Синоптик рассказала, что температура воздуха будет сдерживать наступление холодной воздушной массы, но не надолго.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине на выходных

Когда ожидается снег и гололед

Погода в Украине в ближайшие дни будет постепенно меняться в соответствии с новыми синоптическими условиями. Уже в воскресенье начнёт холодать, а в понедельник днём столбики термометров опустятся до нуля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какая будет погода в Украине на выходных

В субботу, 21 ноября, дожди ожидаются в западных и северных областях Украины, а вечером осадки возможны в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. В Карпатах возможен мокрый снег, а на остальной территории осадков не ожидается.

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Завтра в течение дня температура воздуха составит +4…+7 градусов, в центре +5…+10, а на юге +10…+15 градусов.

"Температура воздуха будет сдерживать наступление холодной воздушной массы, но недолго. Всему свое время", - подчеркнула синоптик.

По её словам, уже в воскресенье в Украине начнёт холодать.

Погода в Украине 21 ноября / фото: meteoprog

Какая будет погода в Киеве

В Киеве 21 ноября прогнозируются периодические дожди, однако 22 ноября существенных осадков не ожидается.

В субботу днем температура воздуха достигнет +6 градусов, в воскресенье - +3 градуса.

"Уже в понедельник, 23 ноября, в столице около нуля, вероятен мокрый снег, на дорогах гололедица", - предупредила Диденко.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Когда придет похолодание со снегом

Синоптик добавила, что на следующей неделе в Украине будет преобладать новая воздушная масса, приносящая похолодание и снег. Только на юге традиционно будет немного теплее.

"В понедельник столбики термометров опустятся даже в дневные часы до нуля, ночью - до незначительных минусов. Осложнения погоды: мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед на дорогах", - говорится в сообщении.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в пятницу, 20 ноября, территория Украины будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов. В большинстве областей будет облачно, пройдут дожди, а порывы сильного ветра могут затруднять пребывание на улице.

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в выходные 21-22 ноября погода в Украине будет теплее климатической нормы, но в воскресенье наступит похолодание. Ночью на севере столбики термометров опустятся до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в Украине этой зимой ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков.

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