Пожелтевшие розетки не обязательно менять: простое средство вернет им чистоту

Главное - обесточить линию и не допустить попадания влаги в отверстия.

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Простой способ почистить розетки без замены / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Почему желтеют розетки и выключатели на кухне

Как безопасно очистить их от жира и пыли

Когда чистка не поможет и потребуется замена

Пожелтевшие розетки и выключатели на кухне не обязательно менять. Если темные пятна оставили жир и пыль, справиться с ними поможет обычное средство для мытья посуды, сообщает Nosalty.

После генеральной уборки кухни именно такие мелочи бросаются в глаза больше всего. На корпусах розеток и выключателей годами скапливаются жирный налет, слой пыли и отпечатки пальцев, и именно они придают им неприятный желтоватый оттенок. В то же время средство для мытья посуды создано как раз для растворения жирных отложений, поэтому оно является самым простым решением.

Без подготовки к чистке браться за дело нельзя. Сначала нужно отключить соответствующую линию в электрощите, а затем проверить индикатором напряжения, что тока действительно нет. Лить средство непосредственно на розетку или выключатель запрещено, а жидкость ни в коем случае не должна попасть в отверстия.

Перед влажной чисткой внешнюю поверхность следует очистить от пыли сухой салфеткой из микрофибры. Затем на мягкую, слегка влажную и хорошо отжатую ткань наносят одну-две капли средства и осторожно протирают пластиковую рамку.

Остатки моющего средства удаляют другой слегка влажной салфеткой, после чего поверхность тщательно высушивают. Пыль, скопившуюся по краям, удаляют мягкой сухой кисточкой, следя за тем, чтобы не замести её внутрь. Восстанавливать питание можно только тогда, когда всё полностью высохло.

Когда мытье не помогает

Не каждое желтое пятно означает грязь. Пластик желтеет и с возрастом, и под воздействием солнечного света, а такое обесцвечивание не устранит ни одно средство - ни магазинное, ни домашнее.

"Не пытайтесь использовать ацетон, отбеливатель или другие агрессивные средства, так как они могут повредить пластик!" - предупреждает Nosalty.

Треснувшая розетка или выключатель либо видимые следы перегрева - повод не медлить и сразу вызвать электрика. Если же пластик не посветлел даже после тщательной чистки, выходом может стать замена, однако подбор и монтаж новой фурнитуры также лучше доверить специалисту. Для профилактики достаточно время от времени протирать внешние поверхности сухой салфеткой из микрофибры - тогда пыль будет оседать значительно меньше.

Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии / Инфографика: Главред

Что еще стоит почистить на кухне

Пыль и жир скапливаются не только на розетках. Время от времени стоит убирать мелкие поверхности - выключатели и вентиляционные решетки, - а также пространство за радиаторами. Отдельного внимания требует щель между плитой и столешницей: в узком зазоре прячутся крошки, жир и остатки еды.

Для жирных кухонных поверхностей не обязательно покупать специальные средства - обезжириватель можно приготовить и дома. Однако издание подчеркивает: такую смесь нельзя применять на розетках, выключателях и вообще вблизи электрических соединений. А саму уборку не обязательно откладывать на один день или выходные - её легче вписать в будни, если разбить на небольшие задачи.

Смотрите видео о том, как установить розетку с заземлением:

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