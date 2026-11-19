Новогоднюю ёлку можно заменить комнатными растениями, книгами или гирляндами. Эксперты назвали 12 оригинальных идей для праздничного декора дома в 2027 году.

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Альтернатива елке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чем можно заменить новогоднюю елку дома

Какие 12 альтернатив помогут создать праздничную атмосферу

Как выбрать экологичные украшения и сэкономить место в квартире

В преддверии новогодних праздников многие люди задумываются, как украсить дом без традиционной елки. Живое дерево может быстро терять хвою, а искусственное требует немало места для хранения. Особенно актуальной эта проблема становится для владельцев небольших квартир, а также семей с маленькими детьми и домашними животными. Главред расскажет подробнее.

Как пишет французское издание Mon Jardin & Ma Maison, всё большую популярность приобретают необычные альтернативы классической новогодней ёлке. Они позволяют создать праздничную атмосферу, используя комнатные растения, натуральные материалы и многоразовые декоративные конструкции.

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При этом некоторые варианты можно изготовить своими руками из вещей, которые уже есть дома.

Чем заменить новогоднюю елку - 12 оригинальных идей

1. Араукария вместо елки

Араукария, или норфолкская сосна, - комнатное хвойное растение, которое внешне напоминает небольшую елку. Ее можно украсить легкими игрушками и гирляндой, а после праздников продолжать выращивать в горшке.

В отличие от срезанного дерева, такое растение может оставаться частью домашнего интерьера на протяжении многих лет при условии правильного ухода.

2. Большое комнатное растение

Фикус, пальма или другое крупное комнатное растение может стать основой праздничного декора. Достаточно добавить несколько легких шариков и светодиодную гирлянду.

Такой вариант позволяет избежать покупки отдельной праздничной елки. Однако перед украшением стоит убедиться, что растение безопасно для домашних животных.

3. Елка из деревянных планок

Необычную елку можно создать из деревянных планок разной длины, расположенных в форме треугольника.

Конструкцию легко украсить гирляндами, шариками или натуральными декоративными элементами. После праздников её можно разобрать и сохранить до следующего года.

Видео о том, какие могут быть альтернативы новогодней елке, можно посмотреть здесь:

4. Елка из веток и коряг

Сухие ветки, коряги и остатки древесины можно использовать для создания декоративной конструкции в природном стиле.

Такая елка особенно гармонично будет смотреться в интерьерах с деревянной мебелью и натуральными тканями.

Для украшения подойдут шишки, ленты и небольшие светодиодные гирлянды.

5. Настенная елка из хвойных веток

Несколько веточек ели или сосны можно закрепить на стене в форме новогоднего дерева.

Такой декор почти не занимает места и наполняет комнату приятным хвойным ароматом.

Однако натуральные ветки постепенно высыхают, поэтому их придется убрать после окончания праздников.

6. Елка из светодиодной гирлянды

На стене можно создать силуэт елки из обычной светодиодной гирлянды.

Для праздничного вида достаточно добавить несколько легких украшений. Это удобное решение для маленьких квартир, где нет места для полноценной елки.

Кроме того, светодиодные гирлянды обычно потребляют значительно меньше электроэнергии, чем традиционные лампы накаливания.

7. Тканевая елка

Большое текстильное полотно с изображением елки можно повесить на стену.

На нем также можно разместить небольшие декоративные элементы. После праздников ткань легко сложить и убрать в шкаф.

Такой вариант особенно подходит для небольших помещений, ведь практически не занимает полезного пространства.

8. Деревянная конструкция с зеленью

Для более просторных помещений подойдет деревянный каркас, заполненный хвойными ветками и другой натуральной зеленью.

Конструкцию можно использовать многократно, каждый год меняя её оформление.

Важно лишь обеспечить надёжность креплений и не перегружать каркас тяжёлыми декоративными элементами.

9. Металлическая елка

Минималистичная металлическая конструкция может стать стильным дополнением современного интерьера.

Её можно украшать шишками, деревянными игрушками или лентами.

Главное преимущество - возможность использовать такой декор много лет без необходимости каждый год покупать новую елку.

10. Подвесная елка

Оригинальное решение - создать силуэт елки из шариков, подвешенных на нитках разной длины.

Создается эффект украшений, которые будто бы парят в воздухе.

Для такого декора важно использовать легкие материалы и надежно закрепить конструкцию, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

11. Елка из книг

Обычные книги можно сложить в форме конуса, постепенно уменьшая ширину каждого следующего яруса.

Для завершения композиции подойдет небольшая светодиодная гирлянда.

Особенно интересно такой декор будет смотреться в домашней библиотеке или гостиной. Главное - обеспечить устойчивость конструкции.

12. Съедобная новогодняя елка

Для необычного праздничного декора можно использовать домашнее печенье, пряники и другие сладости.

Их размещают на небольшой декоративной конструкции, создавая силуэт новогоднего дерева.

После праздников угощение можно съесть, сократив количество пищевых отходов. При этом важно защитить съедобные украшения от пыли и загрязнений.

Какая новогодняя елка более экологична - живая или искусственная

Выбор праздничного дерева зависит не только от его внешнего вида, но и от того, как долго его будут использовать.

По данным французского Агентства экологического перехода ADEME, искусственную пластиковую елку желательно использовать примерно 20 лет, чтобы компенсировать воздействие её производства и транспортировки на окружающую среду. В то же время реальный экологический след зависит от материалов, происхождения изделия и условий его использования.

Живое дерево также может быть экологичным вариантом, особенно если его выращивают недалеко от места продажи.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на происхождение елки и условия её выращивания. Предпочтение следует отдавать местным производителям, которые придерживаются ответственных методов ведения хозяйства.

Еще один вариант - елка в горшке, которую после праздников можно высадить в открытый грунт.

Однако такое растение требует правильного ухода. Если дерево долго будет находиться в тёплом помещении, резкий переход на мороз может негативно повлиять на его состояние.

Поэтому живую елку в горшке рекомендуют держать подальше от батарей и других источников тепла, а перед переносом на улицу постепенно приучать к более низкой температуре.

Как украсить дом на Новый год без лишних затрат

Для создания праздничной атмосферы не обязательно каждый год покупать новые украшения.

Эксперты рекомендуют использовать многоразовые декоративные элементы и натуральные материалы. Например, новогодние композиции можно создавать из шишек, сухих веточек, деревянных украшений или высушенных долек апельсина.

Особое внимание стоит уделить праздничному освещению.

Новогодние гирлянды во Франции работают в среднем 178 часов в течение праздничного периода. Использование светодиодных моделей и таймеров помогает снизить потребление электроэнергии.

Кроме того, специалисты советуют ограничивать использование искусственного снега и чрезмерного количества ароматизированных свечей, особенно в помещениях с недостаточной вентиляцией.

Если дома есть маленькие дети или животные, важно также избегать неустойчивых конструкций, мелких украшений и доступных электрических проводов.

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