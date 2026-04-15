Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

Руслан Иваненко
15 апреля 2026, 23:04обновлено 15 апреля, 23:44
Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине ракетами и сотнями беспилотников различных типов с нескольких направлений.
Силы противовоздушной обороны Украины отразили масштабную атаку и уничтожили большинство вражеских

Кратко:

  • РФ атаковала 382 целями: ракетами и 361 дроном
  • ПВО уничтожила 369 целей, включая 19 ракет
  • Есть попадания: 1 ракета и 12 БПЛА в 6 локациях

Вечером 15 апреля с 09:00 до 22:00 российские оккупационные войска нанесли комбинированный воздушный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Сколько целей было зафиксировано

По данным военных, радиотехнические подразделения обнаружили и сопровождали в общей сложности 382 воздушные цели. Среди них — 20 крылатых ракет Х-101, запущенных из акватории Каспийского моря, и одна ракета "Искандер-К" из Ростовской области РФ.

Также было зафиксировано 361 беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Пуски осуществлялись с территории России и временно оккупированного Крыма.

Основными направлениями запусков дронов были Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Гвардейское в ТОТ Крыма. Около 200 из обнаруженных БПЛА составляли дроны типа Shahed.

Шахед / Инфографика: Главред

Отбивание воздушной атаки осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты уничтожения

По состоянию на 22:00, по предварительным данным, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 369 воздушных целей. В частности, уничтожено 19 крылатых ракет Х-101, одну ракету "Искандер-К" и 349 беспилотников различных типов.

Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Последствия атаки и попадания

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных беспилотников в шести локациях. Также сообщается о падении сбитых обломков в 12 локациях.

Атака 15 апреля — новости по теме

Как сообщал Главред, российские самолеты стратегической авиации, по предварительным данным, осуществили пуски ракет из района Каспийского моря. Также отмечаются пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом предупреждают мониторинговые каналы.

Кроме того, вечером 15 апреля в Одессе в результате российской атаки беспилотниками был нанесен удар по жилому многоэтажному дому, что привело к разрушениям и пожару.

Также вечером 15 апреля российские войска осуществили атаку на Украину с применением различных типов вооружения. В Днепре раздались взрывы, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении города с запада.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Воздушные Силы новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:04Война
Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые детали

Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые детали

22:44Война
Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

21:07Война
Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Последние новости

23:04

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

22:48

Как правильно по-украински — "ярмарок" или "ярмарка": ответ удивит многих

22:44

Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые деталиФото

21:57

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речьВидео

21:44

Шахтер получил суровое наказание за нарушение закона Украины: в чём причина

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
21:36

Путь через океан в 214 ящиках: малоизвестная история появления Статуи Свободы

21:07

Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

20:14

Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошлоВидео

20:09

Гениальность или ошибка: почему у "Запорожца" двигатель сзади

20:09

Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, деталиФото

20:06

Черная плесень в ванной исчезнет за три простых шага: какие средства точно помогут

19:11

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

19:10

Почему не стоит паниковать из-за позиции Мадяра по отношению к Украине: Коваленко назвал причинумнение

19:09

Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

19:02

"Вся жизнь в одной машине": история дедушки на "жигулях" в Киеве получила продолжениеВидео

19:02

В Житомирской области пойдет дождь и усилится ветер: когда погода резко ухудшится

18:58

Память или осквернение: разрешает ли церковь фотографироваться рядом с могилами

18:49

"Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой

18:43

Собака пропала на 5 лет и внезапно вернулась: где она была все время

18:30

Погода резко изменится: какой регион Украины накроют дожди с грозами и когда

18:26

"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

18:01

Потери РФ в войне достигли критического уровня: Федоров раскрыл цифры

17:45

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45

Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

17:28

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:26

Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

16:08

Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

15:40

Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

15:08

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

15:01

Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

14:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

14:55

Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

14:55

Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

14:36

РФ подняла самолеты Ту-95 и запустила кучу "Шахедов": высокая угроза массированного удара

14:17

Дожди из Балтики идут на Львовщину: синоптики объявили высокий уровень опасности

14:16

Крутейший завтрак из зачерствевшей паски за 5 минут - рецепт

14:05

Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

13:57

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

13:56

РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

13:44

Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой

13:39

Цена перевалила за 70 гривен: в Украине стремительно дорожает популярная крупа

13:20

Дождь и сильный ветер: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

13:19

Где реально была Россия 300 лет назад: уникальная карта раскрывает аферу КремляВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять