В Киеве прогремела серия мощных взрывов: столица под атакой баллистики

В ночь на 16 апреля Киев подвергся массированной ракетной атаке со стороны российских войск с применением баллистического оружия. В столице прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

О воздушной опасности и угрозе ракетных ударов сообщала Киевская городская военная администрация. Жителей призвали немедленно укрыться.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил работу ПВО в городе и призвал граждан оставаться в безопасных местах. Впоследствии стало известно о вызовах медицинских бригад в Шевченковский район столицы. Медики выехали на место происшествия.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о последствиях атаки в нескольких районах города. По его словам, зафиксированы повреждения в Оболонском и Подольском районах, а также предварительно есть пострадавшие, информация уточняется.

В Подольском районе обломки ракеты попали в жилой многоэтажный дом — на шестой этаж 16-этажного здания. По другому адресу в этом же районе возник пожар на первом этаже жилого дома. Также зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков в нескольких местах.

В Оболонском районе, по предварительным данным, также зафиксировано падение обломков ракеты.

По состоянию на 03:06 известно как минимум о четырех пострадавших, среди них есть ребенок. Медики оказывают необходимую помощь, информация о состоянии раненых уточняется.

В Оболонском районе Киева зафиксирован масштабный пожар в нежилой застройке в месте падения обломков ракеты. Огнем охвачены также автомобили. В то же время на Оболони пострадали четверо медиков, которые выехали на вызов. Информация об их состоянии уточняется.

По состоянию на 03:30 в Киеве в результате вражеской атаки число пострадавших возросло до семи человек. Впоследствии мэр уточнил, что в результате обстрела погиб 12-летний ребенок. Общее число пострадавших на данный момент составляет 10 человек, среди них — несколько медицинских работников.

В Подольском районе, где зафиксировано разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов извлекли ребенка. Во время поисково-спасательных работ спасатели также извлекли из-под завалов его мать. Обе пострадавшие переданы медикам.

По состоянию на 04:15 в Киеве в результате вражеской атаки погибли два человека — 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Еще 10 жителей города получили ранения.

По данным медиков, шестеро пострадавших госпитализированы, остальным оказали помощь на месте или амбулаторно. Бригады экстренной помощи продолжают работать на местах вызовов.

Городские власти сообщают, что воздушная тревога в столице продолжается, и призывают жителей Киева оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

