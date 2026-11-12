Ближайшие недели могут все изменить: в ЕС оценили шансы на завершение войны

Кошта перечислил последовательность шагов, необходимых для заключения мирного соглашения, и заявил, что пока Москва движется в противоположном направлении.

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В ЕС назвали главное условие прекращения войны / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН, t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

Ближайшие недели покажут, готова ли РФ завершить войну

Первый шаг к миру - прекращение огня и прогресс в Черном море

Пока Россия делает ставку на эскалацию и удары по гражданским

Ближайшие недели станут решающими для понимания того, действительно ли страна-агрессор Россия готова к завершению войны против Украины. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

По его словам, путь к мирному соглашению должен начинаться с прекращения огня и конкретного прогресса в Черном море.

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"Сначала нужно добиться прекращения огня, достичь реального, ощутимого прогресса в Черном море и работать над условиями мирного соглашения", - сказал он.

В то же время председатель Европейского совета подчеркнул, что ключевым остается вопрос, действительно ли Москва заинтересована в прекращении войны.

"К сожалению, пока что мы видим, что Россия сосредоточена на эскалации и нападениях на украинских мирных жителей. Это должно измениться, чтобы мир стал возможен", - добавил Кошта.

По его мнению, именно ближайший период покажет, готова ли Россия изменить свою позицию.

"Ближайшие недели станут решающим испытанием: готова ли Россия прекратить эту войну", - подытожил он.

Как может закончиться война в Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что война в Украине может закончиться переговорами, которые будут основываться на результатах ведения боевых действий.

По его словам, прогресс в достижении мира зависит от многих факторов. Поэтому конкретного срока, когда могут произойти сдвиги в этом направлении, он не назвал.

"Все переговоры, конечно, зависят от успеха ведения боевых действий. Это зависит от многих факторов. И, конечно, от стойкости не только нашего народа, но и от поддержки со стороны наших партнеров и союзников", - подчеркнул Сырский.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук подчеркнула, что украинцам следует готовиться к затяжной войне, поскольку Россия не прекращает расширять производство беспилотников и ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас есть окно возможностей для достижения договоренностей о завершении войны до конца 2026 года. В следующем году может измениться политическая ситуация в Европе, а определенные изменения уже происходят в США.

Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявлял, что президент США Дональд Трамп настроен завершить войну, развязанную страной-агрессором Россией, поскольку считает, что она длится слишком долго.

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