Плесень появляется из-за избыточной влаги, которая скапливается в закрытой теплице из-за холодных ночей и короткого светового дня.

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Почему почва в теплице покрывается белым пухом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что означает белый налет на почве в теплице

Как правильно удалить грибковый мицелий

Может показаться, что осенью за теплицей уже не нужно ухаживать, но это не так. Именно в этот период на поверхности почвы может появляться белый налет, который обязательно следует удалить.

Главред решил разобраться, как легко избавиться от плесени в теплице.

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Почему плесень появляется в теплице

Белый пушистый налет на почве в теплице поздней осенью следует срезать вместе со слоем земли толщиной 1–2 см и вынести за пределы теплицы. Главное же - устранить причину его появления: избыток влаги и застойный воздух, пишет Deccoria.

Такой налет чаще всего образуют сапрофитные грибы, которые разлагают отмершую органику. Сами по себе они не означают, что будущие культуры заболеют. Но в переувлажненной среде грибы могут ухудшать газообмен в почве. Пушистую грибницу следует отличать от твердой хрупкой корки: это могут быть минеральные отложения.

Почву срезают только там, где появился мицелий, и не перекапывают её вместе с остальным субстратом. Заодно из теплицы убирают опавшие листья, остатки растений и сорняков.

Чтобы налет не возвращался, теплицу регулярно проветривают в сухие дни без осадков. Достаточно приоткрыть дверь, форточку или вентиляционное отверстие, сквозняк устраивать не обязательно. Ежедневно проветривать тоже не нужно. Больше всего это стоит делать после дождливой ночи, когда на стенах и крыше скапливается много конденсата.

Откуда берется лишняя влага в теплице

Влага в теплице поздней осенью накапливается из-за трех факторов: испарения, прохлады внутри и слабого движения воздуха. Вода испаряется из влажной почвы, мокрых дорожек и открытых ёмкостей. Когда двери и окна закрыты, пар не выходит наружу и остаётся внутри.

Когда воздух в теплице охлаждается, его относительная влажность повышается, даже если никто не поливал и не было дождя. Ночью пар оседает на холодных стенах и потолке, а капли падают на грядки. Так возникают идеальные условия для грибков и плесени.

Ситуацию усугубляют короткий день, недостаток солнца и холодные ночи, из-за которых почва почти не просыхает. Еще один источник воды - дождь, который попадает внутрь или застаивается рядом. Причиной могут быть забитые желоба, протечки конструкции или уклон участка.

Как подготовить почву к зиме

Перед зимним покоем из теплицы убирают больные растительные остатки и сорняки. Так меньше мест, где могут перезимовать возбудители болезней и вредители. При необходимости структуру почвы улучшают зрелым компостом.

Субстрат не должен оставаться переувлажнённым, но и пересыхать зимой ему нельзя, так как под укрытием осадки его не пополняют. Благодаря такому уходу весной можно начинать сезон в здоровой почве, а не исправлять последствия осеннего запустения.

Как продезинфицировать теплицу – видео:

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