Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

Главный секрет "высоких" розеток и выключателей — максимальная экономия ресурсов при массовом строительстве.

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Чем отличаются советские розетки от современных / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему советские розетки делали выше, чем сейчас

Каковы плюсы и минусы обоих вариантов расположения

Сегодня мы привыкли к так называемому "евростандарту": розетки у плинтуса (30 см от пола), выключатели — на уровне опущенной руки. Однако в домах советской застройки всё иначе — розетки монтировали на высоте метра, а выключатели — у уровня плеча. Вокруг этого до сих пор существует немало мифов.

"Главред" решил развенчать популярные теории и объяснить прагматические причины такой разницы.

Миф о шпионах и КГБ

В советском фольклоре бытовало мнение, что параметры розеток и переход на напряжение 220 вольт с 110–127 вольт были секретной разработкой спецслужб, чтобы иностранные диверсанты не могли включить свои приборы, пишет УНИАН.

Однако расстояние между отверстиями в советских и европейских розетках абсолютно одинаковое — 19 мм. Проблема совместимости возникла позже и заключалась исключительно в толщине штырей (4 мм у советских против 4,8 мм у европейских). Когда в девяностых в советские розетки начали силой вставлять "евровилки", контакты просто безвозвратно деформировались.

Переход на 220 вольт также имел чисто экономическую подоплеку: после войны потребление электроэнергии выросло, а низкое напряжение требовало слишком толстых, дорогих кабелей и приводило к большим потерям энергии. К слову, этот переход длился десятилетиями: в Киеве, Харькове и Москве многие кварталы "жили" на напряжении 127 вольт вплоть до конца 1970-х, из-за чего люди покупали специальные трансформаторы для новых телевизоров.

Сухая прагматика хрущевок: экономия на метрах

Главный секрет "высоких" розеток и выключателей — тотальная экономия ресурсов во время массового строительства.

Экономия кабеля: магистральные линии проводки закладывали под потолком прямо на заводах в бетонные панели. Чем выше расположен выключатель или розетка, тем меньше провода нужно спускать вниз. Опускание каждой точки на метр ниже в масштабах миллионов квартир потребовало бы тысяч тонн дефицитного металла (алюминия и меди).

магистральные линии проводки закладывали под потолком прямо на заводах в бетонные панели. Чем выше расположен выключатель или розетка, тем меньше провода нужно спускать вниз. Опускание каждой точки на метр ниже в масштабах миллионов квартир потребовало бы тысяч тонн дефицитного металла (алюминия и меди). Эргономика эпохи: бытовая техника тогда стояла на столах или тумбах, поэтому высокая розетка была удобной. К тому же это защищало сеть от влаги во время мытья пола.

Современный же стандарт низких розеток возник из концепции "чистой стены", чтобы скрыть кабели техники (роутеров, холодильников, телевизоров), которая постоянно подключена к сети.

Плюсы и минусы обоих стандартов из-за

Электромонтажники выделяют конкретные практические нюансы обоих подходов:

Советский "высокий" стандарт: его главный плюс — удобство в обслуживании, ведь мастеру можно работать стоя, не нагружая спину. Кроме того, такие розетки защищены от случайных ударов ногами, мебелью или пылесосом и не пострадают в случае бытового затопления.

Однако есть и минусы: тяжелые шнуры приборов постоянно тянут вилку вниз, что ослабляет контакты, вызывает искрение и создает риск возгорания. К тому же свисающие шнуры портят интерьер.

его главный плюс — удобство в обслуживании, ведь мастеру можно работать стоя, не нагружая спину. Кроме того, такие розетки защищены от случайных ударов ногами, мебелью или пылесосом и не пострадают в случае бытового затопления. Однако есть и минусы: тяжелые шнуры приборов постоянно тянут вилку вниз, что ослабляет контакты, вызывает искрение и создает риск возгорания. К тому же свисающие шнуры портят интерьер. Современный "низкий" стандарт: главное преимущество — эстетика "чистой стены", поскольку все кабели скрыты у пола. В то же время монтировать такие розетки значительно сложнее — электрику приходится работать на корточках или на коленях.

Кроме того, они находятся в зоне риска из-за возможности механических повреждений и чувствительности к разлитой воде.

Сегодня специалисты рекомендуют комбинировать подходы: в проходных зонах устанавливать розетки снизу (30 см), а в рабочих (кухня, кабинет) — на уровне удобного повседневного использования (105–110 см).

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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