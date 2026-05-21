"Хорошая новость" для Украины: эксперт назвал, что снизит цену на нефть

Украине не выгодны тенденции повышения цен на нефть на мировом рынке, считает Максим Гардус.

https://glavred.info/world/horoshaya-novost-dlya-ukrainy-ekspert-nazval-chto-snizit-cenu-na-neft-10766696.html Ссылка скопирована

Раскрыта ситуация на мировом рынке нефтепродуктов / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/weeksymate, Pixabay/redhawkgroup

Главное из заявлений Гардуса:

Украина потребляет больше нефти, чем производит

Дополнительный объем нефти на мировом рынке будет давить на цену

Киеву не выгодны тенденции повышения цен на нефть

Специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус прокомментировал ситуацию после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК+.

"Для Украины эта ситуация положительна, но умеренно. Украина потребляет больше нефти, чем производит. Сейчас мы почти не производим нефтепродукты, потому что наши НПЗ разбиты россиянами. Поэтому мы зависим от импорта", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт говорит, что Украине не выгодны тенденции повышения цен на нефть на мировом рынке.

"Те, кто пытается сделать нефть дороже на мировых рынках, — а именно это является целью ОПЕК и ОПЕК+, — не являются нашими друзьями. Само слово "картель" означает объединение ради удержания цен. Чем меньше стран в таких организациях, тем лучше для нас. ОПЕК разваливается уже давно: из нее вышли Ангола, Катар, хотя Катар не является таким крупным производителем. Наблюдается кризис этой модели", - пояснил он.

Собеседник напомнил о том, что ранее ОПЕК контролировала более половины мировой нефти, а сейчас — около четверти.

"Поэтому выход стран из такого объединения является для нас хорошей новостью, потому что они хотят добывать больше нефти, чем позволяют квоты. Дополнительный объем нефти на мировом рынке будет давить на цену вниз. Для нас это хорошо по двум причинам. Первая — мы потребляем импортные нефтепродукты, и чем они дешевле, тем лучше. Вторая — главный заработок России заключается в экспорте нефти и нефтепродуктов. Чем ниже цена, тем меньше зарабатывает Россия", - не исключил он.

Вместе с тем Гардус добавил, что для Украины эта новость является лишь "умеренно позитивной".

"Потому что с момента выхода из организации до реального наращивания добычи должно пройти определенное время. Это не произойдет прямо сегодня. Они не могут мгновенно выбросить на рынок дополнительный миллион баррелей. Это будет постепенное увеличение — сотни тысяч баррелей в течение определенного периода", - резюмировал он.

/ Инфографика: Главред

Эксперт объяснил, как задержка танкеров скажется на экспорте нефти из РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний уверен, что арест судов российского "теневого флота" может значительно осложнить экспорт нефти из РФ. Он отмечает, что если к этим действиям присоединятся страны Европы, последствия для российской экономики будут серьёзными — вплоть до резкого сокращения поставок и значительных финансовых потерь. Загородний подчеркнул, что основные маршруты транспортировки российской нефти проходят через Балтийское и Чёрное моря. Даже краткосрочные задержки танкеров, например под предлогом экологических или технических проверок, способны замедлить логистику и создать серьёзные трудности для нефтяного экспорта России.

Смотрите видео - интервью Максима Гардуса:

Нефтяные санкции против РФ — новости по теме

Напомним, как писал Главред, санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после истечения срока действия временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива. Льготный период завершился в эти выходные.

Ранее США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Читайте также:

О персоне: Максим Гардус Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран. Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред