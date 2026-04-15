Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Россияне, вероятно, совершили пуск крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по территории Украины, предупреждают мониторинговые каналы.

Российские оккупационные войска могли запустить ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по Украине. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Предварительно осуществлен пуск крылатых ракет Х-101/Х-55 с трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Саратовской области, РФ", — говорится в материале. видео дня

Мониторинговые ресурсы предупреждают, что в случае подтверждения запуска ракет их вхождение в воздушное пространство Украины может произойти примерно через полтора часа.

Также отмечается, что один самолет Ту-95МС отделился от авиагруппы и приземлился на аэродроме "Энгельс".

В случае реальных запусков ориентировочное время подлета ракет к городам может составить:

для Харькова — около 17:40,

Днепра — 18:00,

Киева — 18:15,

Одессы — 18:30,

Львова — 18:50.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что может указывать на подготовку ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленья" взлетели четыре самолета Ту-95МС, и этот вылет, вероятно, носит боевой характер.

Также сообщается о закрытии воздушного пространства над полигоном "Капустин Яр", что может свидетельствовать о подготовке к новому удару по Украине с применением баллистических ракет средней дальности типа "Орешник".

В то же время не исключается возможность очередной комбинированной атаки со стороны России, о чем ранее предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

