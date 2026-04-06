Запах плесени исчезнет мгновенно: простой способ спасти одежду после стирки

Из-за одного действия одежда сначала может казаться приятно пахнущей, но спустя время, особенно после хранения.

Как правильно стирать одежду

Причина часто кроется в привычке, которую считают безобидной

Речь идёт о чрезмерном использовании кондиционера для белья

После стирки одежда должна пахнуть свежестью, однако многие сталкиваются с обратной ситуацией — появляется неприятный затхлый запах.

По словам специалистов, причина часто кроется в привычке, которую считают безобидной, пишет Express.

Речь идёт о чрезмерном использовании кондиционера для белья. Хотя его добавляют, чтобы усилить аромат, избыток средства даёт противоположный эффект. Вместо свежести на ткани образуется тонкая плёнка, которая удерживает влагу и способствует размножению бактерий.

Из-за этого одежда сначала может казаться приятно пахнущей, но спустя время, особенно после хранения, приобретает кислый или "залежавшийся" запах. Кроме того, ткань становится более тяжёлой, липкой на ощупь, а со временем могут появляться пятна и ускоряется загрязнение.

Эксперты советуют сократить количество кондиционера или вовсе отказаться от него. Современные стиральные средства и без того эффективно очищают вещи, а их правильная дозировка помогает сохранить свежесть без лишних добавок.

Даже небольшое изменение в уходе за бельём способно заметно улучшить результат: одежда, полотенца и постельные принадлежности будут дольше оставаться действительно чистыми и свежими.

Стирка вещей - важные советы:

Правильный уход за одеждой начинается с базовых правил, которые помогают сохранить её внешний вид и избежать повреждений. Специалисты советуют сортировать вещи по цвету, типу ткани и степени загрязнения, а также обязательно обращать внимание на ярлыки с рекомендациями по стирке.

Важно выбирать подходящую температуру воды, режим и средство в зависимости от материала, чтобы не испортить ткань и добиться лучшего результата.

Перед стиркой одежду следует подготовить: застегнуть молнии, вывернуть вещи и при необходимости использовать специальные мешки.

Также не стоит перегружать стиральную машину и использовать слишком много моющего средства. Соблюдение этих простых правил позволяет дольше сохранять качество одежды и поддерживать её аккуратный вид.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

