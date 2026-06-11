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7 главных курортов СССР: куда миллионы людей ехали за дефицитным отдыхом

Дарья Пшеничник
11 июня 2026, 05:01
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Юг Украины, черноморское побережье Грузии и небольшой участок территории России — вот, по сути, и все главные курорты СССР.

7 главных курортов СССР: куда миллионы людей ехали за дефицитным отдыхом
На какие курорты ездили отдыхать в СССР / Коллаж Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

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  • Почему в СССР было так мало курортов
  • Куда мечтали поехать на отдых советские люди

Несмотря на масштабы СССР, где одно государство занимало шестую часть суши, у советских граждан был крайне ограниченный выбор мест для летнего отдыха. География, суровый климат и закрытость границ делали поездку к теплому морю почти недостижимой мечтой.

В итоге вся страна сводилась к нескольким курортным зонам, которые каждое лето превращались в центры паломничества. Об этом пишет Oboz.ua.

Дело в том, что подавляющая часть территории Союза лежала в глубине континента и в северных широтах, где теплое море было скорее исключением, чем нормой. Добавьте к этому сложность выезда за границу — и становится понятно, почему южные регионы превратились в настоящие "золотые пляжи" для миллионов.

Крым: символ престижа и мечта всего Союза

Крымский полуостров был главным курортным магнитом. Ялта олицетворяла статус, а побережье — идеальное сочетание природы, климата и инфраструктуры. Отдельные локации, такие как Форос, имели полузакрытый характер и принимали партийную элиту.

Евпатория: столица оздоровления

Евпатория стала центром санаторного отдыха, куда ехали за лечением и морем. В 1970-х она пережила настоящий бум: грязелечение, соленые озера, мягкий климат и молодежная атмосфера сделали город одним из самых популярных направлений.

Юрмала: "почти за границей" в пределах Союза

Латвийская Юрмала имела репутацию престижного и немного богемного курорта. Ухоженные пляжи, сосновые леса и кемпинги создавали ощущение европейского отдыха. Сюда съезжались творческие люди, а путевки часто доставались "по знакомству".

Гагры: черноморская жемчужина Абхазии

Гагры быстро стали курортом общесоюзного масштаба. Санатории, парки, экзотические растения и мягкий климат формировали атмосферу, которую считали одной из самых комфортных на всем побережье. Спрос был настолько высоким, что путевки бронировали задолго до сезона.

Трускавец: лечебный курорт, куда ехали за "Нафтусей"

Украинский Трускавец оставался одним из самых известных лечебных курортов. Минеральные воды, в частности "Нафтуся", привлекали тех, кто стремился оздоровиться без больших затрат. Единственным препятствием была дорога: путешествие на поезде могло длиться до недели.

Сочи: универсальный курорт для всех

Сочи и побережье Краснодарского края предлагали широкий спектр отдыха — от пляжного до санаторного. Регион активно развивали, превращая его в одно из самых массовых направлений.

Минеральные Воды: территория лечебных источников

Регион Минеральных Вод был центром лечебного туризма. Местные воды использовали для лечения различных заболеваний, поэтому сюда ехали те, кто совмещал отдых с медицинскими процедурами.

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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