Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог

Новые правила работы во время воздушных тревог можно выполнять только в крупных городах, а в небольших городах бизнес просто не сможет работать, считает эксперт.

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Алена Мичурина / Коллаж: Главред

Кабмин продлил до 4 марта 2027 года срок подготовки бизнеса к новым требованиям по работе во время воздушных тревог. Однако дополнительное время не решает всех проблем предпринимателей: магазины, кафе и другие заведения не всегда могут перенести работу в безопасное место, а обустройство укрытий в арендованных зданиях зависит от их владельцев. В интервью Главреду старший юрист, адвокат АФ PRAGNUM Алена Мичурина рассказала, реально ли выполнить новые требования Кабмина, какие риски они создают для работодателей и как могут сказаться на работе бизнеса.

Кабмин продлил срок подготовки бизнеса к новым требованиям относительно укрытий с 4 декабря до 4 марта. Насколько это поможет предпринимателям адаптироваться к новым правилам?

Мое субъективное мнение: проблема заложена в самом постановлении. Я не инженер, но из того, что вижу, возникает вопрос: как физически перенести в безопасное место магазин, кафе или салон красоты?

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Это удобно для тех, кто, например, как я, работает с ноутбуком: можно пойти туда и работать. Но для многих других видов бизнеса это невозможно. Автосалон вы не перенесете в укрытие. Есть много предприятий, расположенных вдоль дорог, на так называемых красных линиях. Они не могут перейти в безопасное место и вести там свою деятельность.

То есть это постановление не решает вопрос ведения бизнеса. Его можно отложить хоть на год, хоть на два, хоть на десять. Основная проблема останется: как бизнесу функционировать во время тревоги? В основном он все равно не сможет работать. В этом главное противоречие.

Как бизнес должен работать при красном и желтом уровнях опасности?

При красном уровне все уходят в укрытие. То есть любой бизнес должен закрываться, а люди - уходить в укрытие, если, конечно, само здание не является укрытием.

При желтом уровне опасности бизнес может работать с согласия трудового коллектива. Но здесь снова возникают вопросы. Может ли работник отказаться работать во время желтого уровня опасности? Да, может. Это его право.

Как с ним будет взаимодействовать работодатель? Согласится ли он на такие условия? Если работник или часть работников хотят укрыться и, например, половина персонала магазина покидает рабочие места, то как этому бизнесу работать? Это открытый вопрос, который не решается.

Конечно, приоритет - жизнь и здоровье человека. Если работник не хочет работать во время тревоги, он уходит в укрытие. Но как при этом функционировать бизнесу - большой вопрос.

На кого распространяется отсрочка? Нужно ли документально подтверждать, что бизнес начал готовиться к новым требованиям?

Отсрочка распространяется на всех. Существуют определенные требования к тому, как бизнес должен действовать во время тревоги. Должно быть объявление о тревоге и инструкция для всех сотрудников: что делать, куда вести посетителей, куда идти самим и т. д. Эту инструкцию должен разработать работодатель. Отдельных лиц, которые бы проверяли именно такие инструкции, нет. Это ответственность самого бизнеса.

Обязательно ли у предприятия иметь собственное укрытие, или можно пользоваться соседними?

Иметь собственное укрытие не обязательно. Пока что правительство анонсировало возможность пользоваться соседними укрытиями, которые должны находиться на определенном расстоянии: до 300 метров, а в отдельных случаях - до 500 метров. Но, опять же, пока официально не прописано, как это будет действовать с 4 марта.

Кто отвечает за убежище, если бизнес арендует помещение?

За укрытия отвечает исключительно балансодержатель. И в этом также заключается проблема постановления.

Если я арендатор, то очень заинтересована в том, чтобы у меня было укрытие. Но оно, согласно постановлению, должно соответствовать определенным требованиям. Кстати, этих требований до сих пор нет - они не утверждены.

Требования к помещениям, к тем самым безопасным пространствам, утверждает Генеральный штаб ВСУ и доводит до сведения местных администраций. Уже местные администрации, например Киевская городская государственная администрация, доводят их до сведения бизнеса. Но этих требований нет. Далее арендатор должен обратиться к балансодержателю. И только балансодержатель должен обратиться в определенное экспертное учреждение.

А такое учреждение определено?

Нет, оно также не определено - ни постановлением, ни каким-либо другим документом. То есть мы должны где-то получить заключение о том, что определенное помещение соответствует требованиям, которых, повторюсь, пока нет.

Это заключение затем нужно будет предоставить, если, например, придет проверка ГСЧС. Но порядка проверки таких укрытий для бизнеса также нет.

Постановление не содержит обязательства для балансодержателя проверить свое помещение и сообщить арендаторам, имеется ли у него соответствующее помещение. Нет и обязанности обратиться в экспертную организацию, получить заключение и передать его арендаторам.

То есть всё зависит от договоренности с балансодержателем. Ему может быть всё равно: он сдаёт помещение в аренду, а проблемы бизнеса его не интересуют. Если балансодержатель идёт на контакт - прекрасно. А если нет, то что делать? Непонятно. Ведь я как арендатор не могу сама заказать это заключение. Это парадокс. Почему бы не разрешить делать это всем? Если я работаю в здании, которое, по моему мнению, соответствует требованиям, почему я не могу сама пригласить эксперта? Мне кажется, это было бы логичнее. Но такой возможности нет.

То есть механизма, который позволил бы обязать владельца помещения проверить укрытия и предоставить соответствующее пространство арендаторам, тоже нет?

Нет. К тому же любая экспертиза, любое обследование стоит денег. Возникает вопрос: как будут распределяться эти расходы?

Вы же понимаете, что таких экспертных учреждений очень мало. Спрос будет огромный, цены вырастут. У балансодержателей возникнет вопрос: зачем им оплачивать обследование, если оно нужно арендаторам? А арендаторы скажут: мы бы и заказали, но не имеем права.

Кто будет проверять соблюдение требований и какие санкции возможны?

Если говорить о том, что в первую очередь интересует людей - будут ли штрафы, - то пока отдельных штрафов за работу во время красного или желтого уровня опасности нет. Санкций именно за отсутствие укрытия также нет.

Но проблема не только в возможных штрафах. Наше законодательство устроено так, что, если в рабочее время что-то случится с персоналом, работодатель несет личную уголовную ответственность за жизнь и здоровье работников. Это прописано в Уголовном кодексе.

Если пострадают посетители, также могут быть последствия. Яркий пример - "Амстор" в Кременчуге. Пострадали посетители, было возбуждено уголовное дело, в частности в отношении владельца помещения. Насколько такое дело дойдет до приговора - большой вопрос. Для вынесения приговора должны быть установлены вина, соответствующие последствия и т. д. Есть ли вина владельца в том, что в здание попадает ракета? Это очень спорный вопрос.

Но для любого владельца оказаться в центре уголовного дела - сомнительное удовольствие. Поэтому это основной риск, даже не штраф.

Бизнес в Украине до сих пор не имеет четких правил работы во время тревог после 4 декабря - юрист Мичурина

Как бизнес будет работать в ближайшее время, учитывая эти изменения? И что будет происходить до 4 марта?

Думаю, пока что все будут работать так, как есть. Во время желтого уровня угрозы с согласия трудового коллектива будут пытаться продолжать работу.

Что касается красного уровня опасности - не знаю, как в других городах, но в Белой Церкви, где я живу, все работают. Фактически на свой страх и риск. Поскольку нет конкретной ответственности, бизнес продолжает работать и не закрывается.

Здесь возникает ещё один вопрос. Например, в Киеве тревога часто означает, что что-то летит непосредственно на город. В Белой Церкви, по моим наблюдениям, тревога часто ограничивается звуком сирены. Нужно ли устанавливать одинаковые правила для каждого города, если в одном обстрелы происходят регулярно, а в другом - почти никогда? Почему бизнес должен работать одинаково в разных местах, в частности в маленьких городах, где обстрелы случаются очень редко? А правила для всех одни.

В Киеве ещё более-менее реально найти помещения, соответствующие требованиям. Для маленьких городов это практически нереально: таких зданий нет. Куда деваться этому бизнесу - непонятно.

Моё личное мнение: возможно, этот период пока продлят до 4 марта, а потом вообще отменят постановление, потому что выполнить его нереально.

Но главная проблема бизнеса даже не в этом постановлении. Он и так несет ответственность по уголовному законодательству, если что-то произойдет и пострадают работники или посетители.

Ответственность может нести владелец или арендатор - тот, кто допускает людей в помещение. То есть даже без этого постановления уголовная ответственность висит над бизнесом как дамоклов меч. Правильно ли это в условиях войны? У меня большие сомнения.

Если постановление не отменят, что будет с бизнесом? Он будет закрываться? Создает ли эта ситуация дополнительные коррупционные риски?

Для большей части бизнеса физически выполнить его, скорее всего, будет невозможно. Кто будет проверять соблюдение требований? ГСЧС и Гоструда. Соответственно, как вы сказали, коррупционные риски очень сильно возрастут. Но возможности этих органов несколько ограничены. Штрафы у них невелики по сравнению с тем, что бизнес может получить даже в течение одного рабочего дня.

Поэтому бизнес, скорее всего, будет продолжать работать на свой страх и риск, по крайней мере во время желтого уровня угрозы, и платить штрафы. Ведь "желтые тревоги" длятся большую часть дня. А как иначе? Тогда проще закрыться.

Другой вариант - если правительство решит ужесточить требования, могут предложить изменения, касающиеся введения повышенной административной ответственности за работу во время красного или желтого уровня опасности. Возможно, появятся крупные штрафы, которые заставят бизнес закрываться. Но пока таких нет.

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