Супруги купили дом мечты и сразу пожалели: внутри ждали десятки змей

После покупки старого особняка супруги выяснили, что за годы запустения в доме и дворе поселилось множество змей. Проблему решают без вреда для рептилий.

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Семья купила дом со змеями / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@ouroldhouse

Вы узнаете:

Как дом мечты оказался пристанищем десятков змей

Как семья решила проблему, не покидая особняк

Что помогло сократить количество незваных гостей

Семья приобрела старинный особняк, который пустовал около десяти лет, но вскоре обнаружила, что за это время в нем обосновались десятки змей. Теперь владельцы пытаются решить проблему без вреда для животных.

Супружеская пара из США, Тайлер и Лорен Боулдин, долгие годы искала просторный дом для своей семьи. В 2020 году они приобрели на аукционе исторический каменный особняк 1830-х годов в небольшом городке Пайн-Гроув (штат Пенсильвания), заплатив за него 460 тысяч долларов (около 20,6 млн гривен). Об этом пишет People.

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Дом площадью около 6000 квадратных футов с шестью спальнями и пятью ванными комнатами пустовал примерно десять лет. Однако вскоре после переезда супруги поняли, что в особняке уже давно появились другие обитатели. Ими оказались десятки змей, которые за годы отсутствия людей устроили здесь убежище.

Змеи ползали по стенам и проникали под крышу

Тайлер Боулдин рассказал о необычной проблеме в TikTok, где опубликовал видео с происходящим. На кадрах видно, как две длинные черные змеи ползут по наружной стене дома, а затем исчезают в небольшом отверстии под крышей веранды. Еще одна змея в это время находилась прямо у входной двери, и хозяйка едва не наступила на нее.

Супруги приобрели на аукционе исторический каменный особняк 1830-х годов / Фото: tiktok.com/@ouroldhouse

По словам Тайлера, сначала он не спешил избавляться от черных змей, считая, что они помогают отпугивать более опасные виды, например медноголовых змей. Позже семья убедилась, что разные виды рептилий могут спокойно обитать рядом друг с другом.

Как семья пытается избавиться от незваных гостей

Вместо радикальных мер супруги решили изменить условия вокруг дома. Они завели двух кошек, чтобы сократить количество грызунов, которыми питаются змеи, а также начали масштабную уборку участка.

Змеи ползали по стенам и проникали под крышу / Фото: tiktok.com/@ouroldhouse

Семья расчистила двор, каменные стены, сад и прилегающий лес от мусора, демонтировала старый бассейн, восстановила пруд, заделала трещины в фундаменте и отверстия в доме и хозяйственных постройках, где могли прятаться рептилии. Вокруг зданий владельцы также высадили мяту, которую считают природным средством для отпугивания змей.

Кроме того, Тайлер приобрел специальный захват для змей. С его помощью он ловит рептилий и переносит их в ближайший лес, не причиняя им вреда.

Смотрите в видео о том, как семья пытается от змей в своем доме:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что семья купила особняк по низкой цене, но вскоре начались странные события. Они несколько лет жили в старинном доме, где, по их словам, происходили необъяснимые явления.

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Об источнике: People People - американский еженедельный журнал о знаменитостях, издаваемый компанией Time Inc. Первый номер вышел 4 марта 1974 года. Журнал имеет самую большую аудиторию среди всех американских изданий - 46,6 миллиона читателей. В октябре 2005 года журнал Advertising Age назвал его "Журналом года" за достижения в рекламной и редакционной сферах.

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