Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Бюджетный ноутбук Xiaomi теперь продают по всему миру: названы цены

Константин Пономарев
8 апреля 2026, 11:48
Обновленный Xiaomi Book Pro 14 вышел на рынок через импорт. Покупателям доступны три конфигурации, но стоимость заметно отличается от китайской.
Компания Xiaomi вывела на рынок обновленный ноутбук Book Pro 14
Компания Xiaomi вывела на рынок обновленный ноутбук Book Pro 14 / Коллаж Главред, фото: Xiaomi

Вы узнаете:

  • Почему цены оказались выше, чем в Китае
  • Чем отличается базовая модель от топовой
  • Стоит ли покупать ноутбук сейчас

Компания Xiaomi вывела на рынок обновленный ноутбук Book Pro 14 с процессором нового поколения Panther Lake, однако официальный глобальный релиз пока не состоялся. Несмотря на это, устройство уже можно купить за пределами Китая, но только через импорт, что сразу сказалось на его цене.

Модель дебютировала в Китае в марте 2026 года и быстро привлекла внимание благодаря сочетанию тонкого корпуса и свежей платформы Intel. Сейчас ноутбук доступен в трех конфигурациях, но для международных покупателей приобрести новинку можно только через сторонние площадки. Об этом пишет Notebookcheck.

видео дня

Доступен за границей, но дороже

Базовая версия Xiaomi Book Pro 14 оснащена процессором Intel Core Ultra 5 325, 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Эта конфигурация ориентирована на повседневные задачи, но лишена более мощной встроенной графики. Ее стоимость при импорте составляет около 1476 долларов (63 500 грн).

Модель дебютировала в Китае в марте 2026 года и быстро привлекла внимание
Модель дебютировала в Китае в марте 2026 года и быстро привлекла внимание / Фото: Xiaomi

Средняя версия уже предлагает более производительный чип Core Ultra 5 338H с графикой Arc B370, 32 ГБ оперативной памяти и тем же объемом хранилища. Такой вариант способен запускать современные игры на низких настройках в Full HD. Цена составляет примерно 1649 долларов (почти 71 тысячу грн).

Топовая версия приближается к игровым ноутбукам

Флагманская конфигурация получила процессор Core Ultra X7 358H и встроенную графику Arc B390. По заявленным тестам, ее производительность в играх сопоставима с дискретной видеокартой уровня RTX 4050. Ноутбук также комплектуется 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, а его стоимость достигает около 1741 доллара (почти 75 тысяч грн).

При этом в Китае цены заметно ниже: от примерно 1160 до 1450 долларов (от 50 тысяч до 62 тысяч гривен) в зависимости от конфигурации. Разница объясняется наценками за импорт и особенностями поставок.

Ранее Главред писал о том, что можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке. Люди часто заряжают устройство так, как привыкли, не задумываясь, что некоторые действия могут сокращать срок службы аккумулятора.

Также сообщалось о том, как ускорить работу старого ноутбука. Эксперт показал, какие апгрейды действительно дают результат и стоит ли вообще вкладываться в старую технику.

Вам может быть интересно:

Notebookcheck

Портал Notebookcheck — это один из известных международных сайтов, посвящённых обзорам и тестированию электроники, прежде всего ноутбуков. Он был создан в 2005 году и со временем стал авторитетным источником для тех, кто хочет не просто узнать характеристики устройства, а понять, как оно ведет себя в реальной работе.

Основу контента составляют подробные обзоры ноутбуков, смартфонов, планшетов и комплектующих. Материалы отличаются глубиной, ведь авторы тестируют производительность, качество экрана, автономность, систему охлаждения и другие ключевые параметры. Благодаря этому читатели получают максимально полное представление о возможностях устройства.

Отдельное место на сайте занимают базы данных и сравнительные тесты процессоров и видеокарт. Эти инструменты позволяют быстро сопоставить разные модели и выбрать оптимальный вариант под конкретные задачи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

техника ноутбуки Xiaomi деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять