Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Супруги купили дом мечты и сразу пожалели: внутри ждали десятки змей

Константин Пономарев
24 июля 2026, 17:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
После покупки старого особняка супруги выяснили, что за годы запустения в доме и дворе поселилось множество змей. Проблему решают без вреда для рептилий.
Семья купила дом со змеями
Семья купила дом со змеями / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@ouroldhouse

Вы узнаете:

  • Как дом мечты оказался пристанищем десятков змей
  • Как семья решила проблему, не покидая особняк
  • Что помогло сократить количество незваных гостей

Семья приобрела старинный особняк, который пустовал около десяти лет, но вскоре обнаружила, что за это время в нем обосновались десятки змей. Теперь владельцы пытаются решить проблему без вреда для животных.

Супружеская пара из США, Тайлер и Лорен Боулдин, долгие годы искала просторный дом для своей семьи. В 2020 году они приобрели на аукционе исторический каменный особняк 1830-х годов в небольшом городке Пайн-Гроув (штат Пенсильвания), заплатив за него 460 тысяч долларов (около 20,6 млн гривен). Об этом пишет People.

видео дня

Дом площадью около 6000 квадратных футов с шестью спальнями и пятью ванными комнатами пустовал примерно десять лет. Однако вскоре после переезда супруги поняли, что в особняке уже давно появились другие обитатели. Ими оказались десятки змей, которые за годы отсутствия людей устроили здесь убежище.

Змеи ползали по стенам и проникали под крышу

Тайлер Боулдин рассказал о необычной проблеме в TikTok, где опубликовал видео с происходящим. На кадрах видно, как две длинные черные змеи ползут по наружной стене дома, а затем исчезают в небольшом отверстии под крышей веранды. Еще одна змея в это время находилась прямо у входной двери, и хозяйка едва не наступила на нее.

Супруги приобрели на аукционе исторический каменный особняк 1830-х годов
Супруги приобрели на аукционе исторический каменный особняк 1830-х годов / Фото: tiktok.com/@ouroldhouse

По словам Тайлера, сначала он не спешил избавляться от черных змей, считая, что они помогают отпугивать более опасные виды, например медноголовых змей. Позже семья убедилась, что разные виды рептилий могут спокойно обитать рядом друг с другом.

Как семья пытается избавиться от незваных гостей

Вместо радикальных мер супруги решили изменить условия вокруг дома. Они завели двух кошек, чтобы сократить количество грызунов, которыми питаются змеи, а также начали масштабную уборку участка.

Змеи ползали по стенам и проникали под крышу
Змеи ползали по стенам и проникали под крышу / Фото: tiktok.com/@ouroldhouse

Семья расчистила двор, каменные стены, сад и прилегающий лес от мусора, демонтировала старый бассейн, восстановила пруд, заделала трещины в фундаменте и отверстия в доме и хозяйственных постройках, где могли прятаться рептилии. Вокруг зданий владельцы также высадили мяту, которую считают природным средством для отпугивания змей.

Кроме того, Тайлер приобрел специальный захват для змей. С его помощью он ловит рептилий и переносит их в ближайший лес, не причиняя им вреда.

Смотрите в видео о том, как семья пытается от змей в своем доме:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что семья купила особняк по низкой цене, но вскоре начались странные события. Они несколько лет жили в старинном доме, где, по их словам, происходили необъяснимые явления.

Вам может быть интересно:

Об источнике: People

People - американский еженедельный журнал о знаменитостях, издаваемый компанией Time Inc. Первый номер вышел 4 марта 1974 года. Журнал имеет самую большую аудиторию среди всех американских изданий - 46,6 миллиона читателей. В октябре 2005 года журнал Advertising Age назвал его "Журналом года" за достижения в рекламной и редакционной сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ремонт змеи TikTok недвижимость интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под ударом оказались НПЗ и аэродромы: дроны СБУ прорвались вглубь РФ

Под ударом оказались НПЗ и аэродромы: дроны СБУ прорвались вглубь РФ

16:57Война
Кремль пошел ва-банк, а США ищут новые идеи: о чем говорят за спиной Киева

Кремль пошел ва-банк, а США ищут новые идеи: о чем говорят за спиной Киева

16:48Аналитика
Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

16:02Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причина

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причина

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созревание

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созревание

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

Последние новости

17:49

Известковый налет на лейке душа исчезнет за 10 минут: понадобится одно средство

17:23

Драпатый против Сырского: в чем принципиальная разница стилей их командования

17:16

Тест на IQ: нужно найти дом с трещиной за 60 секунд

17:13

Неузнаваемый Джонни Депп появился перед фанатами — как он выглядит сейчасВидео

17:07

Супруги купили дом мечты и сразу пожалели: внутри ждали десятки змейВидео

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
16:57

Под ударом оказались НПЗ и аэродромы: дроны СБУ прорвались вглубь РФ

16:48

Кремль пошел ва-банк, а США ищут новые идеи: о чем говорят за спиной Киева

16:47

Помидоры не будут портиться неделями: достаточно сделать одну простую вещь

16:43

Какие имена чаще всего давали детям в Украине в 2026 году: названы лидеры

Реклама
16:37

Какую сумку выбрать к наряду: 5 простых правил от стилистаВидео

16:34

Терехов: Сначала мир, потом — выборы и политические дискуссии

16:25

Ни птенцов, ни Грицика с Одаркой: гнездо звездных аистов внезапно опустело

16:02

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

16:02

Что положить под кровать: 5 вещей, которые привлекают достаток

15:57

Начнут отклеиваться от стен сами: как быстро снять старые обои

15:53

Удар РФ по полигону на Киевщине: в Воздушных силах раскрыли подробности вражеской атаки

15:49

Календарь рыбака на август 2026: когда щука и лещ будут клевать лучше всегоВидео

15:24

"Бумажный" долг в 4,7 миллиарда: как отложенное правосудие разрушает экономику Украины

15:22

Мир невозможен без уступок: Маск удивил заявлением о войне в Украине

15:16

Ретроградный Сатурн: для каких знаков зодиака начинается непростой период

Реклама
15:08

Странная деталь на древней статуе: касается путешествий во времени

14:37

"Это 5-6 месяц": беременная Настя Каменских появилась в ЮрмалеВидео

14:36

Капсулы или порошок: эксперт объяснила, что лучше отстирывает пятна

14:18

Пережил блекауты, но погиб от российской ракеты: что будет с крокодилом ГенойФото

14:15

Предприниматели в слезах: в РФ массовая паника из-за ударов по складам Wildberries

14:09

Удар по выставке вооружений под Киевом: число жертв возросло, ранены 100 человекФото

14:04

200 баллов на НМТ: названы предметы, по которым абитуриенты чаще набирали максимум

13:59

"Артем Пивоваров станет отцом": блогер рассекретил беременность жены певца

13:32

С чего лучше начать уборку дома: ответ избавит от лишней работыВидео

13:32

Нужно ли переворачивать банки: какие консервы могут взорваться

13:05

Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине: названы сроки

13:01

"Еле ноги волочу": Алла Пугачева впервые признала проблемы со здоровьем

12:59

Военная Чорновол заявила о "лицемерии" известных активов и призвала их присоединиться к армии

12:58

Украину накроет жара до +31 с грозами: когда погода резко изменится

12:35

Большинство совершает ошибку: почему нельзя греть кофе в микроволновке

12:33

Лучший рецепт вишневого компота на зиму — готовится 10 минут

12:18

Убьет корни за один сезон: чем засыпать пень, чтобы он засохВидео

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 25 июля: Тиграм - достижение, Свиньям - траты

11:51

Поражен завод ВПК в Кирове и нефтяной объект за 1350 км: детали от Зеленского

11:38

Пограничники разгромили армию РФ при попытке массированного танкового прорыва

Реклама
11:31

Взрывы и дым над Киевом: столицу атаковали "Цирконы" и баллистика - детали

11:31

"Война" с соседями: разрушенный пожаром дворец спасают за миллионыВидео

11:21

Погода в Украине резко изменится: где пригреет до +30, а где ударят грозы со шквалами

11:07

"Могу плюнуть в лицо": Стужук набросилась на Вербу и беглеца Волошина

11:06

Огурцы становятся горькими — причины и способы устранения проблемыВидео

10:54

Жара возвращается в Украину: синоптик предупредил о резком повышении температуры

10:49

Четыре знака получат благословение Вселенной: кого ждет удачный день

10:29

Российские "Шахеды" стали еще опаснее: Флеш предупредил о новой угрозе

10:12

Зеленский заявил о переломе в отношениях с Трампом: детали встречи в базилике Святого Петра

09:59

"Непростой период": Ани Лорак пожаловалась на неуправляемую дочь

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять