Чистый ершик в считанные минуты: простой способ мытья и дезинфекции

Эксперт рассказала, как правильно мыть ершик, чтобы избежать накопления бактерий.

https://glavred.info/lifehack/chistyy-ershik-v-schitannye-minuty-prostoy-sposob-mytya-i-dezinfekcii-10755047.html Ссылка скопирована

Глубокая очистка раз в неделю обеспечивает максимальную гигиену

Ершик для унитаза часто становится скрытым источником бактерий и неприятного запаха, если за ним не ухаживать должным образом.

Главред решил рассказать, как правильно ухаживать за ершиком для унитаза, чтобы он не стал источником бактерий и неприятного запаха.

видео дня

В отличие от других бытовых средств его меняют не так часто, поэтому регулярная чистка остается критической для гигиены ванной комнаты, отмечает эксперт из домашнего хозяйства Martha Stewart.

Мытье ершика после использования

Чтобы избежать размножения бактерий, ершик рекомендуют промывать горячей водой сразу после использования.

Также важно правильно его высушивать: не ставить щетку в подставку сразу, а оставлять на время в проветриваемом месте, чтобы стекла лишняя влага. Влага создает благоприятные условия для бактерий, поэтому ее нужно избегать.

Уход за подставкой для щетки

Подставка для ершика тоже нуждается в регулярном уходе. Его следует очищать дезинфицирующими средствами и хорошо просушивать. В противном случае она может стать источником загрязнения для самой щетки.

Глубокая очистка ершика

Если ершик используется ежедневно, его глубокую очистку следует проводить еженедельно. Для этого подходят замачивания в дезинфицирующих растворах, таких как отбеливатель с уксусом, перекись водорода, сода или горячая вода с моющим средством.

Время замачивания – 10–15 минут, достаточное для эффективного удаления грязи и микробов.

Как очистить налет на унитазе – смотрите в видео.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) – это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марти Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также разные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред