ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине ракетами и сотнями беспилотников различных типов с нескольких направлений.

Силы противовоздушной обороны Украины отразили масштабную атаку и уничтожили большинство вражеских



РФ атаковала 382 целями: ракетами и 361 дроном

ПВО уничтожила 369 целей, включая 19 ракет

Есть попадания: 1 ракета и 12 БПЛА в 6 локациях

Вечером 15 апреля с 09:00 до 22:00 российские оккупационные войска нанесли комбинированный воздушный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Сколько целей было зафиксировано

По данным военных, радиотехнические подразделения обнаружили и сопровождали в общей сложности 382 воздушные цели. Среди них — 20 крылатых ракет Х-101, запущенных из акватории Каспийского моря, и одна ракета "Искандер-К" из Ростовской области РФ.

Также было зафиксировано 361 беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Пуски осуществлялись с территории России и временно оккупированного Крыма.

Основными направлениями запусков дронов были Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Гвардейское в ТОТ Крыма. Около 200 из обнаруженных БПЛА составляли дроны типа Shahed.

Отбивание воздушной атаки осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты уничтожения

По состоянию на 22:00, по предварительным данным, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 369 воздушных целей. В частности, уничтожено 19 крылатых ракет Х-101, одну ракету "Искандер-К" и 349 беспилотников различных типов.

Последствия атаки и попадания

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных беспилотников в шести локациях. Также сообщается о падении сбитых обломков в 12 локациях.

Как сообщал Главред, российские самолеты стратегической авиации, по предварительным данным, осуществили пуски ракет из района Каспийского моря. Также отмечаются пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом предупреждают мониторинговые каналы.

Кроме того, вечером 15 апреля в Одессе в результате российской атаки беспилотниками был нанесен удар по жилому многоэтажному дому, что привело к разрушениям и пожару.

Также вечером 15 апреля российские войска осуществили атаку на Украину с применением различных типов вооружения. В Днепре раздались взрывы, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении города с запада.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

