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Никакой не "утюг": как правильно назвать бытовой прибор на украинском

Дарья Пшеничник
24 июля 2026, 18:27
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Слово "утюг" имеет тюркское происхождение.

Никакой не 'утюг': как правильно назвать бытовой прибор на украинском
Как сказать "утюг" на украинском / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

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  • Почему "утюг" не является украинским словом
  • Откуда происходит слово "праска"
  • Какое еще существует собственное название этого бытового прибора

Слово "утюг", которое до сих пор часто звучит в повседневной речи, не является литературной нормой украинского языка. Нормативным соответствием этого бытового прибора является слово "праска", об этом пишет 24 Канал.

Слово "утюг" пришло в украинский язык из русского и закрепилось преимущественно в суржике. Исследователи связывают его происхождение с древнетюркским словом ütü, которым обозначали железо или металлический предмет, и считают, что в украинский язык оно попало через русский язык.

В современном литературном языке это название квалифицируют как русизм, хотя в другом значении - как устройство для выравнивания грунтовых дорог и полей - слово "утюг" все же используется.

Откуда на самом деле происходит слово "праска"

На первый взгляд кажется, что "праска" связана с глаголом "прати" - ведь гладят именно выстиранную одежду. Однако происхождение этого слова оказалось совсем другим.

"Этимологический словарь украинского языка" указывает, что слово пришло в украинский язык через польское prasa и немецкое Presse от французского presse, что означает "пресс", "сжатие".

Такое происхождение вполне согласуется с историей самого прибора: первые утюги не просто разглаживали ткань, а буквально прижимали, прессовали её тяжёлой металлической поверхностью. В разных странах для этого использовали нагретые камни, деревянные качалки, металлические пластины или тяжелые чугунные утюги, которые разогревали на печи или наполняли раскаленным углем.

Еще одно народное название - "залізко"

Помимо "утюга", в украинском языке существовало и другое название этого приспособления.

Слово "залізко" происходит от "зализо" и зафиксировано в украинских словарях. Подобные названия есть и в соседних славянских языках - польское żelazko, чешское žehlička, словацкое žehlička, хотя сегодня этот вариант встречается значительно реже, чем "праска".

От "праски" в украинском языке образовалась целая словообразовательная семья: гладить, выгладить, перегладить, глажение, гладильный, гладильная доска. Все эти слова являются нормативными и активно используются в современном украинском языке.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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