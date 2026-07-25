Непривычное для иностранцев украинское слово: что оно означает

Читайте в материале:
- Что на самом деле означает слово "стодола"
- Откуда происходит это название
- Почему иностранцы путают её с другими постройками
Слово "стодола" - одно из тех самобытных украинских слов, которые хорошо знакомы украинцам, но могут озадачить иностранцев. Оно имеет давнюю историю и тесно связано с украинским бытом, культурой и традициями. Главред расскажет об этом подробнее.
Как объясняют на ТСН, так называют большое хозяйственное здание для хранения сена, соломы, зерна или сельскохозяйственного инвентаря, которое ещё несколько десятилетий назад было почти в каждом сельском дворе.
Символ достатка и хозяйственности
Стодолы обычно строили просторными - чтобы вместить запасы кормов и урожая на целый год. Из-за этого слово со временем стало ассоциироваться не только с конкретным сооружением, но и с общим понятием достатка, трудолюбия и бережливого хозяйствования.
Сегодня такое здание можно встретить реже, чем раньше, однако оно по-прежнему остается важной частью украинского языкового и бытового наследия.
Древние славянские корни
По версии языковедов, слово "стодола" имеет древнее славянское происхождение и восходит к временам, когда земледелие было основой жизни большинства людей. Особенность этого слова в том, что на протяжении веков его значение практически не изменилось - явление, довольно редкое для языков.
Именно эта устойчивость превращает "стодолу" в своеобразный мостик, соединяющий современную Украину с её историческим прошлым.
Почему иностранцы не понимают этого слова
Для людей из других стран, особенно тех, кто не знаком с украинской культурой, "стодола" звучит необычно и может ассоциироваться с названиями других хозяйственных построек. Причина в том, что в разных языках подобные сооружения имеют собственные названия, не имеющие прямой связи со словом "стодола", поэтому оно воспринимается как особенность украинской лексики.
Место в фольклоре
Стодола давно вышла за пределы чисто бытового значения и стала частью украинской культурной традиции. Она упоминается в народных песнях, сказках, пословицах и поговорках, а возле нее во многих селах собирались соседи для совместных хозяйственных работ и обсуждения важных дел.
В некоторых регионах такие постройки даже служили местом для празднований или хранения ценных вещей общины.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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