Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

Россия изменила подход к воздушным ударам, сочетая массированные удары по целям с переходом к дневным атакам.

Военные отмечают рост числа дневных атак

Кратко:

Россия изменила тактику ударов по Украине

Дроны и ракеты запускают залпами

"Шахиды" начали применять днем

Россия изменила тактику воздушных атак по Украине, применяя одновременные залпы из десятков дронов и ракет по одной цели, а также начала запускать ударные беспилотники типа "шахед" в дневное время. Об этом рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Radio NV.

Переход к дневным атакам

По словам военного, такое изменение тактики имеет несколько причин.

Прежде всего, российская армия сталкивается с нехваткой пусковых установок, что не позволяет осуществлять непрерывные массированные запуски.

"Все равно после нескольких запусков нужно проводить определенную амортизацию, обследование, проверку на степень пригодности для использования в следующих залпах… Им нужно количество пусковых установок, которого у них нет", — отметил председатель совета резервистов.

Кроме того, оккупанты делают ставку на удары в светлое время суток, чтобы усилить экономический эффект — остановку предприятий и транспорта во время воздушных тревог, а также создать дополнительное давление на гражданское население.

Еще один фактор — лучшие условия для работы корректировщиков днем, когда легче отслеживать результаты ударов и оставаться незамеченными, тогда как ночью присутствие посторонних лиц возле объектов привлекает больше внимания.

В чем особенность атаки — мнение представителя ВВС Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Киев24" сообщил, что российские войска осуществили атаку в две волны — сначала применили крылатые ракеты, а затем баллистические. Основной удар, по его словам, был направлен на Киев. Игнат отметил, что в целом враг выпустил 19 баллистических ракет, из которых 8 удалось сбить. "Это серьезный результат, но, конечно, хотелось бы сбивать больше. Однако для этого нам банально нужно иметь чем", — добавил спикер. Он подчеркнул, что особенностью этой атаки стало массированное использование баллистических ракет во время второй волны. Кроме того, удары сопровождались массовым запуском ударных беспилотников.

Как сообщал Главред, массированная атака России в ночь на 16 апреля доказывает необходимость усиления давления на агрессора и исключает любое смягчение санкций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в Киеве в эту же ночь раздались взрывы. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы. Там повреждены жилые дома, офисные помещения, автомобили, возникли пожары.

Напомним, что под ударами оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы. В Одессе — не менее 8 погибших и 16 пострадавших. В Днепре есть жертвы и десятки раненых, в Харькове — попадания в жилые районы.

О личности: Иван Тимочко Тимочко Иван — участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

