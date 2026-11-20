В Люблинском воеводстве раздавались сирены, а в небо поднимались истребители, пока радары фиксировали возможные нарушения границы.

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Взрыв в Польше / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay.com

Что произошло:

Польша проверяет два возможных нарушения воздушного пространства

В Люблинском воеводстве звучали сирены, поднимались истребители

Объект мог упасть в Белгорайском уезде

Во время массированной атаки страны-агрессора РФ на Украину 20 ноября Польша зафиксировала нарушение своего воздушного пространства. Военные проверяют, не упал ли один из объектов в Белгорайском повете. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X.

Информация была передана в Правительственный центр безопасности, а соответствующие службы проверяют записи радиолокационных систем. Тип и происхождение объекта пока официально не названы.

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По данным Dziennik Wschodni, после 6:30 сирены зазвучали в Люблине и других населенных пунктах воеводства. Военные подняли истребители в воздух и привели в готовность системы противовоздушной обороны, а отбой тревоги объявили около 7:30.

Где мог упасть объект в Польше

Пресс-секретарь Оперативного командования подполковник Яцек Горишевский в эфире TVN24 заявил, что военные рассматривают сразу два возможных инцидента. Его слова приводит Rzeczpospolita.

"Проверяем два возможных нарушения воздушного пространства. Но, конечно, у нас также есть запись с наших радиолокационных систем", - сказал Горишевский.

По его словам, речь идет о селе Хмелек недалеко от Нового Липовца в Белгорайском повете.

"В этом уезде могло произойти падение, и это проверяется", - отметил пресс-секретарь.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий в эфире TVN24 предположил, что в Белгорайском повете мог упасть один из российских объектов. Еще что-то, по его словам, могло упасть вблизи пункта пропуска Гребенне на польско-украинской границе, но скорее с украинской стороны.

В то же время в воеводском центре кризисного управления заверили, что угрозы для жителей и лесов нет.

В сети также распространилось видео с камеры наблюдения, на котором около 6:35 возле Хмелька видна вспышка и взрыв вдали. Как отмечает Defence24, официально военные не связывали это видео с инцидентом, а независимо подтвердить его подлинность пока невозможно.

Зачем Россия направляет дроны и ракеты в сторону Польши

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан ещё в сентябре 2025 года в интервью Главреду, комментируя вторжение 19 российских дронов в Польшу, объяснял, что такие провокации преследуют прежде всего разведывательную цель.

"Задачей этой операции РФ было изучение алгоритма противодействия противника: кто и с какой стороны поднимал самолеты, какие самолеты поднимались, какие позывные использовались, какой алгоритм действий авиации и ПВО, какое расположение ракетно-зенитных комплексов, использование воздушных локаторов, радиотехнических войск и т. д. Это сугубо прикладное военное значение. Другими словами, это была разведка боем", - подчеркнул специалист.

В то же время, по словам Свитана, в таких действиях есть и политическая составляющая, ведь Москва проверяет, насколько решительно готов ответить Альянс.

"А вот геополитической задачей России была попытка нащупать красную линию, за которую нельзя переступать", - пояснил эксперт.

Польша и российские атаки - новости по теме

Как сообщал Главред, на рассвете 30 июля в приграничных регионах Польши раздавались сирены и взрывы после массированного обстрела западных областей Украины. Тогда на польской территории упал и взорвался неизвестный объект, а Оперативное командование ВС Польши сообщило о более чем десятке российских ракет вблизи границы. На месте падения обнаружили 10-метровую воронку.

Инцидент имел и политические последствия для Варшавы. В частности, в Польше резко изменили позицию относительно передачи Украине ракет системы Patriot. Такую возможность начали рассматривать после падения Х-101 в 50 км от Люблина.

Июльский инцидент подробно анализировали и аналитики. В материале о том, как Россия нанесла удар по Польше, рассказывали, почему ракету не сбили. Там же собрали реакцию мира на атаку.

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