднять пребывание на улице.
Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в выходные 21-22 ноября погода в Украине будет теплее климатической нормы, но в воскресенье наступит похолодание. Ночью на севере столбики термометров опустятся до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в Украине этой зимой ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков.
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