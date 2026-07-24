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Драпатый против Сырского: в чем принципиальная разница стилей их командования

Дарья Пшеничник
24 июля 2026, 17:23
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Среди военных аналитиков ведутся споры о том, насколько изменится подход к ведению оборонительных действий при новом главнокомандующем.
Драпатый против Сырского: в чем принципиальная разница стилей их командования
Аналитик объяснил, чем отличается подход нового главнокомандующего к отступлениям / Коллаж: Головред, фото: Telegram-канал А. Сырского, Сухопутные войска

Вы узнаете:

видео дня
  • Как Драпатый балансирует между обороной и сохранением людей
  • Почему в РФ паникуют из-за нового Главнокомандующего
  • Что показал пример Мирнограда в 2025 году

Кадровая ротация в верхушке Вооруженных сил Украины и появление Михаила Драпатого на посту Главнокомандующего вызвали настоящий резонанс по обе стороны линии фронта. Пока украинское общество и военные эксперты рассчитывают на внедрение инновационных решений, более гибкую тактику и активное развитие технологической составляющей, в российском медиапространстве наблюдается настоящая паника.

"Зет-патриоты" и кремлевские пропагандисты признают, что новый главнокомандующий украинской армией является крайне опасным противником, а его решения могут существенно осложнить положение оккупационных сил. Впрочем, среди аналитиков ведутся споры о том, как именно изменится подход к ведению оборонительных действий. В частности, многих интересует, откажутся ли ВСУ от концепции непоколебимого удержания рубежей, которой придерживался Александр Сырский, в пользу сохранения людей.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду проанализировал ключевые различия между стилями командования генералов и объяснил, в чем заключается реальная логика сохранения личного состава.

"Удерживать до последнего" или гибкий отход

В российских СМИ активно распространяется тезис о том, что генерал Сырский придерживался принципа "удержания позиций любой ценой", тогда как Драпатый якобы гораздо легче принимает решения об отходе на более выгодные рубежи. Александр Коваленко отмечает, что в таких оценках есть доля правды, но ситуация гораздо сложнее, чем простая альтернатива.

"С одной стороны, могу согласиться с тем, что в стиле командования Александра Сирского действительно было стремление удерживать рубеж до последнего и только после этого принимать решение о выводе войск. Такие ситуации были. Но с другой - это не приводило к окружениям или другим критическим последствиям, правда, ситуации порой были довольно экстремальными", - отмечает военный аналитик.

Эксперт напоминает, что за время полномасштабного вторжения Украина не попадала в масштабные окружения из-за затягивания решений. Единственным вынужденным шагом был Мариуполь в начале 2022 года, однако это было сознательным решением командования, чтобы сковать колоссальные силы врага и не дать ему быстрым маршем продвинуться вглубь страны.

Цена преждевременного отступления: пример Мирнограда

По словам эксперта, отводить войска при первой же угрозе или появлении врага в окрестностях - это ошибочный путь, способный разрушить весь фронт. Любые решения об отходе принимаются на основе комплекса факторов: рисков окружения, соотношения сил и стратегической ценности рубежа.

Коваленко приводит показательный пример из августа 2025 года, когда вокруг Мирнограда развернулась острая дискуссия:

"В августе 2025 года отдельные депутаты Верховной Рады с умным видом рассказывали, что гарнизон Мирнограда нужно немедленно выводить, потому что он вот-вот окажется в окружении. Что? О чём вообще идёт речь? Какой вывод гарнизона из Мирнограда? В конце концов, Мирноград после этих заявлений ещё полгода держал оборону и в окружение так и не попал".

Аналитик подчеркивает, что если бы тогда командование поддалось эмоциям или политическому давлению и преждевременно вывело подразделения, враг получил бы прямой выход к ключевым агломерациям гораздо раньше. Именно длительная оборона позволила истощить наступательный потенциал россиян и связать их ресурсы.

Чего ждать от Михаила Драпатого

Смена главы ВСУ не означает хаотичного оставления рубежей при малейшей угрозе, на что надеются пропагандисты РФ. Речь идет о прагматичном расчете и рациональном балансе между обороной территории и сохранением жизни военнослужащих.

"Михаил Драпатый очень хорошо понимает, когда необходимо беречь личный состав и отводить войска, а когда, наоборот, нужно удерживать позиции, чтобы не дать противнику получить преимущество на поле боя", - подытоживает Александр Коваленко.

Главная задача нового Главнокомандующего - совместить тактическую гибкость с высокой эффективностью нанесения потерь врагу, заставляя российскую армию платить самую высокую цену за каждый метр продвижения.

Михаил Драпатый 2026 НОВАЯ ИНФОГРАФИКА
Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Отставка Сырского и назначение Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ

Как писал Главред со ссылкой на Bloomberg, президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность отставки главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского на фоне масштабных протестов с требованиями отстранить военного руководителя. В качестве возможного кандидата на пост главнокомандующего источники называли командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

Вечером 21 июля экс-советник министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко заявил, что Зеленский отправил в отставку Сырского. Позже эту информацию подтвердил и сам президент в видеообращении.

Зеленский также сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Решение президент принял после ряда встреч с командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты и командующим оперативной группировкой "Восток" Виктором Николюком.

Подробнее о том, кто такой Михаил Драпатый, читайте в материале: От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главнокомандующем ВСУ Драпатом.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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