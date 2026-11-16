Арка наклонилась: как выглядит Крымский мост после нового удара и выстоит ли он

Что известно о повреждении переправы, выдержит ли конструкция и насколько сложно ее разрушить – оценки военных экспертов.

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Удар по Крымскому мосту - как выглядит переправа после атаки и выдержит ли она. / Коллаж: Главред

О чём идёт речь в материале:

Как выглядит Крымский мост после нового удара

Способна ли Украина полностью разрушить переправу

Какие последствия атака будет иметь для российской логистики

Крымский мост получил повреждения после атаки 16 ноября. На опубликованных в сети фотографиях заметна деформация одной из арок, а движение автомобилей по переправе временно приостановлено.

Главред выяснил, что известно об атаке на Крымский мост, какие последствия она имела и может ли Украина полностью разрушить Керченскую переправу.

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Что известно об атаке на Крымский мост 16 ноября

Утром 16 ноября российские оккупационные власти сообщили об ударе по Крымскому мосту. Об этом заявил назначенный Кремлем гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам, автомобильное движение по переправе планировали ограничить примерно до середины дня.

В Керчи решили развернуть оперативный штаб для реагирования на последствия инцидента. Аксенов также сообщил о привлечении необходимых служб и посоветовал следить за информацией о паромном сообщении между Крымом и портом Кавказ.

"Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено примерно до середины дня", - написал Сергей Аксенов.

Сначала проправительственные российские Telegram-каналы утверждали, что основная конструкция переправы устояла. В то же время сообщения о состоянии отдельных элементов моста оставались противоречивыми.

Украинский Telegram-канал"Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщил, что около 05:38 была атакована одна из арок судоходного пролета. Российские паблики, в свою очередь, писали, что боевая часть одного из беспилотников упала на правую арку со стороны Крыма.

По сообщениям российских СМИ, конструкция могла отклониться примерно на 15 градусов. Окончательное состояние сооружения должны были установить специалисты после обследования.

Из-за транспортных ограничений по обе стороны переправы образовались очереди, в которых, по сообщениям, стояли около двух тысяч автомобилей. Водители жаловались на проблемы с мобильной связью, а представители крымского отделения российского Красного Креста раздавали людям воду.

Ограничения коснулись и железнодорожного сообщения. По информации российского "Интерфакса" со ссылкой на перевозчика, задержались четыре поезда.

Подтвердила ли Украина причастность к атаке на Крымский мост

Украинская сторона не подтверждала причастность к удару. Также не было официальной информации о типе примененного вооружения.

Офицер Сил обороны Украины и бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал событие в своем Telegram-канале. Он акцентировал внимание на политическом значении противостояния вокруг транспортной инфраструктуры.

"Путин решил поиграть в мосты и получил очередной удар по самолюбию - по Крымскому мосту", - написал Андрей Коваленко.

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" обратил внимание, что повредить мост и полностью его разрушить - задачи разного уровня сложности.

"Наши удары по Крымскому мосту наносят не больше вреда, чем российские удары по нашим мостам. Чтобы разрушить его, нужен комплексный удар по опорам или точный удар тактическим ядерным оружием, которого у нас сейчас нет. Для настроения это приятный момент, но пока не более того", - написал Станислав Бунятов.

Украинский волонтер Сергей Стерненко, со своей стороны, заявил о возможности дальнейшего поражения незаконно построенной переправы.

"У Украины есть возможности разрушить эту незаконную конструкцию. И враг сам подталкивает нас к этому, атакуя наши", - отметил Сергей Стерненко.

Какие повреждения Крымского моста видны на опубликованных фото

Фотографии переправы после утреннего инцидента опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". На снимках, по оценке авторов сообщений, заметно изменение положения одной из арок автомобильной части моста.

Подписчики канала предполагали, что удар пришелся на правую арку со стороны Крыма.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко выдвинул другую версию: по его данным, поврежденная арка могла принадлежать железнодорожной части переправы.

Подписчики "Крымского ветра" также описывали повреждения, которые можно разглядеть на фотографиях.

"Арка автомобильного пролета Керченского моста, судя по всему, серьезно повреждена", - сообщил один из подписчиков канала.

Другой автор комментария обратил внимание на левую дугу, если смотреть со стороны Крыма. По его наблюдениям, на уровне первой поперечины между арками были заметны признаки повреждения, а в конструкции якобы отсутствовал небольшой фрагмент.

Некоторые подписчики, заявив, что имеют инженерное образование, выразили опасения относительно дальнейшей эксплуатации сооружения. Они предположили, что деформация могла снизить несущую способность арки и повлиять на состояние судоходного пролета.

Однако оценить безопасность конструкции можно только после профессионального обследования.

"Эта арка может простоять и 20 лет, а может - всего два дня. Специалисты после обследования должны будут принять решение. И взять на себя ответственность за это решение", - написал один из подписчиков.

Что российские власти заявили о повреждении Крымского моста

Российские чиновники прокомментировали состояние переправы и перспективы ее восстановления. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что повреждения оцениваются, а сроки ремонта определят после обследования. Он заверил, что у России есть необходимые ресурсы для восстановительных работ.

"Проводим оценку повреждений Крымского моста. В ближайшее время будем знать сроки полного восстановления. Опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи у нас есть", - заявил Марат Хуснуллин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил массированную атаку беспилотников, однако назвал повреждения переправы незначительными. Он также подчеркнул эффективность работы российской противовоздушной обороны.

"Действительно, была массированная атака дронов, действительно, как и раньше, продолжают весьма эффективно работать наши средства ПВО. Система работает. Конечно, к сожалению, ни одна система в мире не может на 100 процентов гарантировать защиту. Сообщение через мост продолжается", - заявил Дмитрий Песков.

Более подробную информацию о состоянии конструкций Песков переадресовал Министерству транспорта РФ, которое должно было сообщить результаты после оценки.

"Информация о мосте поступит от Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, проводится оценка незначительных повреждений. Информация от Минтранса поступит", - добавил представитель Кремля.

Почему оккупационные власти опасаются новых атак на Крымский мост

О настроениях в оккупационной администрации сообщило партизанское движение Атеш, ссылаясь на своих агентов, работающих в одной из оккупационных администраций.

По информации "Атеш", местные представители российских властей связывают атаку на Крымский мост с предыдущими ударами Сил обороны Украины по трем мостам вдоль трассы Р-280 в Ростовской области. Они якобы рассматривают эти события как части одной спланированной операции и ожидают новых атак.

Еще одной проблемой, по сообщению движения, является нехватка средств противовоздушной обороны вблизи Крымского моста. Представители оккупационной администрации якобы признают, что России сложно одинаково эффективно защищать все стратегические объекты - от переправы до нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз.

Агенты также сообщают о недовольстве местных чиновников решениями руководства РФ. По их данным, представители оккупационных властей считают, что Москва не получает полной информации о ситуации на местах, в частности о дефиците топлива и перебоях с электроснабжением.

По утверждению "Атеш", часть представителей оккупационной администрации считает перемирие единственным выходом из ситуации.

В то же время они якобы опасаются сообщать Владимиру Путину негативную информацию, поскольку не имеют достаточного влияния на принятие решений в Москве.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Россиян призывают покинуть оккупированный Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к гражданам России, которые незаконно переехали в Крым после начала оккупации полуострова.

Он уточнил, что обращение касается тех, кто поселился в Крыму после 27 февраля 2014 года, и призвал их учитывать риски, связанные с транспортным сообщением с полуостровом.

"Всем, кто незаконно поселился в оккупированном российскими варварами Крыму после 27 февраля 2014 года: не стоит игнорировать ещё одно предупреждение, которое сегодня поступило в виде очередного повреждения Керченского моста. Не откладывайте свой выезд из Крыма, где вы находитесь незаконно. Ведь завтра вы можете просто не успеть", - написал Рефат Чубаров.

Почему полное уничтожение Крымского моста требует масштабной операции

Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV объяснил, как украинские удары по военным объектам в глубине России заставляют противника перераспределять средства противовоздушной обороны.

В частности, по словам эксперта, Россия перемещает часть систем ПВО для прикрытия Московского региона. Это может ослабить защиту объектов на оккупированных территориях.

"Это оставляет оккупированную территорию без защиты. Благодаря нашей работе по средствам противовоздушной обороны это создает определенные проблемы с защитой таких сооружений или объектов, которые раньше они могли спокойно прикрывать, например, С-400", - пояснил Анатолий Храпчинский.

С-400 / Инфографика: Главред

В то же время Храпчинский подчеркнул, что повреждение моста и его полное уничтожение - задачи разной сложности. Для второго, по его словам, требуется сложная операция с привлечением значительного количества средств поражения.

"Потому что любой мост, который был построен ранее или строится сейчас россиянами, соответствует определенным критериям способности выдержать даже ядерные удары. Поэтому в последние разы, когда мы проводили операции, - это все был непосредственный подрыв на мосту у опор", - сказал он.

Эксперт также обратил внимание на стоимость противостояния: для перехвата украинских средств поражения Россия использует дорогостоящие зенитные ракеты, что увеличивает нагрузку на её оборонные ресурсы.

"Начнём с того, что для перехвата большинства этих средств враг использует дорогостоящие зенитные ракеты для системы С-400, для "Панциря" и так далее", - отметил эксперт.

Как повреждение Крымского моста может повлиять на российские войска на юге Украины

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил военное значение переправы. Он отметил, что остановка движения имеет для российского руководства не только практическое, но и символическое значение.

По словам военного, признание удара оккупационной администрацией может свидетельствовать о его определенной результативности. Тимочко также отметил, что украинские дроны и ракеты оперативно-стратегического уровня способны долететь до моста.

"Остановить движение по мосту после ударов - это довольно символически неприемлемо для Путина и руководства оккупированного Крыма, потому что им придется за это отчитываться. Сам факт, что оккупанты признают удар, свидетельствует об определённой результативности и эффекте", - подчеркнул Иван Тимочко.

Тимочко также оценил возможные сроки восстановления. Повреждения опор, по его словам, могут сделать ремонт чрезвычайно сложным, тогда как восстановление пролетов может занять от нескольких недель до нескольких месяцев - если не будет новых атак.

Альтернативные способы перевозки грузов в Крым, в частности баржи, танкеры и авиация, по мнению военного, не смогут полностью заменить Керченскую переправу.

"Крым рассматривался как центр резервов и пополнения для оккупационных войск на юге Украины. Если лишить врага этой артерии, это нанесет огромный имиджевый удар по Путину, а также поставит под угрозу способность войск РФ удерживать позиции на юге и в Приднепровье", - подытожил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Почему уничтожение Крымского моста может не быть приоритетом Украины

Военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в комментарии УНИАН предположил, что целью атаки могло быть не полное разрушение переправы, а временное прекращение движения.

На момент комментария, отметил эксперт, не хватало качественных фотографий для окончательной оценки последствий. Поэтому он призвал не делать преждевременных выводов о масштабах повреждений.

"Во-первых, результаты этого удара пока не совсем понятны. То, что мы можем видеть сейчас: удар был нанесен дронами, и он не привёл к каким-либо разрушительным последствиям. То есть мост стоит. Конечно, нет каких-либо высококачественных фотографий, возможно, там есть пробоина", - сказал Павел Нарожный.

По словам Нарожного, даже попадание беспилотника с боевой частью весом 50–90 килограммов в перекрытие не обязательно приведет к масштабным разрушениям. Такие повреждения, по его мнению, можно относительно быстро устранить.

Для сравнения эксперт привёл примеры украинских мостов, подвергавшихся российским ракетным, в частности баллистическим, ударам. Несмотря на повреждения, движение по ним впоследствии восстанавливали.

Нарожный также оценил, сколько вооружения, по его мнению, могло бы понадобиться для разрушения отдельного пролета Крымского моста.

"Яркий пример - удары реактивными дронами по украинским, в частности киевским мостам. Там даже баллистические ракеты прилетали, и движение было восстановлено. Для того чтобы эффективно разрушить мост, нужно израсходовать огромное количество ракет. Речь идет не о трёх, не о пяти, а как минимум о 20 ракетах, таких как "Нептун", чтобы разрушить пролёт, даже не опору, а именно пролёт, чтобы он обрушился. И даже если пролет обрушится, для врага это будет означать примерно от трех до шести месяцев ремонта", - пояснил Павел Нарожный.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Он напомнил и о предыдущей атаке на переправу, во время которой взорвался грузовик. Тогда ремонт моста длился около полугода.

По мнению Нарожного, сейчас тратить значительное количество ракет на полное разрушение Керченской переправы нецелесообразно. Приоритетом он считает поражение объектов российского военно-промышленного комплекса, в частности предприятий по производству баллистических ракет.

"Если мы потратим такое большое количество ракет, то это означает, что не будет ударов по объектам ВПК в Российской Федерации, а это для нас сейчас более приоритетно. Нам сейчас важнее приостановить или остановить производство баллистических ракет в России, чем отрезать Крымский мост. Поэтому я думаю, что задачи этой атаки другие", - сказал он.

Нарожный предположил, что во время атаки могли использовать около 20 беспилотников. По его оценке, этого могло хватить, чтобы остановить движение на 10–15 часов.

"Самое главное - мы можем это повторить. То есть завтра можем сделать то же самое. И таким образом остановить движение, что, в принципе, равносильно разрушению моста. То есть когда по нему ничего не может ехать, можно считать, что мы вывели его из строя, не разрушая сам мост. Поэтому я думаю, что именно такой характер атаки здесь и был", - отметил Павел Нарожный.

Какие грузы перевозят по Крымскому мосту и как Россия его защищает

Павел Нарожный объяснил, какую роль переправа играет в перевозках. По его словам, непосредственно военных грузов - боеприпасов и техники - через мост сейчас перевозят сравнительно немного.

В то же время мост сохраняет логистическое значение для российской армии: по нему перемещают личный состав, горючее, продовольствие и другие товары для обеспечения группировки на юге Украины.

"Если и перевозят, то относительно небольшое количество. Все, что, грубо говоря, может взорваться на мосту, через него не едет. Но через него перемещается личный состав противника, перевозят еду, топливо, продовольствие для армии, все сопутствующие товары, которые непосредственно необходимы для продолжения ведения войны на юге Украины. Это огромный логистический путь", - отметил Павел Нарожный.

По словам эксперта, для защиты переправы Россия сосредоточила комплексы С-400, С-300, С-500, "Панцири" и другие средства.

По мнению Нарожного, в случае полного разрушения моста Россия могла бы перераспределить часть этих систем ПВО и перебросить их на другие объекты, в частности на временно оккупированные территории Украины.

Эксперт также обратил внимание на гражданское население полуострова. По его оценке, в Крыму находится не менее полутора миллионов человек, а наземный маршрут в случае разрушения моста не сможет полностью обеспечить их потребности.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

"Поэтому мне трудно сказать, что является более приоритетным. Думаю, что сейчас мост точно не является приоритетной целью, потому что гораздо более важные цели - это объекты ВПК в России. И если этот мост разрушат, в Крыму находится как минимум полтора миллиона гражданских лиц. Это наши украинцы, это приезжие россияне, но в любом случае там большое количество гражданского населения. И если не будет моста, это будет означать гуманитарную катастрофу. Сейчас продукты поступают через Крымский мост и по наземному маршруту. Если мост будет разрушен, наземный маршрут не сможет обеспечить все потребности. И тогда встанет огромный вопрос: как накормить всех этих людей. Существует Женевская конвенция, согласно которой об населении на оккупированных территориях должны заботиться оккупанты, но мы видим, как Россия это делает в Олешках, например, или в Константиновке, в других городах. Поэтому я думаю, что именно с этой точки зрения мост не будет разрушен", - пояснил Павел Нарожный.

Нарожный также оценил психологический эффект атак на переправу. По его мнению, длительное пребывание автомобилистов в очередях может влиять на то, как россияне воспринимают заявления Кремля об успехах и безопасности транспортного сообщения с Крымом.

"Путин заявляет о своих успехах, и российское население ему аплодирует, а потом почему-то горят все НПЗ. То же самое и с Крымским мостом. Когда ты стоишь там 25 часов в очереди только для того, чтобы доехать до моста, а потом еще 25 часов, когда едешь обратно через этот мост, это прочищает мозги гораздо лучше, чем телевизор. Поэтому это оказывает огромный психологический эффект", - подытожил Павел Нарожный.

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