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Как привлечь деньги и удачу на Рождество: 8 ритуалов, которые стоит выполнить перед праздниками

Марина Иваненко
16 ноября 2026, 17:52
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Как привлечь деньги и удачу на Рождество? 8 народных обрядов для благосостояния, счастья и процветания. Что поставить дома и как украсить елку.
Рождественские обряды
Рождественские ритуалы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие рождественские ритуалы символизируют достаток и удачу
  • Что поставить у входа в дом для процветания
  • Как украсить елку и праздничный стол для привлечения благополучия

Накануне Рождества многие люди стремятся не только украсить дом, но и создать атмосферу уюта, гармонии и благополучия. Согласно народным поверьям, некоторые простые ритуалы могут символически помочь оставить неприятности в прошлом и открыть путь к новым возможностям. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Vanidades, для этого не обязательно ждать 24 декабря. Подготовку можно начать еще в ноябре, постепенно приводя дом в порядок и добавляя в рождественский декор символы достатка. В то же время такие ритуалы являются частью народных традиций и не гарантируют финансового успеха или исполнения желаний.

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Уберитесь в доме перед Рождеством

В некоторых практиках фэн-шуй уборка символизирует освобождение пространства от застойной энергии и подготовку к позитивным изменениям.

Перед установкой елки стоит пересмотреть вещи в шкафах, ящиках и на полках. Предметы, которыми давно не пользуетесь, можно отдать на благотворительность, а сломанные и ненужные - утилизировать.

Особое внимание рекомендуется уделить входу в дом. По поверьям, чистое и упорядоченное пространство у дверей символизирует открытость к новым возможностям.

Сделайте рождественский венок из натуральных веток

Рождественский венок во многих европейских традициях символизирует непрерывность жизни, обновление и надежду.

Для его изготовления можно использовать веточки сосны, эвкалипта или розмарина. Дополнить композицию рекомендуется красной лентой или небольшими золотистыми украшениями.

Готовый венок стоит повесить на входную дверь. Считается, что такое украшение символизирует гостеприимство, семейное благополучие и добрые пожелания всем обитателям дома.

Видео о том, чего нельзя делать на Рождество, можно посмотреть здесь:

Поставьте мандарины и апельсины на стол

В некоторых азиатских традициях цитрусовые ассоциируются с богатством, удачей и процветанием. Их яркий оранжевый цвет напоминает золото, поэтому фрукты часто используют как символ достатка.

Для простого рождественского ритуала достаточно положить несколько свежих мандаринов или апельсинов в красивую миску и поставить её на кухонный или обеденный стол.

К фруктам можно добавить палочки корицы. Такая композиция не только будет иметь символическое значение, но и станет ароматным праздничным украшением.

Зажгите золотую свечу для процветания

В народных поверьях золотой цвет связывают с достатком, успехом и материальной стабильностью. Свеча при этом символизирует свет, надежду и новые начинания.

Для проведения ритуала нужно выбрать золотую свечу, поставить её в безопасном месте и зажечь на несколько минут.

В это время рекомендуется подумать о целях на следующий год. Это может быть финансовая стабильность, новая работа, развитие собственного дела или улучшение отношений с близкими.

Свои пожелания можно записать на бумаге и сохранить в качестве напоминания о запланированных изменениях.

Важно не оставлять зажженную свечу без присмотра и держать её подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Украсьте елку красными и золотыми шариками

Цвета рождественских украшений также имеют символическое значение. Согласно распространенным поверьям, красный олицетворяет любовь, силу и жизненную энергию, а золотой - успех и благополучие.

При украшении елки можно выбрать несколько шариков этих цветов и мысленно связать каждый из них с определенным желанием.

Например, одно украшение может символизировать здоровье, другое - семейную гармонию, а третье - финансовую стабильность или новые возможности.

Таким образом, елка станет не только праздничным украшением, но и своеобразным напоминанием о целях на предстоящий год.

Напишите письмо с благодарностью и пожеланиями

Еще один рождественский ритуал связан с подведением итогов года и определением новых целей.

Для этого нужно взять лист бумаги и записать все хорошее, что произошло за последние месяцы. Это могут быть приятные встречи, важные достижения, поддержка близких или новый опыт.

После этого стоит составить список желаний на следующий год. Важно формулировать их конкретно и подумать, какие действия помогут приблизиться к желаемому результату.

Например, вместо общего желания разбогатеть можно поставить цель научиться планировать бюджет, экономить средства или найти дополнительный источник дохода.

Готовое письмо рекомендуется хранить в специальном месте и время от времени перечитывать.

Положите корицу у входной двери

Корица традиционно ассоциируется с теплом, уютом и рождественскими праздниками. В некоторых народных поверьях этой специи также приписывают способность символически притягивать удачу и материальное благополучие.

Для простого ритуала можно положить несколько палочек корицы в небольшую декоративную миску и разместить её у входа в дом.

Другой вариант - использовать корицу в рождественском венке или праздничной композиции.

Считается, что такой символ у дверей олицетворяет гостеприимство и пожелание процветания всем, кто живет в доме.

Украсьте рождественский стол символами изобилия

Во многих культурах праздничный стол символизирует семейное единство, щедрость и благополучие.

Чтобы создать особую атмосферу, можно использовать скатерть натуральных оттенков, золотистые украшения, свежие фрукты, зеленые веточки и свечи.

Также возле каждого места за столом можно положить небольшую карточку со словом, символизирующим пожелание на следующий год: "здоровье", "любовь", "мир", "счастье" или "благополучие".

Такой декор поможет сделать праздничный ужин особенным и подчеркнуть важность семейных традиций.

Когда лучше всего проводить рождественские ритуалы

Строгих правил относительно дат проведения таких ритуалов нет. Подготовку можно начинать уже в ноябре или постепенно выполнять выбранные традиции в течение декабря.

Самое главное - выбирать обычаи, которые имеют личное значение и помогают создавать приятную атмосферу в доме.

Стоит помнить, что рождественские ритуалы не обладают доказанной способностью привлекать деньги или изменять будущее. Однако они могут стать способом подвести итоги года, определить новые цели и провести больше времени с родными.

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