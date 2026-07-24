Странная деталь на древней статуе: касается путешествий во времени

Необычная древнегреческая статуя заставила многих поверить в путешествия во времени. Разгадка оказалась гораздо проще.

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Погребальная стела с изображением женщины на троне и служанки / Коллаж Главред, фото: Facebook

Вы узнаете:

Почему древнюю статую приняли за доказательство путешествий во времени

Что на самом деле держит в руках спутница на загадочном рельефе

Как одно фото древнего артефакта породило десятки невероятных теорий

Фотографии древнегреческой статуи, на которой женщина будто бы смотрит в ноутбук, вновь стали вирусными в соцсетях.

Необычный предмет в руках спутницы породил десятки теорий о путешествиях во времени, однако специалисты музея дали этому куда более прозаичное объяснение. Об этом пишет Daily Star.

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Пользователи увидели современный гаджет

Мраморная статуя высотой около 94 сантиметров, датируемая примерно 100 годом до нашей эры, известна как "Гробница Найскос" или же погребальная стела с изображением женщины на троне и служанки.

На рельефе изображена сидящая женщина, а рядом с ней стоит служанка, держащая тонкий прямоугольный предмет.

Именно эта деталь стала причиной оживленных дискуссий в интернете. Многие пользователи заметили, что предмет удивительно напоминает ноутбук или планшет, а два небольших отверстия на его боковой части сравнили с современными USB-портами.

Предмет удивительно напоминает ноутбук или планшет / Фото: скриншот с Youtube

Некоторые комментаторы даже предположили, что статуя может быть доказательством путешествий во времени. Другие шутили, что кто-то "принес ноутбук в Древнюю Грецию".

"Неужели эта древнегреческая статуя, демонстрирующая ноутбук, является доказательством путешествия во времени", - написал один из пользователей X (ранее Twitter)

Почему теория о путешествиях во времени не выдерживает критики

Артефакт находится в экспозиции Музея Дж. Пола Гетти в Калифорнии. Специалисты учреждения объяснили, что загадочный предмет вовсе не связан с современными технологиями.

Теория о путешествиях во времени / Фото: Reddit

По их словам, изображенная на рельефе тонкая прямоугольная вещь является небольшой шкатулкой для украшений. Два отверстия на ее основании появились из-за древнего ремонта. В них когда-то крепились металлические штифты, удерживавшие утраченную мраморную деталь.

Исследователи также отмечают, что античные мастера не стремились к фотографической точности. Главной задачей подобных погребальных рельефов было подчеркнуть богатство и высокий статус изображенного человека.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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