Бюджетный ноутбук Xiaomi теперь продают по всему миру: названы цены

Обновленный Xiaomi Book Pro 14 вышел на рынок через импорт. Покупателям доступны три конфигурации, но стоимость заметно отличается от китайской.

Компания Xiaomi вывела на рынок обновленный ноутбук Book Pro 14 / Коллаж Главред, фото: Xiaomi

Компания Xiaomi вывела на рынок обновленный ноутбук Book Pro 14 с процессором нового поколения Panther Lake, однако официальный глобальный релиз пока не состоялся. Несмотря на это, устройство уже можно купить за пределами Китая, но только через импорт, что сразу сказалось на его цене.

Модель дебютировала в Китае в марте 2026 года и быстро привлекла внимание благодаря сочетанию тонкого корпуса и свежей платформы Intel. Сейчас ноутбук доступен в трех конфигурациях, но для международных покупателей приобрести новинку можно только через сторонние площадки. Об этом пишет Notebookcheck.

Доступен за границей, но дороже

Базовая версия Xiaomi Book Pro 14 оснащена процессором Intel Core Ultra 5 325, 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Эта конфигурация ориентирована на повседневные задачи, но лишена более мощной встроенной графики. Ее стоимость при импорте составляет около 1476 долларов (63 500 грн).

Средняя версия уже предлагает более производительный чип Core Ultra 5 338H с графикой Arc B370, 32 ГБ оперативной памяти и тем же объемом хранилища. Такой вариант способен запускать современные игры на низких настройках в Full HD. Цена составляет примерно 1649 долларов (почти 71 тысячу грн).

Топовая версия приближается к игровым ноутбукам

Флагманская конфигурация получила процессор Core Ultra X7 358H и встроенную графику Arc B390. По заявленным тестам, ее производительность в играх сопоставима с дискретной видеокартой уровня RTX 4050. Ноутбук также комплектуется 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, а его стоимость достигает около 1741 доллара (почти 75 тысяч грн).

При этом в Китае цены заметно ниже: от примерно 1160 до 1450 долларов (от 50 тысяч до 62 тысяч гривен) в зависимости от конфигурации. Разница объясняется наценками за импорт и особенностями поставок.

Notebookcheck Портал Notebookcheck — это один из известных международных сайтов, посвящённых обзорам и тестированию электроники, прежде всего ноутбуков. Он был создан в 2005 году и со временем стал авторитетным источником для тех, кто хочет не просто узнать характеристики устройства, а понять, как оно ведет себя в реальной работе. Основу контента составляют подробные обзоры ноутбуков, смартфонов, планшетов и комплектующих. Материалы отличаются глубиной, ведь авторы тестируют производительность, качество экрана, автономность, систему охлаждения и другие ключевые параметры. Благодаря этому читатели получают максимально полное представление о возможностях устройства. Отдельное место на сайте занимают базы данных и сравнительные тесты процессоров и видеокарт. Эти инструменты позволяют быстро сопоставить разные модели и выбрать оптимальный вариант под конкретные задачи.

