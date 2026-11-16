Магнитные бури 17 ноября 2026 года: какой силы будет геомагнитный удар

Магнитная буря 17 ноября 2026 года: какой К-индекс прогнозируется, когда усилится геомагнитная активность и как улучшить самочувствие.

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магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой силы будет магнитная буря 17 ноября

Когда прогнозируется усиление геомагнитной активности

Как поддерживать хорошее самочувствие в период магнитных колебаний

Во вторник, 17 ноября 2026 года, на Земле ожидаются незначительные и умеренные геомагнитные колебания. Сильных магнитных бурь пока не прогнозируют, однако в течение суток активность магнитного поля может меняться. Главред расскажет подробнее.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, максимальный планетарный К-индекс 17 ноября может достичь примерно 3,7 балла. Такой показатель свидетельствует о повышенной геомагнитной активности, однако остается ниже порога магнитной бури.

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Какой будет магнитная буря 17 ноября

По прогнозам специалистов, во вторник геомагнитная обстановка будет оставаться преимущественно стабильной. Возможны периодические колебания магнитного поля Земли, но их интенсивность не должна достичь уровня сильной бури.

Для определения геомагнитной активности ученые используют планетарный К-индекс, который измеряется по шкале от 0 до 9. Значения от 0 до 3 обычно соответствуют спокойной ситуации, 4 свидетельствует о повышенной активности, а показатель от 5 означает начало магнитной бури уровня G1.

В то же время геомагнитная ситуация может осложниться уже на следующий день. На 18 ноября прогнозируется усиление активности до 4,7 балла. Это близко к порогу слабой магнитной бури.

Стоит учитывать, что прогнозы космической погоды не являются окончательными. Солнечные вспышки и потоки заряженных частиц могут влиять на магнитное поле Земли, поэтому специалисты регулярно обновляют расчеты.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Некоторые люди связывают изменения самочувствия с повышенной геомагнитной активностью. В частности, они могут жаловаться на головную боль, усталость, сонливость, раздражительность, нарушения сна и снижение концентрации внимания.

Однако у ученых пока нет достаточно убедительных доказательств прямого влияния слабых магнитных бурь на здоровье большинства людей. Подобные симптомы могут возникать из-за недосыпания, стресса, переутомления или имеющихся заболеваний.

Особенно внимательными к своему самочувствию следует быть людям с хроническими заболеваниями. При этом любое ухудшение здоровья не следует автоматически связывать с геомагнитными колебаниями

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В периоды повышенной геомагнитной активности специалисты рекомендуют соблюдать обычные правила здорового образа жизни.

Соблюдайте режим сна. Старайтесь отдыхать 7–9 часов в сутки и ложиться спать примерно в одно и то же время.

Старайтесь отдыхать 7–9 часов в сутки и ложиться спать примерно в одно и то же время. Пейте достаточно воды. Поддерживайте нормальный водный баланс, учитывая потребности своего организма.

Поддерживайте нормальный водный баланс, учитывая потребности своего организма. Избегайте переутомления. По возможности чередуйте физические и умственные нагрузки с отдыхом.

По возможности чередуйте физические и умственные нагрузки с отдыхом. Следите за питанием. Отдавайте предпочтение сбалансированному рациону, ограничивайте употребление алкоголя и чрезмерное количество кофеина.

Отдавайте предпочтение сбалансированному рациону, ограничивайте употребление алкоголя и чрезмерное количество кофеина. Контролируйте состояние здоровья. Если у вас есть хронические заболевания, регулярно принимайте назначенные врачом препараты и следите за своим самочувствием.

Специальных лекарств от магнитных бурь не существует. Если возникают сильная головная боль, головокружение или другие необычные симптомы, стоит обратиться к врачу.

Когда ожидается следующая магнитная буря

По предварительному прогнозу, 18 ноября геомагнитная активность может усилиться до показателя 4,7 балла. Это означает, что магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии, приближаясь к уровню слабой бури G1.

На данный момент 17 ноября сильных магнитных бурь не ожидается. Однако ситуация может меняться, поэтому для получения актуальной информации стоит следить за обновлениями прогнозов космической погоды.

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