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Исчезнет даже многолетний нагар: что нанести на старый противень перед мытьем

Мария Николишин
12 ноября 2026, 20:30
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Смесь размягчает пригоревший жир, но для противней с антипригарным покрытием она не подходит.
Исчезнет даже многолетний нагар: что нанести на старый противень перед мытьем
Как очистить старый противень от нагара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как приготовить пасту для чистки старого противня
  • Сколько времени держать смесь на загрязнениях

Пригоревшая пища, накопившийся жир и стойкие пятна - одни из самых распространенных загрязнений противня. Однако, прежде чем использовать дорогие магазинные средства, стоит попробовать домашние, которые обходятся дешевле.

Главред решил разобраться, как удалить налет со старого противня.

видео дня

Чем можно помыть противень

Избавиться от стойкого коричневого налета на старых противнях можно без средств для чистки духовок и металлических губок. Для этого достаточно пасты из пищевой соды и перекиси водорода, которая размягчает припекшийся жир и остатки пищи, пишет Lemons for Lulu.

Такой налет появляется после многократного нагрева, когда на поверхности слой за слоем накапливаются тонкие пленки пригоревшего жира. Обычное средство для мытья посуды справляется со свежими загрязнениями, но против застарелых оно часто бессильно.

Эффективность метода объясняется тем, что каждый из двух компонентов выполняет свою задачу.

"Пищевая сода действует как мягкий абразив и обладает щелочными свойствами, что позволяет размягчить загрязнения без агрессивного трения металлической губкой. Перекись водорода действует путем окисления, разрушая пятна и грязь, удерживающие остатки пищи на поверхности", - говорят эксперты.

Как приготовить и нанести пасту

Для смеси понадобится от четверти до половины стакана (60–120 мл) пищевой соды. В неё постепенно вливают 2–3 столовые ложки (30–45 мл) перекиси водорода, постоянно перемешивая, пока масса не станет густой, как зубная паста. Жидкость следует добавлять понемногу, чтобы смесь не растекалась после нанесения.

Пасту наносят на загрязнённые участки или на всю поверхность противня и оставляют не менее чем на 30 минут. При сильных загрязнениях время воздействия можно увеличить до нескольких часов, но не более чем до девяти.

После этого засохшую массу снимают пластиковым скребком и протирают губкой, смоченной в тёплой мыльной воде. В заключение противень тщательно промывают и полностью высушивают.

Исчезнет даже многолетний нагар: что нанести на старый противень перед мытьем
Как отмыть противень от нагара / Инфографика: Главред

Чего нельзя делать с противнем

Абразивная паста не подходит для противней с антипригарным покрытием: трение может его испортить. Их моют мягкой губкой в соответствии с рекомендациями производителя. Стальную вату не стоит использовать ни для одного противня, ведь она царапает металл и безвозвратно разрушает защитный слой.

В смесь соды и перекиси запрещено добавлять уксус или любые другие моющие средства. Стоит отказаться и от агрессивной бытовой химии, которую часто воспринимают как универсальное решение.

Как быстро и эффективно помыть антипригарную посуду и противень – видео:

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