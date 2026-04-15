Россия запустила по Украине ракеты 'Калибр', Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

https://glavred.info/war/rossiya-zapustila-po-ukraine-rakety-kalibr-h-101-i-ne-tolko-detali-udara-10756973.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, скриншот из видео

Российские самолеты стратегической авиации, по предварительным данным, осуществили пуски ракет из района Каспийского моря. Также отмечаются пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Предварительно осуществлен пуск крылатых ракет Х-101/Х-55 с 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 2-х Ту-160 из акватории Каспийского моря", — говорится в сообщении.

Расчетное время подлета ракет с борта стратегической авиации:

видео дня

Харьков — 19:20;

Киев — 19:50-20:00;

Львов — 20:25.

Мониторинговые каналы сообщают, что в случае подтверждения запусков крылатые ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно в течение часа.

Также в течение вечера ожидается вылет самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Кроме того, зафиксированы запуски ракет "Калибр" из акватории Черного моря, подлет которых к воздушному пространству Украины прогнозируется в промежутке с 19:00 до 19:20.

На данный момент в воздушном пространстве России находятся четыре Ту-95МС с аэродрома Оленья и два Ту-160 из Энгельса, которые уже выполнили маневры для запусков крылатых ракет, еще шесть Ту-22М3 из Оленьи и два Ту-95МС из Энгельса движутся к пусковым рубежам.

Кроме того, продолжается массированная атака российских ударных БПЛА по Украине

"В течение суток враг запустил большое количество ударных и имитационных БПЛА различных типов. Количество запущенных за сутки может превысить 1000 единиц при таком темпе. На местах работают, чтобы БПЛА не долетали, — большинство и не долетает", — отмечают мониторы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:20 / Скриншот

Где прогремели первые взрывы

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате попадания вражеского беспилотника в жилой дом в Одессе были повреждены квартиры на 5–7 этажах и возник пожар, при этом данные о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняются.

В Черкасской и Киевской ОВА сообщили о работе ПВО по вражеским целям.

"В Черкасской области работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Сохраняется повышенная опасность", — указал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По словам Табурца, российские войска не прекращают воздушные атаки по Украине: в настоящее время зафиксирован запуск большого количества вражеских беспилотников с разных направлений, а также маневры стратегической авиации, связанные с возможными ракетными пусками.

"Учитывая последние события и имеющуюся информацию, не исключено, что наша Черкасская область снова может оказаться под ударом. Призываю каждого и каждую из вас максимально реагировать на воздушные тревоги. Жизнь – самое ценное!", – подчеркнул он.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред