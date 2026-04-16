В Киеве прогремела серия мощных взрывов: столица под атакой баллистики

Руслан Иваненко
16 апреля 2026, 02:52обновлено 16 апреля, 04:17
/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

В ночь на 16 апреля Киев подвергся массированной ракетной атаке со стороны российских войск с применением баллистического оружия. В столице прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

О воздушной опасности и угрозе ракетных ударов сообщала Киевская городская военная администрация. Жителей призвали немедленно укрыться.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил работу ПВО в городе и призвал граждан оставаться в безопасных местах. Впоследствии стало известно о вызовах медицинских бригад в Шевченковский район столицы. Медики выехали на место происшествия.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о последствиях атаки в нескольких районах города. По его словам, зафиксированы повреждения в Оболонском и Подольском районах, а также предварительно есть пострадавшие, информация уточняется.

В Подольском районе обломки ракеты попали в жилой многоэтажный дом — на шестой этаж 16-этажного здания. По другому адресу в этом же районе возник пожар на первом этаже жилого дома. Также зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков в нескольких местах.

В Оболонском районе, по предварительным данным, также зафиксировано падение обломков ракеты.

По состоянию на 03:06 известно как минимум о четырех пострадавших, среди них есть ребенок. Медики оказывают необходимую помощь, информация о состоянии раненых уточняется.

В Оболонском районе Киева зафиксирован масштабный пожар в нежилой застройке в месте падения обломков ракеты. Огнем охвачены также автомобили. В то же время на Оболони пострадали четверо медиков, которые выехали на вызов. Информация об их состоянии уточняется.

По состоянию на 03:30 в Киеве в результате вражеской атаки число пострадавших возросло до семи человек. Впоследствии мэр уточнил, что в результате обстрела погиб 12-летний ребенок. Общее число пострадавших на данный момент составляет 10 человек, среди них — несколько медицинских работников.

В Подольском районе, где зафиксировано разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов извлекли ребенка. Во время поисково-спасательных работ спасатели также извлекли из-под завалов его мать. Обе пострадавшие переданы медикам.

По состоянию на 04:15 в Киеве в результате вражеской атаки погибли два человека — 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Еще 10 жителей города получили ранения.

По данным медиков, шестеро пострадавших госпитализированы, остальным оказали помощь на месте или амбулаторно. Бригады экстренной помощи продолжают работать на местах вызовов.

Городские власти сообщают, что воздушная тревога в столице продолжается, и призывают жителей Киева оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

02:52Война
РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

02:02Фронт
ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

23:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

Последние новости

04:30

Фары станут прозрачными как стекло: простой способ убрать желтизну за копейки

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

03:45

Сын Рики Мартина стал его точной копией: фото красавчиков попало в сеть

03:30

Всего одна ложка в лунку: простая смесь увеличит урожай перца и томатов в разыВидео

03:03

Цепная реакция уже началась: что будет с ценами на продукты и топливо в Украине

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
02:52

В Киеве прогремела серия мощных взрывов: столица под атакой баллистики

02:26

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

02:02

РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

01:07

Всего один полив весной: метод, который спасет клубнику от майского жука и гнилиВидео

Реклама
15 апреля, среда
23:04

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

22:48

Как правильно по-украински — "ярмарок" или "ярмарка": ответ удивит многих

22:44

Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые деталиФото

21:57

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речьВидео

21:44

Шахтер получил суровое наказание за нарушение закона Украины: в чём причина

21:36

Путь через океан в 214 ящиках: малоизвестная история появления Статуи Свободы

21:07

Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

20:14

Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошлоВидео

20:09

Гениальность или ошибка: почему у "Запорожца" двигатель сзади

20:09

Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, деталиФото

20:06

Черная плесень в ванной исчезнет за три простых шага: какие средства точно помогут

Реклама
19:11

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

19:10

Почему не стоит паниковать из-за позиции Мадяра по отношению к Украине: Коваленко назвал причинумнение

19:09

Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

19:02

"Вся жизнь в одной машине": история дедушки на "жигулях" в Киеве получила продолжениеВидео

19:02

В Житомирской области пойдет дождь и усилится ветер: когда погода резко ухудшится

18:58

Память или осквернение: разрешает ли церковь фотографироваться рядом с могилами

18:49

"Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой

18:43

Собака пропала на 5 лет и внезапно вернулась: где она была все время

18:30

Погода резко изменится: какой регион Украины накроют дожди с грозами и когда

18:26

"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

18:01

Потери РФ в войне достигли критического уровня: Федоров раскрыл цифры

17:45

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45

Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

17:28

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:26

Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

Реклама
16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

16:08

Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

15:40

Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

15:08

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

15:01

Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

14:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

14:55

Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

14:55

Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

14:36

РФ подняла самолеты Ту-95 и запустила кучу "Шахедов": высокая угроза массированного удара

