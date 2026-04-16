Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

Руслан Иваненко
16 апреля 2026, 20:50
Россия изменила подход к воздушным ударам, сочетая массированные удары по целям с переходом к дневным атакам.
Военные отмечают рост числа дневных атак

Кратко:

  • Россия изменила тактику ударов по Украине
  • Дроны и ракеты запускают залпами
  • "Шахиды" начали применять днем

Россия изменила тактику воздушных атак по Украине, применяя одновременные залпы из десятков дронов и ракет по одной цели, а также начала запускать ударные беспилотники типа "шахед" в дневное время. Об этом рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Radio NV.

Переход к дневным атакам

По словам военного, такое изменение тактики имеет несколько причин.

Прежде всего, российская армия сталкивается с нехваткой пусковых установок, что не позволяет осуществлять непрерывные массированные запуски.

"Все равно после нескольких запусков нужно проводить определенную амортизацию, обследование, проверку на степень пригодности для использования в следующих залпах… Им нужно количество пусковых установок, которого у них нет", — отметил председатель совета резервистов.

Кроме того, оккупанты делают ставку на удары в светлое время суток, чтобы усилить экономический эффект — остановку предприятий и транспорта во время воздушных тревог, а также создать дополнительное давление на гражданское население.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Еще один фактор — лучшие условия для работы корректировщиков днем, когда легче отслеживать результаты ударов и оставаться незамеченными, тогда как ночью присутствие посторонних лиц возле объектов привлекает больше внимания.

В чем особенность атаки — мнение представителя ВВС

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Киев24" сообщил, что российские войска осуществили атаку в две волны — сначала применили крылатые ракеты, а затем баллистические. Основной удар, по его словам, был направлен на Киев.

Игнат отметил, что в целом враг выпустил 19 баллистических ракет, из которых 8 удалось сбить.

"Это серьезный результат, но, конечно, хотелось бы сбивать больше. Однако для этого нам банально нужно иметь чем", — добавил спикер.

Он подчеркнул, что особенностью этой атаки стало массированное использование баллистических ракет во время второй волны. Кроме того, удары сопровождались массовым запуском ударных беспилотников.

Массированная атака на Украину в ночь на 16 апреля — что известно

Как сообщал Главред, массированная атака России в ночь на 16 апреля доказывает необходимость усиления давления на агрессора и исключает любое смягчение санкций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в Киеве в эту же ночь раздались взрывы. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы. Там повреждены жилые дома, офисные помещения, автомобили, возникли пожары.

Напомним, что под ударами оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы. В Одессе — не менее 8 погибших и 16 пострадавших. В Днепре есть жертвы и десятки раненых, в Харькове — попадания в жилые районы.

О личности: Иван Тимочко

Тимочко Иван — участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять