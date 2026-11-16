Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Магнитные бури 17 ноября 2026 года: какой силы будет геомагнитный удар

Марина Иваненко
16 ноября 2026, 15:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Магнитная буря 17 ноября 2026 года: какой К-индекс прогнозируется, когда усилится геомагнитная активность и как улучшить самочувствие.
магнитная буря
магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой силы будет магнитная буря 17 ноября
  • Когда прогнозируется усиление геомагнитной активности
  • Как поддерживать хорошее самочувствие в период магнитных колебаний

Во вторник, 17 ноября 2026 года, на Земле ожидаются незначительные и умеренные геомагнитные колебания. Сильных магнитных бурь пока не прогнозируют, однако в течение суток активность магнитного поля может меняться. Главред расскажет подробнее.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, максимальный планетарный К-индекс 17 ноября может достичь примерно 3,7 балла. Такой показатель свидетельствует о повышенной геомагнитной активности, однако остается ниже порога магнитной бури.

видео дня

Какой будет магнитная буря 17 ноября

По прогнозам специалистов, во вторник геомагнитная обстановка будет оставаться преимущественно стабильной. Возможны периодические колебания магнитного поля Земли, но их интенсивность не должна достичь уровня сильной бури.

Для определения геомагнитной активности ученые используют планетарный К-индекс, который измеряется по шкале от 0 до 9. Значения от 0 до 3 обычно соответствуют спокойной ситуации, 4 свидетельствует о повышенной активности, а показатель от 5 означает начало магнитной бури уровня G1.

В то же время геомагнитная ситуация может осложниться уже на следующий день. На 18 ноября прогнозируется усиление активности до 4,7 балла. Это близко к порогу слабой магнитной бури.

Стоит учитывать, что прогнозы космической погоды не являются окончательными. Солнечные вспышки и потоки заряженных частиц могут влиять на магнитное поле Земли, поэтому специалисты регулярно обновляют расчеты.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Некоторые люди связывают изменения самочувствия с повышенной геомагнитной активностью. В частности, они могут жаловаться на головную боль, усталость, сонливость, раздражительность, нарушения сна и снижение концентрации внимания.

Однако у ученых пока нет достаточно убедительных доказательств прямого влияния слабых магнитных бурь на здоровье большинства людей. Подобные симптомы могут возникать из-за недосыпания, стресса, переутомления или имеющихся заболеваний.

Особенно внимательными к своему самочувствию следует быть людям с хроническими заболеваниями. При этом любое ухудшение здоровья не следует автоматически связывать с геомагнитными колебаниями

магнитная буря, влияние магнитной бури
магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В периоды повышенной геомагнитной активности специалисты рекомендуют соблюдать обычные правила здорового образа жизни.

  • Соблюдайте режим сна. Старайтесь отдыхать 7–9 часов в сутки и ложиться спать примерно в одно и то же время.
  • Пейте достаточно воды. Поддерживайте нормальный водный баланс, учитывая потребности своего организма.
  • Избегайте переутомления. По возможности чередуйте физические и умственные нагрузки с отдыхом.
  • Следите за питанием. Отдавайте предпочтение сбалансированному рациону, ограничивайте употребление алкоголя и чрезмерное количество кофеина.
  • Контролируйте состояние здоровья. Если у вас есть хронические заболевания, регулярно принимайте назначенные врачом препараты и следите за своим самочувствием.

Специальных лекарств от магнитных бурь не существует. Если возникают сильная головная боль, головокружение или другие необычные симптомы, стоит обратиться к врачу.

Когда ожидается следующая магнитная буря

По предварительному прогнозу, 18 ноября геомагнитная активность может усилиться до показателя 4,7 балла. Это означает, что магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии, приближаясь к уровню слабой бури G1.

На данный момент 17 ноября сильных магнитных бурь не ожидается. Однако ситуация может меняться, поэтому для получения актуальной информации стоит следить за обновлениями прогнозов космической погоды.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В 12 раз больше, чем в августе: сколько реактивных дронов РФ может запустить в ноябре

В 12 раз больше, чем в августе: сколько реактивных дронов РФ может запустить в ноябре

17:02Война
Франция тайно разместила своих военных в Украине – RFI

Франция тайно разместила своих военных в Украине – RFI

16:33Война
Арка наклонилась: как выглядит Крымский мост после нового удара и выстоит ли он

Арка наклонилась: как выглядит Крымский мост после нового удара и выстоит ли он

16:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесени

Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесени

Китайский гороскоп на завтра, 17 ноября: Драконам - забота, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра, 17 ноября: Драконам - забота, Козлам - стресс

Доллар и евро резко полетели вниз: появился курс валют на 17 ноября

Доллар и евро резко полетели вниз: появился курс валют на 17 ноября

Время счастливых совпадений: какие китайские знаки зодиака войдут в белую полосу

Время счастливых совпадений: какие китайские знаки зодиака войдут в белую полосу

Хоста весной будет более пышной: что нужно сделать с кустом осенью

Хоста весной будет более пышной: что нужно сделать с кустом осенью

Последние новости

17:15

Праздники без выходных: почему 25 декабря и 1 января станут рабочими днями

17:02

В 12 раз больше, чем в августе: сколько реактивных дронов РФ может запустить в ноябре

16:58

"Потерял музыкантов": Олег Скрипка раскрыл, что произошло с группой "ВВ"

16:57

IP20, IP44, IP65 или IP67: чем отличаются гирлянды и какую выбратьВидео

16:50

Окна перестанут запотевать: что нужно сделать, чтобы удалить лишнюю влагу

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
16:39

Как проветривать зимой, чтобы в квартире не становилось холодно и не появлялась плесень

16:33

Франция тайно разместила своих военных в Украине – RFI

16:16

Время сомнений подходит к концу: 5 знаков зодиака смогут изменить свою жизнь

16:11

На фронте погиб бывший мэр Равы-Русской – детали

Реклама
16:06

Какую обувь носить зимой 2027: модная блогерша показала 4 трендаВидео

16:02

Плесень на стенах больше не появится: что нужно сделать перед уборкой

16:00

Арка наклонилась: как выглядит Крымский мост после нового удара и выстоит ли онФото

15:51

Доллар и евро резко полетели вниз: появился курс валют на 17 ноября

15:48

Магнитные бури 17 ноября 2026 года: какой силы будет геомагнитный удар

15:18

НПЗ-пад в России набирает обороты: Силы обороны поразили гигантский завод на Кубани

15:11

"Неподалеку живет Зибров": известный актер выехал из Киева и объяснил причину

14:49

Переговоры о мире в Украине: Австрия предложила Европе план из 4 направлений

14:47

Не хлеб и не сухари: секретный ингредиент сделает котлеты в разы сочнее

14:16

Большинство ошибается: какая температура должна быть в холодильнике и почемуВидео

13:37

"Благодарю Анджелину Джоли": Клопотенко выехал из Украины по особому приглашению

Реклама
13:27

У Путина впервые отреагировали на удар по Крымскому мосту и сделали заявление о перемирии

12:56

Зачем хозяева раскладывают лавровый лист в курятнике: неожиданная польза специи

12:47

Украина станет разменной монетой: какую сделку могут готовить Трамп, Путин и Си

12:45

"Вы выиграете войну": принц Гарри прибыл в Украину и сделал важное заявление

12:05

Удар РФ по Днепру: под обстрел мог попасть завод известного масла "Олейна"

11:52

"Мне не стыдно, а было очень": Могилевская в слезах рассказала о личной боли

11:44

Готовится новая массированная атака: куда РФ попытается нанести удар

11:36

ВСУ оттеснили россиян на важном участке фронта: ISW показал изменения на карте

11:09

Китайский гороскоп на завтра, 17 ноября: Драконам - забота, Козлам - стресс

11:06

Каллас раскритиковала требования Кремля и назвала главное условие для мира

10:46

Обойдутся без фитоламп: пять трав, которые растут на подоконнике всю зимуВидео

10:25

"Это моя жена": сын Сумской сделал признание об известной актрисе

10:16

Россия запустила по Украине 158 дронов: ПВО сбила большинство, но есть попадания

09:51

"Получил оберег": Витвицкая показала лицо сына и важное семейное событиеВидео

09:50

РФ ударила по жилым домам в Днепре: есть жертвы, 10 человек раненыФото

09:19

Украину накроют морозы до -6 °C: в каких регионах будет холоднее всего

09:16

США не поддерживают Украину, а "топят" её: у Макрона сделали резкое заявление

09:07

Офисные "драконы": пять привычек коллег, которые сводят с ума

08:37

Дроны атаковали Крымский мост: боевая часть упала на правую арку, движение перекрыто

08:15

Хоста весной будет более пышной: что нужно сделать с кустом осенью

Реклама
08:14

Москва заявила об атаке более 600 дронов за 15 часов: что известно о массированном ударе

08:10

Отставка Бортникова напоминает Путину о смерти: Денисенко о троевластии в ФСБмнение

07:31

Трамп, Си и Путин впервые встретятся втроем: Китай подтвердил саммит в Шэньчжэне

07:08

Ночные взрывы и пожар на нефтебазе: что известно об атаке на Азов в РФ

06:38

Европа сядет за стол переговоров с Россией: фон дер Ляйен назвала формат

05:31

На месте предполагаемой стоянки Ноева ковчега обнаружили удивительную находку

05:10

Время счастливых совпадений: какие китайские знаки зодиака войдут в белую полосу

03:33

Зачем ставить стакан с водой возле батареи: интересный бытовой трюк

02:36

О затхлом запахе можно забыть: что сделать с полотенцами после стирки

01:10

Тайна из глубин космоса: астрономы обнаружили загадочное излучение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять