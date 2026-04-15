Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

Юрий Берендий
15 апреля 2026, 19:11
/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, скриншот из видео

Российские самолеты стратегической авиации, по предварительным данным, осуществили пуски ракет из района Каспийского моря. Также отмечаются пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Предварительно осуществлен пуск крылатых ракет Х-101/Х-55 с 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 2-х Ту-160 из акватории Каспийского моря", — говорится в сообщении.

Расчетное время подлета ракет с борта стратегической авиации:

видео дня
  • Харьков — 19:20;
  • Киев — 19:50-20:00;
  • Львов — 20:25.

Мониторинговые каналы сообщают, что в случае подтверждения запусков крылатые ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно в течение часа.

Также в течение вечера ожидается вылет самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Кроме того, зафиксированы запуски ракет "Калибр" из акватории Черного моря, подлет которых к воздушному пространству Украины прогнозируется в промежутке с 19:00 до 19:20.

На данный момент в воздушном пространстве России находятся четыре Ту-95МС с аэродрома Оленья и два Ту-160 из Энгельса, которые уже выполнили маневры для запусков крылатых ракет, еще шесть Ту-22М3 из Оленьи и два Ту-95МС из Энгельса движутся к пусковым рубежам.

Кроме того, продолжается массированная атака российских ударных БПЛА по Украине

"В течение суток враг запустил большое количество ударных и имитационных БПЛА различных типов. Количество запущенных за сутки может превысить 1000 единиц при таком темпе. На местах работают, чтобы БПЛА не долетали, — большинство и не долетает", — отмечают мониторы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:20
Карта воздушных тревог по состоянию на 19:20 / Скриншот

Где прогремели первые взрывы

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате попадания вражеского беспилотника в жилой дом в Одессе были повреждены квартиры на 5–7 этажах и возник пожар, при этом данные о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняются.

В Черкасской и Киевской ОВА сообщили о работе ПВО по вражеским целям.

"В Черкасской области работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Сохраняется повышенная опасность", — указал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По словам Табурца, российские войска не прекращают воздушные атаки по Украине: в настоящее время зафиксирован запуск большого количества вражеских беспилотников с разных направлений, а также маневры стратегической авиации, связанные с возможными ракетными пусками.

"Учитывая последние события и имеющуюся информацию, не исключено, что наша Черкасская область снова может оказаться под ударом. Призываю каждого и каждую из вас максимально реагировать на воздушные тревоги. Жизнь – самое ценное!", – подчеркнул он.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
19:11Война
Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

19:09Война
"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

18:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Секрет проходных комнат в квартирах СССР: зачем их на самом деле делали

Секрет проходных комнат в квартирах СССР: зачем их на самом деле делали

Последние новости

19:11

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

19:10

Почему не стоит паниковать из-за позиции Мадяра по отношению к Украине: Коваленко назвал причинумнение

19:09

Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

19:02

"Вся жизнь в одной машине": история дедушки на "жигулях" в Киеве получила продолжениеВидео

19:02

В Житомирской области пойдет дождь и усилится ветер: когда погода резко ухудшится

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
18:58

Память или осквернение: разрешает ли церковь фотографироваться рядом с могилами

18:49

"Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой

18:43

Собака пропала на 5 лет и внезапно вернулась: где она была все время

18:30

Погода резко изменится: какой регион Украины накроют дожди с грозами и когда

Реклама
18:26

"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

18:01

Потери РФ в войне достигли критического уровня: Федоров раскрыл цифры

17:45

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45

Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

17:28

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:26

Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

Реклама
16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

16:08

Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

15:40

Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

15:08

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

15:01

Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

14:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

14:55

Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

14:55

Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

14:36

РФ подняла самолеты Ту-95 и запустила кучу "Шахедов": высокая угроза массированного удара

14:17

Дожди из Балтики идут на Львовщину: синоптики объявили высокий уровень опасности

14:16

Крутейший завтрак из зачерствевшей паски за 5 минут - рецепт

14:05

Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

13:57

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

13:56

РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

13:44

Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой

13:39

Цена перевалила за 70 гривен: в Украине стремительно дорожает популярная крупа

13:20

Дождь и сильный ветер: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

13:19

Где реально была Россия 300 лет назад: уникальная карта раскрывает аферу КремляВидео

13:17

Важный объект в Башкортостане атаковали БПЛА - столб дыма виден за километры

Реклама
13:08

Друга Аллы Пугачевой Раймонда Паулса экстренно госпитализировали

13:02

Ученые озадачены: найдено загадочное сооружение возрастом 6000 лет

12:55

Погода на Ровенщине резко изменится: когда в области ожидается ухудшение погоды

12:40

Гороскоп Таро на завтра 16 апреля: Львам - ждать, Девам - действовать

12:27

ПВО Украины под угрозой: Зеленский заявил о критическом дефиците ракет

12:25

"Визжат все девушки": Сумская назвала самых сексуальных актеров Украины

12:20

Располневшая звезда "Сватов" превратилась из молодой женщины в старуху

12:11

Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с ЕвропойФото

12:10

Как мгновенно определить свежесть куриного филе прямо у витрины: быстрый тест

12:01

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять